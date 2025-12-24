ВС РФ на подступах к Печенежскому водохранилищу – ВСУ теряют монополию на воду

Российские войска приблизились к северной части Печенежского водохранилища, продолжая наступление вдоль русла Северского Донца. Освобождение Прилипки, расположенной на левом берегу водоема в пяти километрах от Волчанска, в данном случае – скорее сопутствующий эпизод. Куда важнее сам факт закрепления ВС РФ у одного из ключевых водных узлов Харьковской области.Зачистка идет вдоль берега, где Северский Донец постепенно переходит в Печенежское водохранилище.Под одновременным контролем над левым берегом Оскольского водохранилища и выходом к северной части Печенежского Россия лишает украинский режим монополии на два основных источника водоснабжения региона. В условиях войны это автоматически превращает воду в фактор давления – логистического, экономического и политического.Контекст складывается для ВСУ неблагоприятный. Ранее противник принял решение перебрасывать резервы с севера Харьковской области и из Сумской области под Купянск. Маневр выглядел логичным на бумаге, но на местности оголил другие участки фронта. В итоге войска РФ продвигаются там, где оборона оказалась разреженной, а ВСУ теряют новые населенные пункты уже «по цепочке». Решения Сырского, как это все чаще бывает, играют против него самого.Выход к Печенежскому водохранилищу – это не разовая тактическая удача, а задел на дальнейшее давление по всей северо-восточной дуге Харьковской области. Контроль над водой в регионе с такой плотностью населения – аргумент весомее многих километров степи. Как и контроль над тем, чтобы противник не решился на затопление местности, чтобы остановить наступление.Печенежское водохранилище было создано в 1960-х годах на реке Северский Донец как основной источник пресной воды для Харькова. По сей день оно играет ключевую роль в системе водоснабжения северных и северо-восточных районов Харьковской области.

