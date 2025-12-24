В районе Орехово-Борисово на юге Москвы сработало ещё одно СВУ

Еще один взрыв прогремел в Москве, в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли два сотрудника ДПС. Об этом сообщают российские ресурсы.

По предварительной информации, взрыв прогремел в 01:30 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. В этом же районе 22 декабря утром подорвали машину начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. На этот раз пострадали сотрудники ДПС, два человека скончались от полученных ранений.



Как заявляют очевидцы, в районе улицы Елецкой видели одного или двух подозрительных людей, которые крутились возле машин. По одной из версий, неизвестный в маске и капюшоне мог кинуть взрывное устройство к машине сотрудников ДПС, после чего оно сработало. Взрыв был мощный, звук от него был слышен в нескольких кварталах от места инцидента.

Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы, местность с помощью служебных собак обследуют на предмет обнаружения дополнительных заложенных СВУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О возможной причастности к взрыву украинских спецслужб пока ничего не говорится.
  Панкрат25
    Панкрат25
    +1
    Сегодня, 06:29
    Просто необходимо вернуть смертную казнь, и в первую очередь для террористов.
    Иначе они, не безосновательно, считают, что их обменяют и сидеть долго не придётся.
    ASSAD1
      ASSAD1
      -2
      Сегодня, 06:34
      Можно пример пожалуйста, когда меняли именно террориста ? Азов не предлагать.
      Панкрат25
        Панкрат25
        +2
        Сегодня, 06:35
        Сами же ответили: Азов:))) Этого достаточно для ущербного умишки будущего террориста.
        советник 2 уровня
          советник 2 уровня
          -1
          Сегодня, 06:45
          Цитата: Панкрат25
          Сами же ответили: Азов:))) Этого достаточно для ущербного умишки будущего террориста.

          взятые навозцы-были взяты не за терракт, поэтому мимо..
  Inженегр
    Inженегр
    +1
    Сегодня, 06:31
    Нда... ну видимо введут режим "надо же что-то делать". Пожалуй сегодня без рюкзака на метро поеду.
  ASSAD1
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 06:38
    На наряды ДПС и полиции нападают и исламисты.Заразы всякой полно.
    g_ae
      g_ae
      +2
      Сегодня, 07:18
      Ну, если все дерьмо Средней Азии и Кавказа в России собрать, то какой ещё результат можно ждать?
  Konnick
    Konnick
    +2
    Сегодня, 06:43
    Конечно вызывает сомнение в компетентности органов...собрать десяток пожарных полицейских машин в одном месте после взрыва находка для террориста. Неужели не боятся еще одного взрыва
    Горыныч1
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 07:18
      Так то да... Для этого есть СЗКСиБТ. Сам оттуда на пенсию ушел
  Lako
    Lako
    0
    Сегодня, 07:17
    Это уже верх наглости. Среди бела дня, бросить взрывное устройство, в машину ДПС, стоящую на месте убийства высокопоставленного служащего Генштаба. Это серьёзный вызов ФСБ.