Российская ПВО сорвала попытку Киева нанести массированный удар беспилотниками

Киевский режим попытался провести очередную массированную атаку на российские регионы, но большая часть украинских беспилотников была сбита и перехвачена над приграничными территориями.

Согласно информации от российского Минобороны, в течение ночи со вторника на среду, 24 декабря, всего было уничтожено и перехвачено 172 украинских дрона самолетного типа. Из них 110 наши перехватили над Брянской областью. Как заявляют власти региона, на земле последствий нет, как и пострадавших, а это значит, что БПЛА шли транзитом, нацелившись на объекты в других регионах. 20 БПЛА было перехвачено над Белгородской областью, один над Курской. Итого 131 беспилотник из 172 не достиг своей цели.



Конечно, не все дроны были перехвачены над пограничными областями, часть сбивалась уже при попытках атаковать другие регионы. 14 БПЛА перехватили над Калужской областью, информации о последствиях нет. 12 — над Тульской, сообщается о возгорании на территории одного из предприятий региона, пострадавших нет. 6 дронов добрались до Орловской области, 4 перехвачены над Подмосковьем, причем два пытались прорваться в Москву. Также украинские БПЛА перехватывались над Липецкой, Волгоградской и Смоленской областями.

Таким образом, очередная попытка Киева нанести удары по критически важной инфраструктуре России сорвана, очень хорошо сработала ПВО. В последнее время весьма активно в приграничных областях действуют мобильные группы, перекрывающие возможные пути пролета украинских дронов.
  1. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +7
    Сегодня, 08:02
    Научились? Не расслабляться! украинец будет новые гадости придумывать, он на это горазд.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Горный стрелок
      Научились? Не расслабляться!

      В последнее время весьма активно в приграничных областях действуют мобильные группы, перекрывающие возможные пути пролета украинских дронов.

      Все хорошо! Продолжайте в том же духе! Спасибо пвошникам и мобильным группам.
      А вот этим мобильным группам тоже наверно дают целеуказания?
      Не силен в работе ПВО request
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 09:04
        Цитата: ваш вср 66-67
        Не силен в работе ПВО request
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 09:44
          Цитата: михаилл
          Цитата: ваш вср 66-67
          Не силен в работе ПВО request

          Это же надо искать в интернете. А я не любитель лазить там. laughing
  2. Ольгович Звание
    Ольгович
    +2
    Сегодня, 08:14
    уничтожить бы питомники БПЛА
    1. роман66 Звание
      роман66
      -2
      Сегодня, 08:51
      Воот! Но, почему-то, нет
      1. Mairos Звание
        Mairos
        +4
        Сегодня, 09:05
        Потому как то дерьмо максимально децентрализовано, по любым зданиям и подвлам. Комплектующие завязят из-за границы и собирают где могут. Когда японцы в конце Второй Мировой разнесли производство двигателей для авиации по всему Токио, то США просто сожгли город зажигательными бомбами. Мы не можем так же выжигать города по понятной причине.
  3. Naum_2 Звание
    Naum_2
    -1
    Сегодня, 08:15
    Украине пришлось несколько дней накапливали дроны (до этого наносили удары малым количеством дронов). Это говорит об эффективных ударах наших военных по критическим объектам Украины. Наконец-то политруководство дало добро военным действовать так как они могут: по мостам, энергосистемам, портам и кораблям в портах. Похоже все-таки поняли, что на Украине из-за обработки пропагандой с 2014 года большинство настроено против нас.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +7
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Naum_2
      Похоже все-таки поняли, что на Украине из-за обработки пропагандой с 2014 года большинство настроено против нас.


      С 2014-го? Вот пара фото 1991 года. И на них не только Киев, а и Донбасс с Черниговым.
      1. Mairos Звание
        Mairos
        +5
        Сегодня, 09:09
        Серьёзный всплеск пошёл после первого майдана. А так и ранее была шизанутость у части населения. Сводный брат моего папы, всю жизнь прослуживший в погран войсках КГБ (прапорщиком, вроде бы) за год превратился после распада СССР в убеждённого укропа. И отец с ним постоянно ругался на этой почве. В конце 80 - х, мой сослуживец, командир танкового взвода, поехал в отпуск к родителям во Львов и вернулся оттуда больным на всю голову.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 09:48
        В позднем СССР на Украине проводилась политика активного переселения западных украинцев в Крым и другие восточные области. Многие могут подтвердить, что самые злые и жестокие хiхлы были с Днепропетровска. Вот только были ли они коренными жителями или понаехавшими это уже вопрос. Из той же плоскости и ответ на вопрос откуда взялся совершенно дикий харьковский и одесский украинский национализм.
        1. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +1
          Сегодня, 10:00
          К 1991 году в партийной верхушке всё было готово к выходу из СССР. Подготовка началась еще в1988 году под болтовню Горбачёва. Не за один же день всё решилось. Возглавляли её сам Кравчук и зам председателя КГБ УССР Марчук, ставший в последствии главой СБУ, а затем и министром обороны.
        2. Konnick Звание
          Konnick
          +1
          Сегодня, 10:01
          Цитата: СергейАлександрович
          Из той же плоскости и ответ на вопрос откуда взялся совершенно дикий харьковский и одесский украинский национализм.

          Из молодежи и дикого футбола...футбольные ультрас, те еще нацики, к тому же организованные. они же и придумали лозунг хероям слава, а еще у львовских на штандарте был шухевич. Организация поджога дома профсоюзов дело их дело. Харьковские тоже нацисты.
        3. AMG Звание
          AMG
          0
          Сегодня, 10:15
          Заселения сельской местности Крыма началось после войны, когда оттуда выселили татар. А город Севастополь восстанавливала молодежь Москвы и Ленинграда. В позднем СССР в Крым стали возвращаться татары из Средней Азии. В восточные области украинцы ехали на работу сами, особенно во времена бурного развития угольной промышленности
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 10:19
            Ехать на работу сами, не совсем про те времена. Специалисты ехали по распределению, а не имея жилья не особо куда поедешь, даже по лимиту в Москву. Процесс переселения, вне всякого сомнения, был управляемым.
            1. AMG Звание
              AMG
              0
              Сегодня, 10:26
              Ехали завербованные после службы в армии, ехали сами, ехали в общежития, которые строились одновременно с шахтами. ехали простыми рабочими. А что специалист по распределению сразу получал квартиру? Это где и когда?
  4. Бан Зай Звание
    Бан Зай
    -6
    Сегодня, 08:27
    кто виноват и что делать?, а победные реляции о количестве сбитых воздушных целях не несут полномасштабного информирования прогресса хода этого мероприятия под руководством изумительных начальничков война на истощение медленно разрушает, в отличии от НАТО, которое сосредотачивается
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Бан Зай
      а победные реляции о количестве сбитых воздушных целях не несут полномасштабного информирования прогресса хода этого мероприятия

      Изначально практически все сбивались, обломки одного из ста сбитые над объектами или жильём "бьют стекла, вызывают возгорания", максимум один из тысячи достигает цели, а их дальнобойные беспилотники подороже наших Гераней, около 100 к$.
    2. Mairos Звание
      Mairos
      +2
      Сегодня, 09:12
      В чём их сосредоточенность? В том, что их экономика страдает, не менее нашей? Или просто потому, что они теперь все ресурсы на финансирование хохла и перевооружение стараются кинуть?
      1. Бан Зай Звание
        Бан Зай
        0
        Сегодня, 10:05
        в чем страдание их экономики? вы в своем уме вообще? на их НПЗ и предприятия , мосты и иную инфраструктуру падают Герани и ракеты? как вы жители планеты розовых пони живете?а про вашу совесть то вообще можно не говорить. Фашистскую Германию выносили бомбардировками а результат страданий ? думать не про вас
  5. cmax Звание
    cmax
    -1
    Сегодня, 09:45
    Ну вот, хорошая новость, а то это дежавю с "обломками" напрягает. Спасибо большое причастным!