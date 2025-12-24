ВС РФ на подступах к Печенежскому водохранилищу – ВСУ теряют монополию на воду

Российские войска приблизились к северной части Печенежского водохранилища, продолжая наступление вдоль русла Северского Донца. Освобождение Прилипки, расположенной на левом берегу водоема в пяти километрах от Волчанска, в данном случае – скорее сопутствующий эпизод. Куда важнее сам факт закрепления ВС РФ у одного из ключевых водных узлов Харьковской области.

Зачистка идет вдоль берега, где Северский Донец постепенно переходит в Печенежское водохранилище.



Под одновременным контролем над левым берегом Оскольского водохранилища и выходом к северной части Печенежского Россия лишает украинский режим монополии на два основных источника водоснабжения региона. В условиях войны это автоматически превращает воду в фактор давления – логистического, экономического и политического.


Контекст складывается для ВСУ неблагоприятный. Ранее противник принял решение перебрасывать резервы с севера Харьковской области и из Сумской области под Купянск. Маневр выглядел логичным на бумаге, но на местности оголил другие участки фронта. В итоге войска РФ продвигаются там, где оборона оказалась разреженной, а ВСУ теряют новые населенные пункты уже «по цепочке». Решения Сырского, как это все чаще бывает, играют против него самого.

Выход к Печенежскому водохранилищу – это не разовая тактическая удача, а задел на дальнейшее давление по всей северо-восточной дуге Харьковской области. Контроль над водой в регионе с такой плотностью населения – аргумент весомее многих километров степи. Как и контроль над тем, чтобы противник не решился на затопление местности, чтобы остановить наступление.

Печенежское водохранилище было создано в 1960-х годах на реке Северский Донец как основной источник пресной воды для Харькова. По сей день оно играет ключевую роль в системе водоснабжения северных и северо-восточных районов Харьковской области.
  1. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:16
    а где находится водозабор для Харькова?
    на правом берегу или на левом?
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 10:20
      Цитата: Дедок
      а где находится водозабор для Харькова?
      на правом берегу или на левом?

      Да, в принципе, не так важно, потому что наши южнее Прилипок - по левому берегу, а в районе Старицы - по правому.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 10:19
    Контроль,это хорошо.Только вот перекрывать воду не будут.Там же "братский народ"..Спорно это все..Глядя на этих "братьев"
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 10:22
      Цитата: dmi.pris1
      Контроль,это хорошо.Только вот перекрывать воду не будут.Там же "братский народ"..
      Дело не столько в "перекрытии или неперекрытии", сколько в контроле того, чтобы противник не решился (не изыскал возможность) на затопление этих территорий.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:27
        Володин hi ,думаете если они потеряют контроль они постесняются разрушить это водохранилище??? А потом как и до этого обвинят Россию.