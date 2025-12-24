Военное руководство ВС Ливии погибло при крушении самолёта недалеко от Анкары

Глава Генштаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения частного самолета Falcon 50. В Триполи подтвердили крушение бизнес-джета недалеко от Анкары.Военное руководство Правительства национального единства Ливии накануне прилетало в Анкару на переговоры, встреча прошла в Минобороны Турции на уровне начальников Генштабов. Как известно, Анкара поддерживает базирующееся в Триполи Правительство национального единства, тогда как Ливийская национальная армия Халифы Хафтара активно сотрудничает с Россией.В общем, после переговоров глава Генштаба ВС Ливии и члены делегации вылетели из аэропорта Анкары в Триполи. Однако после взлета самолет подал сигнал бедствия и запросил обратную посадку. После этого связь с ним пропала. Самолет упал в пригороде турецкой столицы, выживших на борту нет.В МВД Турции подтвердили крушение самолета, заявив, что на его борту были члены делегации ВС ПНА Ливии: начальник штаба армии Мухаммед Али Аль-Хаддад, командующий сухопутными войсками, глава военного производства и советник начальника штаба. Предварительная причина — техническая неисправность, связанная с отказом электрооборудования.

