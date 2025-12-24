Военное руководство ВС Ливии погибло при крушении самолёта недалеко от Анкары

1 488 4
Военное руководство ВС Ливии погибло при крушении самолёта недалеко от Анкары

Глава Генштаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения частного самолета Falcon 50. В Триполи подтвердили крушение бизнес-джета недалеко от Анкары.

Военное руководство Правительства национального единства Ливии накануне прилетало в Анкару на переговоры, встреча прошла в Минобороны Турции на уровне начальников Генштабов. Как известно, Анкара поддерживает базирующееся в Триполи Правительство национального единства, тогда как Ливийская национальная армия Халифы Хафтара активно сотрудничает с Россией.



В общем, после переговоров глава Генштаба ВС Ливии и члены делегации вылетели из аэропорта Анкары в Триполи. Однако после взлета самолет подал сигнал бедствия и запросил обратную посадку. После этого связь с ним пропала. Самолет упал в пригороде турецкой столицы, выживших на борту нет.


В МВД Турции подтвердили крушение самолета, заявив, что на его борту были члены делегации ВС ПНА Ливии: начальник штаба армии Мухаммед Али Аль-Хаддад, командующий сухопутными войсками, глава военного производства и советник начальника штаба. Предварительная причина — техническая неисправность, связанная с отказом электрооборудования.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:02
    Подозрительная катастрофа...именно после переговоров с турками. what
    Нечисто тут что то.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:23
      Видимо, не договорились. Прям, вот все электрооборудование...
  2. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +2
    Сегодня, 07:03
    Я так понял это не ЛНА Хафтара а группировка поддерживаемая Турцией .Значит туда им и дорога.
  3. Ady66 Звание
    Ady66
    +2
    Сегодня, 07:07
    А не посещали ли Туретчину Петров с Башировым накануне? laughing