Виноваты «хакеры Ким Чен Ына»: кражи криптовалюты в 2025 году достигли рекорда
Во всем мире растет использование цифровой валюты в качестве альтернативы традиционным средствам расчетов, накопления, инвестиций и получения доходов. Все большее внимание на крипту обращают и государства.
Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении сделать США лидером на крипторынке по объему цифровых денег, в первую очередь биткоина. Американский лидер даже грозился, что за счет этого Штаты сумеют существенно сократить гигантский госдолг. Исполнительный директор консультативного совета Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс, выступая в мае этого года на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, заявил, что американский президент четко осознает необходимость закрепления за США статуса криптовалютной сверхдержавы.
Помимо прочего, криптовалюта все чаще становится активом, которым интересуются киберпреступники. В уходящем году кража криптоденег во всем мире достигла рекордной цифры в 2,7 миллиарда в долларовом эквиваленте. Еще 700 000 долларов были украдены с частных криптовалютных кошельков. Такие цифры в своих исследованиях, опубликованных на этой неделе, называют три компании, ведущие мониторинг блокчейн-ресурсов — Chainalysis, TRM Labs и DeFi. Взломы и похищения криптомонет затронули несколько специализированных торговых онлайн-площадок и другие проекты web3 и децентрализованного финансирования (DeFi).
Самым крупным взломом в нынешнем году стало нарушение безопасности на криптобирже Bybit, базирующейся в Дубае, где хакеры похитили около 1,4 миллиарда долларов в крипте.
Западные аналитические компании быстро нашли и главного виновника роста криптомошенничества. С подачи Федерального бюро расследования США (совсем не новость), таковыми были назначены северокорейские «правительственные хакеры». Никаких доказательств причастности КНДР к хакерским атакам на криптобиржы и другим хищениям не приводится.
Однако утверждается, что северокорейские хакеры украли в 2025 году криптовалюты на сумму не менее 2 миллиардов долларов, что составляет 60% от общего объема хищений. Всего, по данным Chainalysis и Elliptic, с 2017 года «хакеры Ким Чен Ына» украли около 6 миллиардов долларов виртуальных денег. В отчетах аналитиков отмечается, что Северная Корея использует кражи криптовалюты для финансирования своей программы по созданию ядерного оружия.
В 2024 году хакеры украли 2,2 миллиарда долларов в криптовалюте, а годом ранее, в 2023 году, общая сумма составила 2 миллиарда долларов. Эксперты уверены, что в будущем эти хищения будут только расти.
Информация