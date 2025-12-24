«Скоро от украинской армии ничего не останется» - американский аналитик

Небезызвестный в нашем информационном пространстве Рэй Макговерн, ранее занимавшийся аналитической деятельностью в ЦРУ, сделал очередное заявление из серии: «Для Украины всё пропало».

По утверждению американца, «в 2026 году у Зеленского не будет денег и не будет армии, а будет только оружие, которое фактически некому будет применять».



Макговерн:

Нам нужно просто немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется.

Если экс-аналитик ЦРУ продолжает делать подобного рода заявления, когда приближается уже 4-я годовщина СВО, значит, это кому-то нужно… Дело в том, что подобного рода заявления стали постоянными спутниками специальной военной операции. «Украинский режим вот-вот падёт, денег Зеленскому завтра-послезавтра никто не даст, оружие скоро закончится, солдаты разбегаются, ВСУ деморализованы» - эти, да простит бывший аналитик, «сказки про белого бычка», возможно, были актуальны в первые месяцы масштабного противостояния. Но теперь-то уже даже самые далёкие от происходящего на фронте люди прекрасно понимают, что противник хитёр и силён, что на него работает военная промышленность всего так называемого Запада, его же обеспечивают разведданными, разработкой оборонительных и контрнаступательных операций. Да, противник теряет силы, средства и территории, но это, что вполне очевидно, отнюдь не лёгкая прогулка для наших бойцов, героизм и мужество которых трудно переоценить.

Мало того, не вполне понятно, кому адресованы заявления «нам нужно немного потерпеть», особенно от бывшего сотрудника ЦРУ.

В любом случае подобного рода риторика о том, что «у противника всё настолько плохо, что просто потерпите и он разбежится», в течение почти 4-х лет ни разу не оправдалась. Как показывает практика, находят и солдат, и деньги, и оружие, особенно при учёте того, что на Западе продолжает оставаться немало бенефициаров войны против нашей страны.
18 комментариев
  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 09:11
    Скоро не останется,скоро,скоро не останется.Скоро не останется,скоро, скоро не останется...И так бесконечно,можно читать в стиле рэпа.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      Сегодня, 09:15
      Скоро от украинской армии ничего не останется» - американский аналитик

      Абсолютно верно. Вон, под Купянском, жалкие остатки украинской армии заблудились в трёх соснах, растерялись и позорно бегут на наши войска.... winked
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 10:22
        Не украинской армии, нет там в составе уже украинцев, все сдались, если верить нашим СМИ. Одни колумбийцы остались. Так что на нас бежит колумбийская армия.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +6
    Сегодня, 09:12
    Про них понятно
    А про нашу колонну морпехов новость будет? И необучаемого хенерала с чоткой и всем известной фамилией?

    В тг уже все равно вчера ещё все написали
    1. пылесос Звание
      пылесос
      -1
      Сегодня, 09:27
      А, что случилось? Где ифу почитать?
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 09:33
        В тг посмотрите наши каналы: два майора, романов лайт, кирилл Федоров, репортер Филатов, оперативные сводки и тд (да везде, короче)
        Не реклама, без ссылок
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:47
        Цитата: пылесос
        А, что случилось? Где ифу почитать?

        Можете вчерашнюю публикацию здесь на ВО посмотреть.

        https://topwar.ru/275501-rezervy-stachivajutsja-otmechaetsja-sokraschenie-shturmov-vsu-v-rajone-kupjanska.html?ysclid=mjjnf5bnv447767108

        А вот информация с ТГ -канала "Дневник десантника", ТГ-канал "Два майора" подтверждают тяжёлые бои в Купянске. Украинское командование все резервы туда бросает, чтобы хоть где-то продемонстрировать успех.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 09:54
            Цитата: Ivan№One
            Причём тут Купянск и Покровск?

            А где про Красноармейск (Покровск) написано?
            1. Ivan№One Звание
              Ivan№One
              -1
              Сегодня, 09:58
              Не я удалил комментарий

              Вот тут написано про покровское направление:
              https ://t.me/ opersvodki/ 30392
              https ://t.me/ dva_majors/ 85571

              Видимо все же ссылки нельзя прямые на тг кидать
    2. Skameri Звание
      Skameri
      -1
      Сегодня, 09:31
      Какая у вас высокая осведомленность в том какой генерал какие приказы отдаёт, не в генштабе случаем сидите?
  3. Гиперион Звание
    Гиперион
    -1
    Сегодня, 09:32
    Армия-то ладно, существует как-никак. Но депопуляция серьёзная. Мы нехватку рабочих рук индусами компенсируем, а Украина кем?
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:38
    По большому счету именно от украинской, действительно мало что осталось, а вот наемников кто-то посчитал + "добровольцы"-любители русских пострелять?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:06
      Скоро поляки пару миллионов выгонят. Вот и будет мясо ещё лет на пять- семь.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:43
    Как показывает практика, находят и солдат, и деньги, и оружие

    И ещё долго будут находить, до тех пор, пока российская армия не раздавит гниду нацистскую.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:54
    «Скоро от украинской армии ничего не останется» - американский аналитик

    Эти слова бы, да кому надо в уши. В третьем рейхе в 1945 г. все пошли под нож. От мала до велика.
  7. Алексей Т.
    Алексей Т.
    0
    Сегодня, 09:57
    Бывший црушник: потерпите, скоро укроармия развалится. Огромное число комментаторов ВО: скоро Россия завалится, все пропало. Так и живем, штош.
  8. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 10:00
    Самое ужасное, что даже если он окажется прав, то наше начальство все равно откажется вернуть земли бывшей УССР домой и преподнесет их уважаемым партнерам am
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Антоний
      Самое ужасное, что даже если он окажется прав, то наше начальство все равно откажется вернуть земли бывшей УССР домой и преподнесет их уважаемым партнерам

      Пардон, Антоний (Эстония), но ваше начальство, судя по всему, в Таллине находится, и оно уж точно за Украину очень сильно переживает. smile