Не сумевшая захватить венесуэльский танкер Береговая охрана США запросила помощь

Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья.

Береговая охрана США не сумела с первого раза захватить танкер Bella 1, перевозящий венесуэльскую нефть, поэтому захват будет повторен, но после прибытия подкрепления. Об этом сообщило агентство Reuters.В настоящее время у побережья Венесуэлы находится порядка 40 танкеров, связанных с перевозкой различных энергоресурсов. Пока американцы захватили только два, на третий их просто не пустили, не дав высадиться. Поэтому Береговая охрана ждет подкрепления в лице сотрудников групп реагирования, которые и должны будут «взять» танкер.Предварительно, США намереваются задержать еще не менее двух-трех танкеров, входящих в санкционные списки американского Минфина. Нефть с них пойдет на переработку на предприятиях США, а сами суда будут арестованы.Ранее Дональд Трамп назвал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией», заявив о введении полной блокады попадающих в санкционные списки нефтяных танкеров Венесуэлы.