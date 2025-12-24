Обвешанная сетками БМР-64 не помогла украинской «Скале» прорваться в Покровск
Эксперты проводят анализ попытки ВСУ прорваться в освобождённый российскими войсками Красноармейск (Покровск). В ходе этой попытки противник, сформировав колонну из нескольких единиц бронетехники, попытался «заскочить» в город и овладеть северо-западными его кварталами. Как уже сообщало «Военное обозрение», попытка провалилась не в последнюю очередь благодаря «карусели» дронов. FPV нанесли многочисленные удары по технике врага, оставив её догорать в предместьях Красноармейска.
Свою роль в отражении контратаки ВСУ сыграло и грамотное минирование. В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что, зная о минировании подступов к освобождённому Покровску, противник решил пустить в ход БМР – боевую машину разминирования. Речь идёт об оснащённой колейным минным тралом КМТ-7 БМР-64, которая попала в кадр, сделанный самими же украинскими военными.
Замысел противника был примерно таким: сначала БМР проделывает «колею» на дороге, «разбираясь» с минами, затем по ней в город врывается бронетехника – танки и БМП, высаживается десант, которому оказывается огневая поддержка. Дальше – как минимум «флаговтык» от подразделений штурмового полка «Скала», который и был брошен в контратаку.
Подойдя к зоне минирования, украинская БМР-64 попала под серию ударов дронами. Противодроновые сетки и козырьки не помогли. Продвижение пошло, мягко говоря, не по плану (А). Когда противник решил прорываться уже по «плану Б», то и в этом случае удары следовали один за одним, что привело к потерям как минимум трети личного состава контрнаступавших и одновременно не привело к ожидаемому командованием ВСУ результату. Оставшиеся в живых были вынуждены отступить. После этого в ВСУ наконец-то признали, что гарнизон в Мирнограде окружён.
