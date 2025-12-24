Не сумевшая захватить венесуэльский танкер Береговая охрана США запросила помощь

Береговая охрана США не сумела с первого раза захватить танкер Bella 1, перевозящий венесуэльскую нефть, поэтому захват будет повторен, но после прибытия подкрепления. Об этом сообщило агентство Reuters.

В настоящее время у побережья Венесуэлы находится порядка 40 танкеров, связанных с перевозкой различных энергоресурсов. Пока американцы захватили только два, на третий их просто не пустили, не дав высадиться. Поэтому Береговая охрана ждет подкрепления в лице сотрудников групп реагирования, которые и должны будут «взять» танкер.



Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья.


Предварительно, США намереваются задержать еще не менее двух-трех танкеров, входящих в санкционные списки американского Минфина. Нефть с них пойдет на переработку на предприятиях США, а сами суда будут арестованы.

Ранее Дональд Трамп назвал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией», заявив о введении полной блокады попадающих в санкционные списки нефтяных танкеров Венесуэлы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:33
    ❝ Пока американцы захватили только два, на третий их просто не пустили ❞ —

    — Так и на эти два не надо было пускать ...
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +4
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Пока американцы захватили только два, на третий их просто не пустили ❞ —

      — Так и на эти два не надо было пускать ...

      Откровенно говоря, на каждом танкера, есть система пожаротушения. Развернули все дружно на них и дружно поливает забортной водичкой..... smile пока они попытаются влезть на танкер, смоют всех в океян, на радость акула.. smile
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        +3
        Сегодня, 08:19
        Цитата: Zhan
        пока они попытаются влезть на танкер

        с вертолета вроде показывали высадку......
        1. роман66 Звание
          роман66
          +5
          Сегодня, 08:46
          По винтам вертолета забортной водой
          1. Geosun Звание
            Geosun
            +1
            Сегодня, 09:43
            Цитата: роман66
            По винтам вертолета забортной водой

            А почему вы думаете, что они в ответ не будут стрелять? Или морякам так хочется под пули?
        2. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 09:26
          А затем, что-то, всё-таки, пошло не по плану.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:40
    Вьется по ветру веселый Роджер,
    Люди Трампа песенку поют,
    И, звеня бокалами, мы тоже
    Запеваем песенку свою.
    Надоело говорить и спорить,
    И любить усталые глаза...
    В флибустьерском дальнем море
    Бригантина подымает паруса...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:43
      ❝ Вьётся по ветру весёлый Роджер,
      Люди Трампа песенку поют❞ —
  3. Филин Звание
    Филин
    +10
    Сегодня, 07:45
    Нет СССР - нет силы которая может остановить американское пиратство...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 07:48
    Цитата: Филин
    Нет СССР - нет силы которая может остановить американское пиратство...

    Есть... smile Северная Корея...Трамп пытался нагнуть Ына...в итоге Ын нагнул Трампа.
  5. ssz Звание
    ssz
    +5
    Сегодня, 07:48
    Как гопники ссатся при виде того кто может мало-мальски дать ответ.
  6. Лорен Звание
    Лорен
    +7
    Сегодня, 07:59
    Говоря юридическим языком разбой с применением оружия.
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 08:47
      Говоря юридически - разбой и подразумевает применение оружия
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:00
    Парадный тра(м)п на танкере для американских пиратов заборт не вывали.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:48
      Это неуважение. Так нельзя. Иванка расстроится
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 08:05
    Венесуэльцы, гоните куда подальше эту шпану!
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 08:14
    Вообще то пиратов положено вешать на реях. Но американцы считают, что им все можно.
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 08:48
      Проблема в отсутствии рей га современных кораблях
  10. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 08:14
    У танкера не те силы, чтобы противостоять полосатым. Придут более серьёзные дяди на корабле с пушкой, и которые стрелять умеют, и может серьёзный замес случится. На море у полосатых численное превосходство вот и провоцируют Венесуэлу на войну в море
    1. Смысл_Жизни Звание
      Смысл_Жизни
      +5
      Сегодня, 08:45
      Гонять серьёзных дядей на кораблях с пушками - дорого. Поэтому пытаются в наглую взять на понт - захватить с пограничных катеров. А ещё, если стрелять в танкер, то нефть может разлиться и будет экологическая катастрофа.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:14
    Целый танкер наркотиков ,ну надо же ...............
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:49
      А говорили - счастья много не бывает
  12. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +3
    Сегодня, 08:24
    Западная демократия- «цветет и пахнет». Не они ли, учили Нас жить?
  13. Мурзик Звание
    Мурзик
    +3
    Сегодня, 08:39
    США китайскую нефть себе забирает, дракон все сидит у реки в ожидании )
  14. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:40
    Нагрузил бы Мадуро танкеры всяким мусором,навозом и прочим барахлом . . .пусть американцы захватывают и везут как трофей Трампу. . . hi
    1. ростов-папа Звание
      ростов-папа
      +1
      Сегодня, 09:14
      лучше бы много много тонн взрывчатки , а когда заберут как трофей и к себе утянут , то можно нажать кнопку , и будет полосатым наука что чужое брать не хорошо .
  15. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 08:48
    Пираты двадцать первого века...
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 08:49
    Было бы очень смешно, если б не было так грустно.
  17. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:06
    Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья.

    "Охрана, встает так рано..." Следите и дальше, благо подмога что-т не торопится. Или хватило одного раза дать по зубам? Так держать, Венесуэла!
  18. staer-62 Звание
    staer-62
    0
    Сегодня, 09:31
    В Венесуэле этой нефти как навоза на ферме, девать некуда. Пусть захватывают, куда то же они их перегоняют. Наверняка в свои воды. Вот там и подрывать что бы нефть, а лучше мазута делала свое дело. Я бы вообще наши танкеры снабдил ядерным зарядом мощностью в пятьдесят мегатон. Вот такой я маньяк, а у вас фантазии и духа не хватает что бы что то придумать и применить.