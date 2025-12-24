В районе Орехово-Борисово на юге Москвы сработало ещё одно СВУ

Еще один взрыв прогремел в Москве, в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли два сотрудника ДПС. Об этом сообщают российские ресурсы.По предварительной информации, взрыв прогремел в 01:30 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. В этом же районе 22 декабря утром подорвали машину начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. На этот раз пострадали сотрудники ДПС, два человека скончались от полученных ранений.Как заявляют очевидцы, в районе улицы Елецкой видели одного или двух подозрительных людей, которые крутились возле машин. По одной из версий, неизвестный в маске и капюшоне мог кинуть взрывное устройство к машине сотрудников ДПС, после чего оно сработало. Взрыв был мощный, звук от него был слышен в нескольких кварталах от места инцидента.Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы, местность с помощью служебных собак обследуют на предмет обнаружения дополнительных заложенных СВУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О возможной причастности к взрыву украинских спецслужб пока ничего не говорится.

