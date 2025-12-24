«Скоро от украинской армии ничего не останется» - американский аналитик
Небезызвестный в нашем информационном пространстве Рэй Макговерн, ранее занимавшийся аналитической деятельностью в ЦРУ, сделал очередное заявление из серии: «Для Украины всё пропало».
По утверждению американца, «в 2026 году у Зеленского не будет денег и не будет армии, а будет только оружие, которое фактически некому будет применять».
Макговерн:
Если экс-аналитик ЦРУ продолжает делать подобного рода заявления, когда приближается уже 4-я годовщина СВО, значит, это кому-то нужно… Дело в том, что подобного рода заявления стали постоянными спутниками специальной военной операции. «Украинский режим вот-вот падёт, денег Зеленскому завтра-послезавтра никто не даст, оружие скоро закончится, солдаты разбегаются, ВСУ деморализованы» - эти, да простит бывший аналитик, «сказки про белого бычка», возможно, были актуальны в первые месяцы масштабного противостояния. Но теперь-то уже даже самые далёкие от происходящего на фронте люди прекрасно понимают, что противник хитёр и силён, что на него работает военная промышленность всего так называемого Запада, его же обеспечивают разведданными, разработкой оборонительных и контрнаступательных операций. Да, противник теряет силы, средства и территории, но это, что вполне очевидно, отнюдь не лёгкая прогулка для наших бойцов, героизм и мужество которых трудно переоценить.
Мало того, не вполне понятно, кому адресованы заявления «нам нужно немного потерпеть», особенно от бывшего сотрудника ЦРУ.
В любом случае подобного рода риторика о том, что «у противника всё настолько плохо, что просто потерпите и он разбежится», в течение почти 4-х лет ни разу не оправдалась. Как показывает практика, находят и солдат, и деньги, и оружие, особенно при учёте того, что на Западе продолжает оставаться немало бенефициаров войны против нашей страны.
