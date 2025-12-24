Карта противника раскрывает геометрию полос обороны на востоке Сумской области

Противник признаёт потерю приграничного сумского села Грабовское спустя несколько суток после свершившегося факта. Напомним, что российские войска помимо Грабовского под контроль взяли и находящееся к северу от него село Высокое. Там же расположена наивысшая точка Сумской области.Аффилированный с ГУР ресурс DS пишет, что Грабовское потеряно, «но там продолжаются бои». Обращает на себя внимание опубликованная украинская карта. На ней зелёным цветом оказались нанесены полосы обороны ВСУ на востоке Сумской области.Первая полоса обороны идёт по обе стороны от автомобильной дороги Сумы-Харьков – через Краснополье и Славгород. Как ранее писало «Военное обозрение», уже сейчас российские войска перевели отдельные участки этой дороги под огневой контроль. Противник старается удержать дорогу за собой, чтобы сохранить кратчайший путь от одного областного центра до другого.Вторая полоса (линия) обороны ВСУ – в нескольких километрах западнее. Проходит она через населённые пункты Бездрик и Боромля. Бездрик – это восточный пригород Сум. Там же обозначен «стык» двух полос обороны противника - по дороге.Если карта соответствует действительности и не является дезинформацией, то она может стать неплохим подспорьем для планирования ударов по силами противника. Например, удары по указанному стыку в районе Бездрика могут оторвать одну линию обороны ВСУ от другой и перерезать ту самую дорогу из Сум в Харьков на важном участке.

