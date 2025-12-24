Подорвавший СВУ на юге Москвы погиб вместе с сотрудниками ДПС

Приведший в действие самодельное взрывное устройство подрывник погиб вместе с сотрудниками ДПС, следует из официального заявления Следственного комитета РФ.

На данный момент установлено, что в ночь со вторника на среду, 24 декабря, двое сотрудников ДПС попытались проверить документы у неизвестного, который находился у служебного автомобиля. В это время и сработала СВУ, в результате взрыва все трое получили ранения, не совместимые с жизнью.



По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.


Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Устанавливается личность подрывника, к делу подключились опытные криминалисты.

Напомним, что 22 декабря на соседней Ясеневой улице при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +14
    Сегодня, 09:43
    Что тут комментировать.Внутри страны идет война.Соболезнование родственникам погибших сотрудников МВД
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 09:59
      Тут прямая взаимосвязь с прямой речью! Сделано показательно! Сначала рвут генерала Генштаба, потом, пока у нас идёт очередное соплежевание, рвут автомобиль полиции вместе с сотрудниками.
      Это чистой воды терроризм на государственном уровне. Организуют трубочисты, исполняют украинцы.
      Личность исполнителя вторична, может быть гражданином РФ. Мог быть использован через НЛП, мог втёмную, есть вариант что за деньги или через шантаж. Не столь важно.
      Налицо программа МИ-6, которая системно работает. Убитый вчера генерал стал 13-м по счету!
      В связи с отсутствием адекватного ответа с нашей стороны, мы начинаем собирать! И, к сожалению, всё идёт по нарастающей...
      Посмотрим, что у нас верхи расскажут сегодня...
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 10:12
        Это не терроризм, это диверсия.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 10:19
          Цитата: Aken
          Это не терроризм, это диверсия.

          "Это хуже, чем преступление, это ошибка".
  2. 501Legion Звание
    501Legion
    +11
    Сегодня, 09:45
    молодым парням что погибли при исполнении светлая память.
    а сколько таких подрывников и предателей ходит по России, тысячи
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 10:11
      Миллионы, их пустили в Россию в 2022 году.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 09:46
    Интересно что за , самка собаки этот подрывник чей паспорт носил???? Царствие Небесное погибшим,сил духовных родным и близким пережить утрату.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 09:48
    Ну вот еще одна "птичка" пыталась нагадить. ДПС_ников жалко. Соболезнования близким. Однако, возникает вопрос, сколько таких "птичек" уже в РФ? Работы много у наших волкодавов! Успехов им.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:52
      Егоза hi, пускали украинцев с 2014, другие особенно ценные тоже не против ТАКИМ образом подзаработать так что да,работы просто океан.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Ропот 55
        пускали украинцев с 2014

        Да уже писали, что из этих прибывших, около миллиона сотрудничают с украинскими силовиками.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 10:04
          carpenter hi ,хотели быть хорошими и добрыми,вот и получили,кстати они до сих пор едут и их в интернете учат как пройти фильтрацию в аэропортах
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 09:57
      Егоза , вовсе не обязательно , что он сам привел взрывное устройство в действие .
      Возможен вариант , что кто-то наблюдал со стороны и решил устранить и свидетеля заодно .
      Жалко ребят , они свою работу делали . Соболезнование родным .
    3. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 10:23
      Волкодавам не когда, овец надо стрич
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:49
    На данный момент установлено, что в ночь со вторника на среду, 24 декабря, двое сотрудников ДПС попытались проверить документы у неизвестного, который находился у служебного автомобиля. В это время и сработала СВУ,
    По всей вероятности подорвали дистанционно.
    Соболезнования родным, и близким погибших сотрудников МВД.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    +6
    Сегодня, 09:53
    Был другой, который и нажал на кнопку. Отправил "коллегу" на тот свет. Жесть как они друг с другом. Реальные крысы.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:08
      Matsur hi ,ну а что курьер одноразовый,Татарского также убили,и если б он не встал между бюстом и этой ей бы тоже кирдык был.
  7. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 09:58
    ...двое сотрудников ДПС попытались проверить документы у неизвестного, который находился у служебного автомобиля. В это время и сработала СВУ...

    Кто то рядышком с пультиком стоял?
  8. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 10:03
    почему сотрудники не положили человека мордой в пол перед проверкой документов?
    Тем более, что он вел себя подозрительно. Может и не было бы взрыва в итоге.
    Хотя мне кажется, устройство подорвал наблюдатель, которого не заметили.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 10:07
      почему сотрудники не положили человека мордой в пол перед проверкой документов?

      Офигеть советы. А если вас положат в пол "перед проверкой документов"?
      Как отреагируете? Жалобой прокурору?
      Милиция все же не подразумевает, что у каждого ею проверяемого бомба в кармане

      Может и не было бы взрыва в итоге

      Или был бы и так. Кнопку нажать 0.5 секунды надо
      1. multicaat Звание
        multicaat
        -1
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Ivan№One
        Офигеть советы
        А если вас положат в пол перед проверкой документов?

        я не делаю ничего подозрительного у машин пилиции.

        Цитата: Ivan№One
        Или был бы. Кнопку нажать 0.5 секунды надо

        сомневаюсь, что занимался этим идейный суицидник. Скорее всего какой-то маргинал за 5 т.р.
        Он бы не стал себя подрывать, если бы имел такую возможность.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 10:14
          Скорее всего какой-то маргинал за 5 т.р.

          Не факт.
          Легко, что и какой-нибудь дед или студент или школьник, который "думал", что "участвует в тайной операции" (они же такое часто несут, когда их ловят, всякие поджигатели и прочие)

          Но тенеденция просто вырисовывается хреновая в любом случае
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 10:23
            IvanNone hi , так может они этого контрацептива и положили мордой в пол,и подошли чтоб обыскать тут со стороны и нажали кнопочку.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:04
    Жалко дпсников

    Черт сдох, теперь и концы в воду
  10. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 10:12
    Бандеровский террор накрыл страну. Их главари годами, в полной безопасности готовят уничтожение наших граждан, взрывают поезда с пассажирами, уничтожают военных и общественных деятелей, инфраструктуру, подрывают и топят гражданские суда. Выкачивают средства у доверчивых людей для спонсирования ВСУ и своей террористической деятельности. И возникает вопрос - почему это продолжается? У меня три варианта и они все плохие.
  11. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 10:15
    Давно пора полиции действовать как в США.
    Стволы наголо и "всё бросил, отошел и лежать, с#ка!".
    А они то сами подходят то позволят гражданам подойти.
  12. Valery Звание
    Valery
    0
    Сегодня, 10:25
    Т.к. красные карандаши, похоже, закончились светлейший опять погрозит "партнёрам" пальчиком, МИД - выразит очередную озабоченность. И до следующего раза...