Российская ПВО сорвала попытку Киева нанести массированный удар беспилотниками
Киевский режим попытался провести очередную массированную атаку на российские регионы, но большая часть украинских беспилотников была сбита и перехвачена над приграничными территориями.
Согласно информации от российского Минобороны, в течение ночи со вторника на среду, 24 декабря, всего было уничтожено и перехвачено 172 украинских дрона самолетного типа. Из них 110 наши перехватили над Брянской областью. Как заявляют власти региона, на земле последствий нет, как и пострадавших, а это значит, что БПЛА шли транзитом, нацелившись на объекты в других регионах. 20 БПЛА было перехвачено над Белгородской областью, один над Курской. Итого 131 беспилотник из 172 не достиг своей цели.
Конечно, не все дроны были перехвачены над пограничными областями, часть сбивалась уже при попытках атаковать другие регионы. 14 БПЛА перехватили над Калужской областью, информации о последствиях нет. 12 — над Тульской, сообщается о возгорании на территории одного из предприятий региона, пострадавших нет. 6 дронов добрались до Орловской области, 4 перехвачены над Подмосковьем, причем два пытались прорваться в Москву. Также украинские БПЛА перехватывались над Липецкой, Волгоградской и Смоленской областями.
Таким образом, очередная попытка Киева нанести удары по критически важной инфраструктуре России сорвана, очень хорошо сработала ПВО. В последнее время весьма активно в приграничных областях действуют мобильные группы, перекрывающие возможные пути пролета украинских дронов.
