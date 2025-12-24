Противоречивый уголь: отрасль называют убыточной, а потребление вышло на рекорд

Очередной доклад Международного энергетического агентства (МЭА) вышел с привычной риторикой про «самое грязное топливо», но цифры в нем говорят куда громче лозунгов. Потребление угля в мире в 2025 году, по оценке МЭА, выйдет на исторический максимум – 8,85 млрд тонн. То есть именно сейчас, на фоне разговоров о «зеленом переходе», уголь бьет рекорды потребления.

Контекст прост: электроэнергетика остается главным драйвером спроса, а реальной альтернативы углю в развивающихся экономиках пока нет. Китай, на который приходится 56% мирового потребления, и правда перестает наращивать объемы, но и не отказывается от угля. Он переводит его в резервную роль, страхуя непостоянную ветровую и солнечную генерацию.



Пока Европа бодро рапортует о снижении доли угля до 4% к 2030 году, Индия и страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) идут в противоположном направлении. Рост на 3-4% в год, новые ТЭС, потребности металлургии – все это явно не про «конец эпохи».

Даже в США, где уголь уже списали со счетов, в 2025 году ожидается временный рост потребления на 8% из-за цен на газ и политических решений. Потом снова планируется спад на 6% ежегодно до 2030 года, но сам факт прироста сейчас показателен.

Да, мировая торговля углем снижается, цены падают к уровню себестоимости, отрасль теряет маржинальность. Россия чувствует это особенно остро: по словам замминистра энергетики Дмитрия Исламова, потери отрасли в 2025 году превысили 300 млрд рублей, а сектор работает «в минус». Китай не спешит увеличивать закупки, запасы у коммунальных компаний КНР достаточные, тендеры не объявляются.

Но из этого не следует главный тезис западной прессы – будто угольная энергетика вот-вот исчезнет. Она меняет географию, роль и экономику, но остается фундаментом энергоснабжения для половины мира.
