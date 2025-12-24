Обновлённый «Байкал» с российскими двигателем и винтом поднялся в воздух
Российский многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» приступил к летным испытаниям с отечественной силовой установкой и винтом. Об этом сообщает российский Минпромторг.
Специалисты Уральского завода гражданской авиации вывели на летные испытания обновленную версию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Получивший российский двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 самолет совершил первый полет, который прошел успешно.
На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал».
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что обновленный самолет «Байкал» полетит до конца 2025 года. В Росавиации заявляли, что сертификат типа двигатель и винт получат в первом квартале, а сам самолет сертифицируют в течение следующего года.
Напомним, что самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену уже устаревшему «кукурузнику» Ан-2. Какое-то время считалось, что из-за просчетов в конструкции проект зашел в тупик, но было принято решение доработать самолет, оснастив российским двигателем и винтом.
