Подорвавший СВУ на юге Москвы погиб вместе с сотрудниками ДПС

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.

Приведший в действие самодельное взрывное устройство подрывник погиб вместе с сотрудниками ДПС, следует из официального заявления Следственного комитета РФ.На данный момент установлено, что в ночь со вторника на среду, 24 декабря, двое сотрудников ДПС попытались проверить документы у неизвестного, который находился у служебного автомобиля. В это время и сработала СВУ, в результате взрыва все трое получили ранения, не совместимые с жизнью.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Устанавливается личность подрывника, к делу подключились опытные криминалисты.Напомним, что 22 декабря на соседней Ясеневой улице при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.