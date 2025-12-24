Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»

3 914 41
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса в рамках нового иска «Роснано» к бывшему руководству. Об этом сообщают российские ресурсы.

Группа «Роснано» еще 12 декабря направила иск своему бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей. В рамках этого иска суд принял решение о наложении обеспечительного ареста на имущество и денежные средства сразу нескольких человек: бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и еще 12 бывших топ-менеджеров компании.



В суде посчитали, что ответчики могут вывести имеющиеся у них на счетах денежные средства за границу, поскольку не заинтересованы в сохранении имущества в России, сообщает РБК.

У «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации. С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб «Роснано».


Как отмечается, это второй обеспечительный арест имущества и денег Чубайса и других членов бывшего руководства «Роснано», первый на сумму 5,6 млрд рублей был наложен в апреле этого года. Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +22
    Сегодня, 09:01
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.

    спокойно они страну покинули , наворовали и спокйно уехали, поэтому насчет "сбежать" горячиться не стоит.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +12
      Сегодня, 09:19
      +1
      Сбегают через границу в кузове девятки или на своих двоих ночью, путая следы.
      А он билетик купил и спокойно улетел на новое место жительства
      Может ещё вернётся и нам по первому каналу объяснят, что это была ошибка и он патриот на самом деле, испугался просто
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +9
        Сегодня, 09:24
        Он купил?Ему поднесли на золотом подносе,сей билет.И слезно попросили сьехать..
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 10:05
          Цитата: dmi.pris1
          .И слезно попросили сьехать..

          Вот как можно всë обставить, чтобы успокоить электорат!
          Вначале ... - ну уехал и уехал.
          А потом возбудить, арестовать, и т. д.
          Вы ( электорат) не волнуйтесь, мы еженощно и ежедневно боремся с ворами и расхитителями.
          Не забудьте придти проголосовать на выборах " слуг народа"!
          И электорат всë схавал!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +9
      Сегодня, 09:25
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      наворовали и спокйно уехали, поэтому насчет "сбежать" горячиться не стоит.

      Всё как в лозунге - "Своих, не сдаём !!!"
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 09:32
        Цитата: carpenter
        Всё как в лозунге - "Своих, не сдаём !!!"

        Зато народ порадуем. Тут вроде цены опять поднимут, так вот вам подарок к Новому году! У "САМОГО ЧУБАЙСА" деньги отберут.
    3. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      Сегодня, 09:31
      в суде посчитали, что ответчики могут вывести имеющиеся у них на счетах денежные средства за границу, поскольку не заинтересованы в сохранении имущества в России,

      Они давно были "не заинтересованы" и основные средства всегда выводили и размещали за границей, здесь были только "операционные" средства, то есть только те, которые необходимы для роскошной жизни и работы.
      Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.

      Даже не смешно. Просто так, взяли и уехали, ага. Кстати: были фото, как Чубайс снимал деньги в банкомате, в стамбульском аэропорту, что явно показывает то, что у него есть работающие карты Visa, MasterCard, то есть счета за границей. Учитывая отношение теперь к российскому правосудию в ЕС, США, Австралии, Израиле и пр. то можно предположить, что любое обвинительное решение вынесенное российскими судами в отношении персонажа и его подельников не будет иметь никаких последствий для них. Даже пресловутый "Интерпол" не поможет.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    -10
    Сегодня, 09:03
    Волна приватизации (национализации) скоро накроет самого главного приватизатора России и его подельников. А это только вершина айсберга.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +12
      Сегодня, 09:12
      Не для того их отпустили с миром, чтоб теперь, через столько лет, чем-то накрывать. Акция для пипла, который все схавает...
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +15
    Сегодня, 09:06
    Не думаю что у Чубайса в России важные активы. Человек буквально разворовал самую большую и одну из богатейших стран мира. И безнаказанно уехал. Просто интересно сколько у него компромата на действующую власть.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 09:12
      Я думаю действующая власть спокойно бы уконтропупила Чубайса, будь у него хоть какой то компромат. Тут явно что то другое. Скорее всего, он грамотно "подстилал соломку". Т.е. любая подпись на документе на основании рекомендаций от группы специалистов.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Ганкутсу_
      Человек буквально разворовал самую большую и одну из богатейших стран мира.

      Постой народ это понимал ещё с "чубайских ваучеров, а власти ему толь потыкали.
      Конечно для новых ньюворишь, он был нужен.
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 10:04
      Не столько разворовал, сколько бездарно потратил. Взять бы ему эти бескрайние поля ветряков в Волгоградской области засунуть в одно место. Нельзя торгашей назначать на технические должности.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +6
    Сегодня, 09:08
    Граждане России этого ждали 30 лет. Вот только этим заниматься надо было когда Чубайс еще был в РФ.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +13
    Сегодня, 09:09
    Подождали пока Чубайс и Ко уедут и основные свои активы выведут,и теперь начали вялые судебные телодвижения.
  7. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 09:10
    И сколько там этого имущества и денег осталось, в нано следах?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 09:50
      конечно же наночастицы))) все давно выведено и переведено в СКВ и прочие удобные плюшки
  8. Степняк Звание
    Степняк
    +6
    Сегодня, 09:11
    Главное, на что нельзя наложить арест, это потерянное время в развитии страны. Деньги можно снова заработать. Время как деньги не накопишь, не конфискуешь.
  9. Rostislav Звание
    Rostislav
    +14
    Сегодня, 09:11
    Профанация этот иск и махание кулаеами после драки.
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 09:15
    А у него тут осталось что арестовывать? Не всё вывел/продал?

    Смешные новости
    Сначала выпускают (не всех, некоторы), потом что-то возбуждают
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 09:15
    Группа «Роснано» еще 12 декабря направила иск своему бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей.

    Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.

    Ню ню...
  12. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +3
    Сегодня, 09:17
    Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.


    Значит надо требовать выдачи преступников, а ФСБ планировать операцию по их задержанию за границей и доставке на суд в России.
  13. Slon1978 Звание
    Slon1978
    +2
    Сегодня, 09:17
    Не могу понять.... Деньги со счета перевести можно за 5 минут. Недвижимость продать, конечно, гораздо сложнее и дольше. Упомянутая арестованная сумма в размере 5,6 млрд. руб. это неплохо. Очевидно, что речь идет в основном о недвижимости, а деньги упомянуты в контексте "а также" и в размере остатков на каких-нибудь текущих счетах или картах для повседневных расходов и походов в магазин. Рыжий бежал в спешке, деньги естественно предварительно перевел куда надо, с недвижимостью конечно не успел. По хорошему к Рыжему надо посылать Петрова и Боширова с аптечкой. Не должны такие люди доживать до старости на наворованных деньгах.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 09:18
    В суде посчитали, что ответчики могут вывести имеющиеся у них на счетах денежные средства за границу
    Господа судьи - это фарс. Чубайс и его подельники из ОПГ, давно деньги за рубеж в оффшорку сбросили, да и скорее они никогда деньги в России не держали, ну если только на баб, кабаки и мелкие расходы.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:29
      убайс и его подельники из ОПГ, давно деньги за рубеж в оффшорку сбросили, да и скорее они никогда деньги в России не держали, ну если только на баб, кабаки и мелкие расходы.

      так объявы о продаже недвижимости были в прошлом году, если не запамятовал, а значит средства давно уже ушли...
      а судебные иски - это для нас, для успокоения народа...
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +6
    Сегодня, 09:19
    Прям цирк какой то. Только который раз клоуны с баблом уехали спокойно.
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Сегодня, 09:25
    Ктото врет.
    1) они спокойно уехали, и не сбежали
    2) деньги тоже наверняка успели вывести - время им дали немало.
    3) сам ВВП неоднократно намекал ,в т.ч. на прямых линиях ,что Чубайс неприкосновенен.
    Упоминают соглашение 99 года, что все ближники Ельцина - неприкосновенны....

    Бабло решает все. Вспомним ходорковского или эндогана... как их убийцами когдато не расписывали....
  17. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 09:29
    Я так сочувствую Чубайсу и подельникам, так сочувствую... Как говорится, чтоб я так жил, как они страдают.
  18. nachkar67 Звание
    nachkar67
    +1
    Сегодня, 09:29
    Судя по публикациям, в 2013 году Счётной палатой было выявлено много нарушений в деятельности Роснано. Фактически, мошенничество в особо крупном размере. То, что он был одним из Неприкасаемых, понятно. Является ли он сегодня таким? Если нет, то почему он хотя бы не осуждён заочно?
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +2
      Сегодня, 09:47
      Цитата: nachkar67
      Судя по публикациям, в 2013 году Счётной палатой было выявлено много нарушений в деятельности Роснано. Фактически, мошенничество в особо крупном размере.

      А наш Наиглавнейший на публику недоумевает: зачем Чубайс уехал, всё же хорошо было. laughing
  19. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 09:33
    суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса

    Очень своевременно!
    Не далее, как весной этого года, в СМИ обсуждали эти самые "денежные средства и имущество":
    Бывший глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, с октября 2022 года по март 2023 года. Об этом на заседании в Арбитражном суде Москвы заявил представитель «Роснано», сообщает РИА Новости.

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — сказал юрист.

    Видимо, на сегодня не осталось совсем ничего в стране у господина Чубайса, или, по крайней мере, ничего существенного, что можно перевести или вывезти - вот теперь можно и арестовывать счета, и конфисковывать.
    Полагаю, следующий шаг будет - заочное осуждение, и помещение под стражу!
    Заочно, разумеется
    Пусть знает, как воровать!
  20. bar Звание
    bar
    +2
    Сегодня, 09:34
    Суд арестовал

    А что, так можно было? А почему только сейчас? Ждали пока уведут сколько смогут, а что не влезло решили таки арестовать?
  21. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 09:37
    Как отмечается, это второй обеспечительный арест имущества и денег Чубайса и других членов бывшего руководства «Роснано», первый на сумму 5,6 млрд рублей был наложен в апреле этого года.

    Да уж...
    Видно совсем дела плохи в "сказочном королевстве" раз против самих идеологов и создателей этой системы грабежа, экспроприацию проводить начали...
  22. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 09:48
    Главное как вовремя)))фигурант уже давно далеко и даже погоняло сменил кстати поговаривают оно в шотландии особнячок прикупило в Эрец Исраэль жизнь суматошная а поциенту хочется спокойствия
  23. никникник Звание
    никникник
    +1
    Сегодня, 09:50
    "Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать." Вы серьезно? Чубайс сбежал? Да его никто и не собирался задерживать. Поэтому поводу даже ВВП пошутил и сказал "ну уехал и уехал" и это было озвучено по ЦТВ.
  24. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 09:58
    Группа «Роснано» еще 12 декабря направила иск своему бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей
    - да вы шо, что творится-то божечки ты мой! Честно наворованные деньги отнимают, поможите люди добры!
    Ага, когда воровали по полной(не лопатой гребли, а вагонами) никто ничего не видел.
  25. Мур Звание
    Мур
    -1
    Сегодня, 10:00
    Если бы уважаемый Владимир Впадимирович посадил Чубайса на пожизненное, конфисковал бы в доход государства всё до последнего рубля/доллара/шекеля рыжего жулика, то мог бы спокойно назначать дату Земского Собора и короноваться. Народ в соотношении 9 к 1 рукоплескал бы.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 10:20
      Бездарно потраченные средства государства и время уже не вернуть. А имущество "рыжего жулика" это мелочи. По мне он не столько жулик, сколько безграмотный, возомнивший, что он умный.
  26. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 10:03
    А сколько до них уехало? Спокойно. Премьер-министр..... Это же какой ущерб власть наносит стране, вред любой мафии отдыхает. Вот какой вред наносит отсутствие идеологии.
  27. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 10:03
    Главное вовремя! Ни раньше, ни позже.
    Боюсь, Чубайс оставил после себя только долги по коммуналке.
  28. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:13
    Клоунада продолжается. Самый главный клоун до сих пор всех развлекает.