«Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай» - из доклада Пентагона

В Пентагоне представлен очередной доклад, в котором говорится об угрозах в адрес Соединённых Штатов. В докладе сообщается о том, что «прямой угрозой национальной безопасности США является историческое наращивание военной мощи Китая».

Из доклада:



Растущий арсенал китайской армии является собой прямую угрозу. Она делает Соединённые Штаты более уязвимыми.

Сам факт того, что государство с военным бюджетом под триллион долларов озабочено растущей военной составляющей другой страны, уже вызывает некоторое недоумение. А что, в Вашингтоне полагали, что наращивать военную мощь могут только они, чтобы только с их национальной безопасностью было всё в порядке?

Доклад Пентагона адресован конгрессу США. Содержит этот документ аж 100 страниц, где изложены озабоченности американского военного ведомства.

Из документа:

Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай. Мы лишь стремимся лишить любую страну в Индо-Тихоокеанском регионе возможности доминировать над нами или нашими союзниками.

Интересно, а как в США понимают «лишение страны возможности доминирования в регионе», если это, как они сами утверждают, не попытка «задушить и подчинить»?

Далее в докладе говорится, что цель США – «быть настолько сильными, чтобы противник даже не помышлял об агрессии и чтобы сохранялся мир». 900 млрд долларов военного бюджета США для этого, надо полагать, уже не хватает?
  1. Ольгович Звание
    Ольгович
    +4
    Сегодня, 08:16
    «Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай» - из доклада Пентагона

    Лжет ведь на голубом глазу...
    1. KAV Звание
      KAV
      +2
      Сегодня, 08:47
      Как всегда, переворачивают с ног на голову. Агрессия у них - это демократия, доминирование - это справедливость, захват и разрушение - это наведение порядка.
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Ольгович
      «Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай» - из доклада Пентагона


      На самом деле - они стремятся задушить, подчинить или унизить Китай! hi
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +3
    Сегодня, 08:16
    «Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай»

    Уж очень хочется нам кушать
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +5
    Сегодня, 08:28
    Они бы с радостью и задушили, и подчинили, и унизили, только кишка тонка.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 08:33
    Говоря простыми словами-сидите тихо,делайте что вам велят США,будьте для них полезными идиотами(как ЕС),и все у вас более или менее будет хорошо.
  5. rs777 Звание
    rs777
    +2
    Сегодня, 08:35
    «Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай»

    Бу-га-га... именно к этому они и стремятся. Надеюсь, что трамп - последний президент этого гадюшника.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 08:45
    Ни задушить,ни подчинить,ни унизить,просто нежно ограбить. . . winked
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 08:52
    Передел мира всегда сопровождает война
  8. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:15
    цель США – «быть настолько сильными, чтобы противник даже не помышлял об агрессии и чтобы сохранялся мир». 900 млрд долларов военного бюджета США для этого, надо полагать, уже не хватает?

    Аппетит приходит во время еды!
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:29
    ❝ Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай ❞ —

    — Ох, заласкать, залюбить хотят китайцев yankee ...