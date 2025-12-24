Виноваты «хакеры Ким Чен Ына»: кражи криптовалюты в 2025 году достигли рекорда

Во всем мире растет использование цифровой валюты в качестве альтернативы традиционным средствам расчетов, накопления, инвестиций и получения доходов. Все большее внимание на крипту обращают и государства.

Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении сделать США лидером на крипторынке по объему цифровых денег, в первую очередь биткоина. Американский лидер даже грозился, что за счет этого Штаты сумеют существенно сократить гигантский госдолг. Исполнительный директор консультативного совета Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс, выступая в мае этого года на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, заявил, что американский президент четко осознает необходимость закрепления за США статуса криптовалютной сверхдержавы.



Помимо прочего, криптовалюта все чаще становится активом, которым интересуются киберпреступники. В уходящем году кража криптоденег во всем мире достигла рекордной цифры в 2,7 миллиарда в долларовом эквиваленте. Еще 700 000 долларов были украдены с частных криптовалютных кошельков. Такие цифры в своих исследованиях, опубликованных на этой неделе, называют три компании, ведущие мониторинг блокчейн-ресурсов — Chainalysis, TRM Labs и DeFi. Взломы и похищения криптомонет затронули несколько специализированных торговых онлайн-площадок и другие проекты web3 и децентрализованного финансирования (DeFi).

Самым крупным взломом в нынешнем году стало нарушение безопасности на криптобирже Bybit, базирующейся в Дубае, где хакеры похитили около 1,4 миллиарда долларов в крипте.

Западные аналитические компании быстро нашли и главного виновника роста криптомошенничества. С подачи Федерального бюро расследования США (совсем не новость), таковыми были назначены северокорейские «правительственные хакеры». Никаких доказательств причастности КНДР к хакерским атакам на криптобиржы и другим хищениям не приводится.

Однако утверждается, что северокорейские хакеры украли в 2025 году криптовалюты на сумму не менее 2 миллиардов долларов, что составляет 60% от общего объема хищений. Всего, по данным Chainalysis и Elliptic, с 2017 года «хакеры Ким Чен Ына» украли около 6 миллиардов долларов виртуальных денег. В отчетах аналитиков отмечается, что Северная Корея использует кражи криптовалюты для финансирования своей программы по созданию ядерного оружия.

В 2024 году хакеры украли 2,2 миллиарда долларов в криптовалюте, а годом ранее, в 2023 году, общая сумма составила 2 миллиарда долларов. Эксперты уверены, что в будущем эти хищения будут только расти.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 10:30
    Хорошо когда есть на кого свалить
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:49
      Это по привычке старой они всё на Кимов. Но С.Корея сейчас другая и у запада руки коротки.))
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:36
    ❝ Никаких доказательств причастности КНДР к хакерским атакам на криптобиржы и другим хищениям не приводится ❞ —

    «Джентльмены» предлагают верить им на слово ...
    1. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 12:26
      Время предоставлять доказательства прошли...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:02
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — «Джентльмены» предлагают верить им на слово ...
    И тут, Петька, мне карта как пошла! © wink
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 11:04
    Если это валлюта, то видео вебкамщиц это "цифровое мохнатое золото".
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 11:19
      Бритое же.. Бриткойны )
  5. old64 Звание
    old64
    +5
    Сегодня, 11:08
    Венесуэлу обвинили в наркотрафике, КНДР в воровстве крипты. Решение своих задач за счет шельмования истории и фактов- это политика США. «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят». Вспоминается история с пробиркой Пауэлла.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:28
    Трамп объявил о намерении сделать США лидером на крипторынке по объему цифровых денег, в первую очередь биткоина

    У этого дегенерата есть бесконечный печатный станок.

    Всё тоже самое, только не тратится энергии столько.
    А ведь там и транзакции позаттратнее банковских.
    И кстати американскиеже "санкции"(как и налоги) этой шнягой обходятся.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:33
    Ещё когда готовились вводить стоило понимать, это должно быть удобно и прогрессивное. Но! Это только при условии абсолютной недоступности других. И очень мало тех кто понимает, что вся причина в двоичной логике работы системы и машин. Это как в самом сложном лабиринте- выход всегда по одной неразрывной стороне. Поэтому криптовалютой придёт как надёжный финансовый инструмент только после фундаментальных решений в математике и инженерии. А по моему это просто невозможно.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: gridasov
      Это только при условии абсолютной недоступности других.

      Так и будет!
      Воровать будут избранные и в валюте ( доллар, евро), а население будет в цифровой кабале!
      1. gridasov Звание
        gridasov
        +1
        Сегодня, 12:16
        Это будет развиваться как процесс эволюции технологии управления финансовым потоками. И это создаст новые и преимущества и новые проблемы. Только вряд ли кто это может анализировать как закономерности в будущем.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:42
    Сам Трамп держит за руку Кима ,прямо из монитора. Доказательства ?
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 12:03
    Надо наказать.А вы рискните бомбить КНДР.Страшно?Вот что ЯО мертвотворящий делает.