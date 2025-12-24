Обновлённый «Байкал» с российскими двигателем и винтом поднялся в воздух

Обновлённый «Байкал» с российскими двигателем и винтом поднялся в воздух

Российский многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» приступил к летным испытаниям с отечественной силовой установкой и винтом. Об этом сообщает российский Минпромторг.

Специалисты Уральского завода гражданской авиации вывели на летные испытания обновленную версию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Получивший российский двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 самолет совершил первый полет, который прошел успешно.



На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал».


Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что обновленный самолет «Байкал» полетит до конца 2025 года. В Росавиации заявляли, что сертификат типа двигатель и винт получат в первом квартале, а сам самолет сертифицируют в течение следующего года.

Напомним, что самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену уже устаревшему «кукурузнику» Ан-2. Какое-то время считалось, что из-за просчетов в конструкции проект зашел в тупик, но было принято решение доработать самолет, оснастив российским двигателем и винтом.

  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 10:41
    Да уж, многострадальный вышел самолёт.
    1. Berkut752 Звание
      Berkut752
      +7
      Сегодня, 11:38
      Из 4 типов мной освоенных самолётов, есть и Ан-2 и поверьте мне на слово , этот самолет "Байкал" не заменит самолёт Ан-2. Не по типам выполняемых работ, ни ТТХ характеристикам.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 11:57
        А можно подробнее. Интуитивно тоже так думаю, но не знаю почему.
        1. Berkut752 Звание
          Berkut752
          -1
          Сегодня, 12:06
          Во-первых, по ТТХ данным, минимальная взлётная дистанция 50 метров. Во вторых, может влетать и садится в пашню , В третьих, во Вьетнаме применяли НУРСы. В четвёртых, может пролететь под проводами. Это то, что я сам проделывал на нем, и многое другое ......
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            -1
            Сегодня, 12:11
            При мне бабки в уральском посёлке уговорили пилота лететь. Была осень и грязь со снежком. Согласился мужик, при посадке обломал шасси. Все живы. Досталось наверное от начальства.
            1. Berkut752 Звание
              Berkut752
              -1
              Сегодня, 12:16
              Иногда бывает и такое. При Горбатом, сухой закон был, так вот мне пришлось лететь на уровне балок , за 200 км за водкой. Очень надо было.......
              1. th.kuzmichev Звание
                th.kuzmichev
                -1
                Сегодня, 12:21
                А у нас чудили вертолётчики, над магазином сетку для пива опускали, в ответ везли рыбу из таёжных мест)))
                1. th.kuzmichev Звание
                  th.kuzmichev
                  0
                  Сегодня, 12:47
                  Интересно, какие эмоции пытается выразить человек ставя минус за этот пост? Отзовись, чудик... чубатый наверное)))
          2. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            -1
            Сегодня, 12:16
            Сижу в Ми-8, смотрю в окно. Ан-2 винтом крутит, недалеко стоит, люди садятся. Потом пошел прямо на нас. Думаю, на таран что ли? А он оторвался и над вертолётом ушел)))
            1. Berkut752 Звание
              Berkut752
              0
              Сегодня, 12:21
              Однажды, при нулевой видимости 20 метров, пришлось взлетать с рулёжки. В крупном аэропорту, по просьбе командира. Приказывать не имел права , а вот попросить , всегда пожалуйста.
          3. БМС Звание
            БМС
            0
            Сегодня, 12:36
            Да у нас новый АС появился. Куда там Чкалову до него.
            1. Berkut752 Звание
              Berkut752
              0
              Сегодня, 12:42
              Прочти ТТХ у самолета Чкалова и высоту моста, который он пролетел. И сравни высоту Ан-2 и ЛЭП 350. А вторым пилотом у меня сидел немец, штанишки мокрые стали.
            2. th.kuzmichev Звание
              th.kuzmichev
              0
              Сегодня, 12:57
              БМС, ни чего особенного, просто человек редкой профессии. Зато авиаконструкторов тут пруд пруди. Ещё больше прокуроров и полководцев)))
          4. qwertyui_1 Звание
            qwertyui_1
            0
            Сегодня, 12:49
            минимальная взлётная дистанция 50 метров
            - неправда. АН-2 - длина разбега: 235 м Байкал - длина разбега - 220м.
            1. Berkut752 Звание
              Berkut752
              0
              Сегодня, 12:54
              Поговори лётчиками "Авиации спец.назначении " которые летали на Ан-2, а не в компе ковыряйся.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      +8
      Сегодня, 11:44
      проблема в том, что на разработку Байкала уже выделено более 14 миллиардов рублей (3 контракта)
      это невменяемая сумма на подобный проект
      напомню, что новый исправный ан-2 стоит около 15 млн. На эти деньги можно было построить/купить
      около 1000 бортов.
      Хочу так же пройтись по двигателю. На ан-2 стоял 1000 сильный, сейчас при увеличившемся взлетном весе на 300 кг - 800. Тяговооруженность машины упала. Идем дальше. Одной из претензий к ан-2 была прожорливость. 140 кг на 100 км. вк-800 на крейсерском режиме с мощностью 450 потребляет 130. И это не бензин с автозаправки - это авиакеросин. Это очень много.
      Мы вот за это заплатили лярды???
      для сравнения если с масштабировать современный двигатель от цессны, то выйдет, что он бы ел около 85-90 литров на 100 км при аналогичной мощности и при этом может работать на обычном автомобильном бензине.
      Кстати, а что там с композитами, если вся конструкция, включая более легкий двигатель, в итоге похудела всего на 200 кг???
      Честно говоря, я в шоке от Байкала, Ансата и еще ряда проектов. Они откровенно невменяемы.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -2
        Сегодня, 12:20
        Хорошенько погрузившись в тему, в профильном министерстве поняли, что одним ВК-800С не обойтись и решили добавить в линейку русских самолетных движков более мощный ВК-1600С. Ну а у новосибирцев с их проектом ТВС-2ДТС в качестве замены Ан-2,возникает шанс не просто его реанимации, а полноценного воплощения, да еще и продвинутым отечественным силовым агрегатом. Правда самолетный ВК-1600С будет готов к 2028 году, добавляем еще пару лет на его испытания на обновленной версии самолета ТВС-2, и получим 2030 год как реальный срок, когда может появиться более-менее доведённый до ума «заменитель Ан-2».

        . Как знают специалисты и любители авиации, в России существует интересный вариант по замене Ан-2, созданный на его базе в Новосибирске — ТВС-2МС. Согласно информации производителя , при выпуске ТВС-2МС происходит замена мотора АШ-82 на иностранный двигатель Garrett AiResearch TPE331-12 (серийно выпускаемый новый отечественный двигатель для замены АШ-82 отсутствует) и новый 5-лопастной винт. Характеристики самолета, разумеется, растут качественно — и топлива расход меньше, и дальность полета больше, но проблема остается — иностранный мотор.Причем у новосибирцев есть и дальнейшее развитие проекта — уже не ремоторизация и модернизация старых Ан-2, а производство полностью новых, с применением композитных материалов в конструкции. Эта машина носит название ТВС-2ДТС (иногда ее называли ЛМС-9). Опытный экземпляр налетал много часов в 2017-2019 годах, в том числе выполнил недоступный для советских Ан-2 по дальности беспосадочный полет из Новосибирска в Москву. Планировалось начать его серийный выпуск, но затем акценты сместились на ЛМС-901 «Байкал».


        https://tehnoomsk.ru/archives/18622
        1. multicaat Звание
          multicaat
          -3
          Сегодня, 12:25
          очень многое упирается в двигатель. Нужно еще выяснить сколько наш стоит - может дешевле импортный покупать?
          Ну и корпус. Насколько я помню, новосибирский проект реально был сделан на композитах, но вот стоил как самолет классом погуще.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 12:28
            Импортный нам не продадут.Забудьте о критерии дороже/дешевле,сейчас гораздо актуальнее критерий наш/не наш двигатель.
            1. multicaat Звание
              multicaat
              0
              Сегодня, 12:31
              Цитата: Sky Strike fighter
              Забудьте о критерии дороже/дешевле,сейчас гораздо актуальнее критерий наш/не наш двигатель.

              зачем в бутылку лезть?
              Нам не нужен малый самолет по цене большого звездолета
              А у новосибирцев получался именно такой - на сегодняшние деньги под 70 млн.
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 12:33
                зачем в бутылку лезть?
                Нам не нужен малый самолет по цене большого звездолета


                Значит как вариант будет самокат вместо самолёта,если не нужен самолёт.

                . А у новосибирцев получался именно такой - на сегодняшние деньги под 70 млн.


                Ссылочку если можно.Наверняка это не окончательная цена.Когда будет серийное производство и спрос,то цена явно упадёт.
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  0
                  Сегодня, 12:35
                  200 млн
                  https://www.forbes.ru/biznes/539809-glava-rusaviaproma-rasskazal-o-planah-vypuska-10-15-samoletov-tvs-2ms-v-god
                  1. Sky Strike fighter Звание
                    Sky Strike fighter
                    0
                    Сегодня, 12:36
                    Цитата: multicaat
                    200 млн
                    https://www.forbes.ru/biznes/539809-glava-rusaviaproma-rasskazal-o-planah-vypuska-10-15-samoletov-tvs-2ms-v-god


                    Ну это явно цена с иностранным двиглом.Со своим движком будет дешевле.
                    1. multicaat Звание
                      multicaat
                      0
                      Сегодня, 12:57
                      все равно получается что-то невменяемое.
                      напомню, что самик будет конкурировать с автобусами в том числе по цене перевозки. А с такой ценой он просто не сможет конкурировать.
                      перевозка пассажиров на ан-2 была примерно в 3 раза дороже, чем автобус на расстояния 150-250 км и не особо быстрее.
                      Нужно, чтобы цена была не больше 2.5 раз и крейсерская скорость минимум вдвое выше, желательно от 240-260кмч. Вот что будет работать.
                      А когда новый автобус стоит 3-10 млн (что тоже много!), а самик в 15 раз дороже, то развитие перевозок будет крайне медленно развиваться.
                      но даже при таких ценах, мне кажется, рейсы на севере и в курортных районах будут востребованы. Например рейс Сочи-Анапа, Кисловодск - Сочи, Краснодар - Геленджик (Анапа, Сочи), полеты в малонаселенных районах севера на расстояния 300+, полеты СПБ-МСК и т.п.
                      Только вот мало сделать самолет. Если посмотрите на законы, то увидите, что обслуживание Ан-2 в аэропорту стоит дороже, чем здоровенного B-737 Такие тарифы. И летное законодательство, когда отменить вылет могут с пол-пинка, никак не компенсируя затраты. Например, я в Сочи просидел 4 часа в самолете ожидая вылета, пока какой-то борт с шишкой из МСК ждали посадку.
                      Проблем масса. И начинать нужно наверное не с самолета, а с законов.
                      Например, льготное налогообложение для региональных авиакомпаний и скидки по тарифам в обмен на прозрачное ценообразование и низкие цены.
        2. 26rus Звание
          26rus
          -1
          Сегодня, 12:44
          Цитата: Sky Strike fighter
          замена мотора АШ-82 на иностранный двигатель

          Я бы этому источнику не очень-то доверял, если они даже не знают, какой двигатель стоит на Ан-2 в реальности wassat .
          Да и по ТВС-2 ДТС не говорят, что это композитное "чудо техники" стоит, как чугунный мост через Енисей.
      2. ism_ek Звание
        ism_ek
        -1
        Сегодня, 12:37
        Цитата: multicaat
        напомню, что новый исправный ан-2 стоит около 15 млн.

        Только их уже 25 лет не выпускают.... За 15 млн только БУ можно приобрести вылущенный во времена СССР. Там "капиталка" двигателя будет дороже
        Дольше.... масса ВК-800 - 140 кг. АШ-62 - 560 кг. Т.е. при прочих равных топлива можно взять в полтора раз больше, следовательно и дальность будет в полтора раза больше. Или при той же нагрузке расход будет в полтора раза меньше.
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:50
      Он ещё толком не вышел и, по-моему, вряд ли пойдет в большую серию вообще.
      Уже был более удачный проект М-101Т «Гжель» от КБ Мясищева.
      Сама по себе идея использования единственного турбовинтового двигателя, пусть и надежного и экономичного, но страшно дорогого, является провальной по экономическим соображениям с самого начала. Техобслуживание таких двигателей на региональных аэродромах и поддержание их в запасе под большим вопросом.
      Региональный самолет должен иметь два двигателя для большего числа пассажиров. И эти два двигателя должны быть поршневыми, для дешевизны , поддержания их в запасе и упрощенного обслуживания. Однодвигательные самолеты с числом пассажиров до 9-ти, по нормам безопасности, будут убыточными, глубоко убыточными.
      Нужен современный Ил-14 или что-то чуть меньшее в размерах.
      Отказ от Ил-14 был серьезной ошибкой, которая и привела нынешнюю местную авиацию в полный тупик. Погоня "за шашечками, вместо того, чтобы ехать" (догоним и перегоним, в другом толковании), то есть, отказ от поршневых двигателей очень дорого обошёлся. Идеология прогресса любой ценой завела в полный тупик.
      1. multicaat Звание
        multicaat
        0
        Сегодня, 12:30
        проблема в том, что у нас совсем нет малых самолетов вроде цессны, поэтому всё крутится вокруг промежуточного самика, который ни рыба, ни мясо. На мой взгляд, нам нужно 3 самолета - малый частный, чуть его распухшая версия на 5-6 пассажиров и аналог L-ки, где будет уже 15-30 человек.
        У нас всё это закрывал ан-2, который возил 9- 11 человек или тонну, но при этом он был сконфигурирован на упрощенный взлет/посадку в ущерб другим ЛТХ.
        В общем слишком универсальный самолет.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 12:35
          Самолет-малышок скоро появится. Это будет поршневой Танго от S7, c совсем небольшим числом пассажиров. А вот Ил-14 даже не планируется, а именно такой самолет нужен на местных линиях.
          1. multicaat Звание
            multicaat
            0
            Сегодня, 12:42
            как концепция - да, как пример компоновки - нет. Я склоняюсь, что L410 ближе к нашим потребностям. В целом Антонов специализировался на таких машинах. И очень странно, что при развале СССР никак не договорились оставить себе их наработки, которые принадлежали всему союзу, а не фирме Антонова.
            Самое обидное то, что чешский завод производивший Л-ки вроде как банкротится, а его продукция очень зашла бы нам.
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 12:45
              А не приходилось задумываться почему это вдруг L-ки, особенно малой вместимости, были выпущены очень малыми сериями? Именно потому, что были экономически провальными. Вы опять тащите всех наступать на те же самые грабли. Упорно не желая видеть, что дорогие турбовинтовые двигатели непригодны для малой местной авиации.
              1. multicaat Звание
                multicaat
                0
                Сегодня, 13:01
                Цитата: СергейАлександрович
                что дорогие турбовинтовые двигатели непригодны для малой местной авиации.

                вопрос дискуссионный. Я думаю, что они были вполне ок, но при грамотной программе техобслуживания.
                1. СергейАлександрович Звание
                  СергейАлександрович
                  0
                  Сегодня, 13:04
                  Ага, в вакууме, и при наличии кандидата технических наук на каждой станции техобслуживания и ангара с запасными двигателями в каждом колхозе.
                  1. multicaat Звание
                    multicaat
                    0
                    Сегодня, 13:06
                    зачем на каждой - нужно было грамотно создать сетевую службу снабжения и обслуживания. А сейчас появляются огромные возможности по автодиагностике двигателя и доставке запчастей вплоть до на БПЛА, дежурящего на ВПП.
                    1. СергейАлександрович Звание
                      СергейАлександрович
                      0
                      Сегодня, 13:08
                      Не смею мешать, создавайте.
  2. Евгений Любчинов Звание
    Евгений Любчинов
    +3
    Сегодня, 10:42
    шесть лет до первого полёта... Теперь лишь бы не шесть лет испытаний, и сертификаций...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Евгений Любчинов
      шесть лет до первого полёта... Теперь лишь бы не шесть лет испытаний, и сертификаций..

      Главное, что наконец-то есть ощутимый реальный результат, теперь процесс должен быстрей пойти, так что не стоит заранее предрекать многолетнюю волокиту с организацией производства самолётов.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: Монтесума
        Главное, что наконец-то есть ощутимый реальный результат,

        ЛМС-901 «Байкал». Получивший российский двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 самолет совершил первый полет, который прошел успешно.

        Чистого неба и мягкой посадки!
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 12:11
        Особенно радует прогресс по движкам.

        .На летающей лаборатории в Новосибирске испытывают летом 2025 года модификацию ВК-800СП взлетной мощностью 806 лошадиных сил. Именно этот вариант станет сердцем учебно-тренировочного самолета УТС-800, к нему и требований чуть больше (в том числе работа маслосистемы в перевернутом полете). Далее в программе испытаний ВК-800СП превратят в ВК-800СМ. Да, двигатель получит другие настройки и пройдет некоторую «переборку» с демонтажом «лишних» узлов. В варианте СМ взлетная мощность достигнет 877 л.с. Эта модификация пойдет на российский легкий пассажирский самолет ЛМС-901 «Байкал».

        А для двухмоторного российско-белорусского пассажирского самолета ЛМС-192 «Освей» предназначен соответственно третий вариант – ВК-800С1 со взлетной мощностью 877 л.с. и режимом установленной максимальной продолжительной мощности при одном неработающем двигателе – в этом случае мощность составит 900 л.с.


        https://tehnoomsk.ru/archives/19813
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 12:20
          Цитата: Sky Strike fighter
          Особенно радует прогресс по движкам.


          В варианте СМ взлетная мощность достигнет 877 л.с. Эта модификация пойдет на российский легкий пассажирский самолет ЛМС-901 «Байкал».

          У кукурузника мощность поршневого 1000л.с. Взлет и посадка у Ан-2 требует меньшей длины ВПП.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            -1
            Сегодня, 12:26
            Тогда следует дождаться новосибирскую модификацию Ан-2 в лице ТВС-2ДТС/ТВС-2 с двиглом ВК-1600С,создающимся на базе вертолетного ВК-1600В.Как появится отечественный двигатель ВК-1600С вместо иностранного для ТВС-2ДТС/ТВС-2,так самолёту и дадут зелёный свет на выпуск.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 10:42
    Напомним, что самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену уже устаревшему «кукурузнику» Ан-2.

    Допилили таки.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 10:51
      Да главное что бы был долгожитель , как кукурузник .
      Конечно важна и окупаемость . На местных авиалиниях нужен надежный трудовой самолет .
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 10:54
        Цитата: Кузнец 55
        Да главное что бы был долгожитель , как кукурузник .
        Конечно важна и окупаемость

        Там уже все допилено. Теперь осталось построить завод и пилить на серийном производстве.
      2. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 11:26
        Цитата: Кузнец 55
        На местных авиалиниях нужен надежный трудовой самолет .

        Надежный только с двумя двигателями или как старый Ан-2 биплан с возможностью спланировать
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:40
          Цитата: Konnick
          Надежный только с двумя двигателями или как старый Ан-2 биплан с возможностью спланировать
          Любой самолет умеет летать, а значит и может спланировать, но если экипаж конечно умеет. Для примера спасение на Ниве Ту-124, лайнер Гимли, или фильм о котором все знают "Чудо на Гудзоне"
        2. qwertyui_1 Звание
          qwertyui_1
          0
          Сегодня, 13:00
          Ан-2 биплан с возможностью спланировать
          планировать может любой самолет, кроме того во время посадки, то есть, на участке полёта от пролёта торца полосы ("зебры") до касания, двигатели самолёта работают в режиме малого газа, то есть, тяги не создают, скорее даже создают сопротивление за счёт лобового сопротивления.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -3
      Сегодня, 11:43
      Как то очень тяжело взлетает, и это пустой, что будет с перегрузом? Хотя по видео судить очень сложно, так как не понятно какая скорость.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 11:55
        Время редактирования истекло. Посмотрел характеристики и все стало понятно. Изначально планировался мотор на 1200 л.с. А ВК-800 имеет всего 800 л.с. Вот ему и тяжело дается полет. Скорее всего это только для того что бы медальку повесить, типа мы молодцы все по графику, в серию такой никто не пустит.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:44
    Юрий Трутнев умеет убеждать.Он у нас один из главных по северам. laughing
    1. AK-1945 Звание
      AK-1945
      0
      Сегодня, 11:16
      Юрия Петровича знаю много лет лично, еще до того как он стал мэром Перми. Я знаю какие методы убеждения он обычно использует.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:26
        Вызов на ковёр к Юрию Петровичу вызывает глубокие раздумья у вызываемого . laughing
  5. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:47
    У биплана был большой плюс, что он умеет планировать с отказавшим двигателем...
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 10:51
      Цитата: al3x
      У биплана был большой плюс, что он умеет планировать с отказавшим двигателем...

      И даже без пилота за штурвалом.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:41
      Нети такого плюса у Биплана, это все мифы. А вот скорость ниже и затраты на перелет выше это есть такое.
  6. Sergey39 Звание
    Sergey39
    -7
    Сегодня, 10:49
    Помнится, как местные паникеры и враги, хором кричали типа: « шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают…». А, Мы как всегда медленно запрягаем…!
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:16
      .... и как всегда упускаем время и деньги.
    2. cmax Звание
      cmax
      +4
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Sergey39
      Помнится, как местные паникеры и враги, хором кричали типа: « шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают…». А, Мы как всегда медленно запрягаем…!

      Когда самолет начнет выполнять регулярные рейсы и будет в не единичном числе тогда и будем вместе радоваться. А пока это первый испытательный и хорошо уже то, что хоть полетел.
      Имхо.
  7. рядовой61 Звание
    рядовой61
    +3
    Сегодня, 10:50
    Ну молодцы, родили однако.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -3
    Сегодня, 10:58
    обновленный самолет «Байкал» полетит до конца 2025 года
    Это как понимать? Пойдет в серию?
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      0
      Сегодня, 11:00
      Как-бы не сглазить. Это если совсем КОРОТКО.
    2. Земеля Звание
      Земеля
      +2
      Сегодня, 11:02
      Пойдет в серию?

      Одна только сертификация не один год времени занимает.
    3. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 12:16
      Оторвется от земли. По сути, это уже другой самолёт со старым названием, где от старого Байкала остались только шасси, точнее колёса. Даже фюзеляж был изменен в связи с изменением центровки.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 10:58
    Еще одна хорошая новость от наших авиастроителей:

    Двигатель ПД-8 для SJ-100 прошёл испытания на обрыв лопатки

    Программа сертификации двигателя ПД-8 для импортозамещённого SJ-100 вышла на один из ключевых этапов. В Рыбинске двигатель успешно прошёл испытания на локализацию разрушения лопатки вентилятора, одно из самых жёстких требований норм лётной годности.

    В ходе теста двигатель вывели на взлётный режим, после чего пиротехническим зарядом была разрушена одна из 24 лопаток вентилятора. По данным ОДК, ни один из фрагментов не пробил корпус двигателя, что подтвердило способность ПД-8 удерживать обломки внутри корпуса двигателя.

    Такие испытания напрямую связаны с безопасностью полётов. Удержание фрагментов предотвращает повреждение фюзеляжа и систем самолёта и позволяет экипажу безопасно завершить полёт.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:44
      Надеюсь что слухи о неудаче проекта ПД-30 (он же Изделие-РФ) для ПАК ДА всего лишь слухи и не прийдётся ждать ПД-26 для ПАК ДА.Просто не верю что на базе Изделия - Р (НК-32-02М2) тягой 24 тонны не смогли сделать форсированную версию в лице Изделия - РФ (ПД-30).Тем более уверяли что база уже есть для создания ПД-30 и там нет ничего сложного,чтобы его создать.
  10. avdkrd Звание
    avdkrd
    -2
    Сегодня, 11:05
    Насколько понимаю, основной затык был в отсутствии двигателя. По логике, Ан-2 пригодных для модернизации, уже не осталось. Что мешает спроектировать новый самолёт, с учётом доступных технологий и материалов? Модернизация Ан-2, была актуальна лет 20 назад. Сейчас же , универсал такого класса не нужен. Нужен нетребовательный к условиям эксплуатации самолёт, с хорошими взлетнопосадочными характеристиками, для эксплуатации в отдаленных районах. В сельском хозяйстве, майка лидера перешла к БПЛА и эксплуатация самолёта с пилотом, экономически не выгодна.
    Интересно, сколько всего Ан-2 сохранилось в состоянии, что бы модернизация не стала синонимом строительства нового самолёта?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:18
      Чтобы спроектировать новый, нужны время+деньги+квалифицированные специалисты- саботаж на высшем уровне.
    2. IS-80_RVGK2 Звание
      IS-80_RVGK2
      +4
      Сегодня, 11:19
      Цитата: avdkrd
      Нужен нетребовательный к условиям эксплуатации самолёт, с хорошими взлетнопосадочными характеристиками, для эксплуатации в отдаленных районах.

      То есть... АН-2. laughing
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 12:04
        Не будет больше Ан-2. По современным нормам безопасности для перевозки более 9-ти пассажиров необходимо иметь два двигателя. А два турбовинтовых двигателя в рентабельном размере это уже Ан-24 или Ил-114-300 в современном исполнении.
        Просите Ил-14, вместо Ан-2 и будет вам счастье.
        p.s. это как в старом научно-фантастическом рассказе у машины-творца просить что-либо можно было только в одном экземпляре, просить надо печёного страуса, а не цыпленка.
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          Сегодня, 12:38
          По современным нормам безопасности для перевозки более 9-ти пассажиров необходимо иметь два двигателя
          Уже много раз говорил на сайте, что нам важнее: "шашечки или летать"? Конечно, на простом самолете много денег не сделаешь. Но если есть забота о народном хозяйстве, то почему бы внутри страны не послать лесом международные нормы и не выпустить свои, локальные? Чтобы авиакомпании могли быть спокойно летать на простых самолетах класса Ан-2 и быть прикрытыми юридически?
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 12:42
            Почему-то у нас много желающих посылать лесом именно лучшее, что есть в иностранных нормах. Сделать два поршневых двигателя религия не позволяет или что именно мешает? Будьте так добры приведите ваши доводы, чем плох был старый добрый Ил-14? Почему надо цепляться за именно за совершенно непригодный в современных условиях Ан-2?
            1. andranick Звание
              andranick
              0
              Сегодня, 12:50
              Цитата: СергейАлександрович
              современных условиях
              В каких таких современных условиях? С бетонкой? С машинами для расчистки и сушки оной? Со складами топлива и запчастей? Да где Вы видели в современной глубинке такое? Вот как появится, вот тогда и поговорим о "международных нормах". А пока что многим лыжи и поплавки уже за благо.
              1. СергейАлександрович Звание
                СергейАлександрович
                0
                Сегодня, 12:53
                В таких современных, что такое чудо уже никто не купит, требовательное к бензину, без соблюдения норм безопасности, с устаревшим двигателем воздушного охлаждения уже снятым с производства, с устаревшей схемой расположения шасси и тд, и тп.
                Ещё раз повторяю вопрос чем так плох Ил-14, что надо непременно цепляться за непригодный Ан-2?
                1. andranick Звание
                  andranick
                  0
                  Сегодня, 12:59
                  Я не могу понять, что вы так "топите" за сравнение Ил-14 и Ан-2? Ваще разные самолеты, с лишь частично, краешком, пересекающимися задачами. Ни один, ни второй самолеты не плохи, они просто РАЗНЫЕ.
                  1. СергейАлександрович Звание
                    СергейАлександрович
                    0
                    Сегодня, 13:02
                    Потому, что Ан-2 не проходит не только по современным нормам безопасности, но и имеет массу других устаревших решений совершенно непригодных в нынешних условиях. Уже перечислил выше, с вами общаться, словно воду в ступе толочь.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:42
      Ну,не знаю насчет БПЛА в сельском хозяйстве,глядя на просторы полей на Кубани.Где до сих пор все обрабатывают с Ан2.Впрочем у беспилотников(больших)есть будущее.
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 12:43
        С беспилотников тоже работа велась. Как сейчас, всвязи с запретом на полеты БПЛА, не знаю.
        А так в Таганроге делают вполне себе сверхлегкие самолеты, идеальные для индивидуального использования и сельхозавиации.
  11. alberigo Звание
    alberigo
    +5
    Сегодня, 11:06
    Почему отказались от схемы биплан?
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 12:02
      Почему отказались? Просто, нужны разные машины.

      И они появляются - пожалуйста, «Русская Арктика» полностью сертифицирован и уже с прошлого года совершает регулярные рейсы.

      По сути это серьёзно модернизированный АН-2. Есть правда узкое место - двигатель. Это старый (очень!) но весьма добрый и надёжный АШ-62 (он же на АН-2 стоял), только вот беда, ему авиационный бензин нужен, который сейчас практически не производится. Конечно, было бы лучше, если бы он какой-нибудь обычный ТС-1 кушал, но, как говорят наши небратья "маємо те, що маємо"
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 12:17
        Двигатели КБ Швецова на гражданской авиации ещё одна ошибка. Двигатели КБ Климова подошли бы лучше. Когда принималось решение о том, что выбрать для гражданской авиации, двигатели с воздушным охлаждением или с жидкостным, отдали предпочтение более простым с воздушным. И в самом деле, современные морозостойкие антифризы, надежные гидронасосы и герметичные патрубки появились позднее. Но, более капризные двигатели с воздушным охлаждением оказались бесперспективны в крупных размерах.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 12:34
      Из-за низкой удельной нагрузки на крыло и повышенного лобового сопротивления.

      По первому пункту - вам доводилось летать на Ан-2, где рейс больше часа? Из-за постоянной болтанки узнаёшь, что ели пассажиры на завтрак. crying

      По второму - крейсерская скорость 180 км/час, макс. 256, далее возможен флаттер.

      И вообще, авторские права на Ан-2 переданы СССР Польше в 1958 году. Так что все оставшиеся Аннушки в нашем небе - польские. А поляки продали все права на Ан-2 Эйрбасу.
  12. hiller Звание
    hiller
    -1
    Сегодня, 11:08
    Дай Бог , чтобы довели до серийного производства. Долгожданное дитя и трудные "роды". Есть надежда , что будет надёжной заменой Ан-2.
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +1
      Сегодня, 12:01
      Не будет! Долог список его "негодности".
      Минус не мой, если что.
  13. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 11:09
    Спасибо мастерам, что подняли в воздух долгожданный! Спасибо Маэстро, который сел за штурвал!
  14. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 11:22
    Смотри ка ты! Не прошло и ........дцать лет!
  15. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 11:29
    Вместительность 9 пасс против 12-14пасс Ан-2 как-то не очень.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:45
      Интересно,какой расход топлива у Ан2,по сравнению с вертолетным двиглом у "Байкала".И отсюда делаем выводы
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 12:05
        Расход не смотрел, но то что сухой вес Ан-2 в 2 раза больше чем у Байкал, а длина разбега Байкала 200-220м против 150м-170м Ан-2 говорит о том что мощность двигателя Ан-2 вдвое выше, чем вертолетного Байкала. Отсюда расход топлива естественно ниже , а большая грузоподьемность из-за более высокой скорости отрыва при взлете. Видимо все-таки 9 пасс. не просто так указана. ИМХО.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 12:20
        Смотрим на цену самого двигателя и ещё и необходимость обслуживать, иметь запасные двигатели и приходим к выводу, что экономия на топливе по сравнению с поршневым не окупится никогда.
      3. Русфанер Звание
        Русфанер
        0
        Сегодня, 12:36
        Расход при полной загрузке -- 160-170кг;
        Заправка максимальная 1200л/900кг, максимальная загрузка - 1500кг, максимальный взлетный - 5500/посадочный - 5250кг;
        Качество - 10.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:39
          Спасибо.Сравню с Ан2.Но по факту,"кукурузник" выработал свое.Честь и почет пилотам,работавшим на нем,особенно на северах.
          1. Русфанер Звание
            Русфанер
            0
            Сегодня, 12:43
            Это и есть Ан-2.
            Да, знаю, что коротко, но нечего добавить!
  16. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 11:35
    Интересно какое у него аэродинамическое качество, а то Ил-112В сделали, а оказалось он с одним двигателем летать не мог. И еще Ан-2 невозможно было свалить в штопор
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 12:19
      если бы ил 114 не смог летать на 1 двигателе или точнее безопасный заход на посадку и посадку, то его вжизни не сертифицировали бы. и любой самолет с прямым крылом сам в штопор не войдет , просто свалится на крыло .
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Lptsk
        если бы ил 114 не смог летать на 1 двигателе или точнее безопасный заход на посадку и посадку, то его вжизни не сертифицировали бы

        А разве Ил-112В сертифицировали?
    2. Русфанер Звание
      Русфанер
      0
      Сегодня, 12:44
      Повторяю:
      Ан-2
      Расход при полной загрузке -- 160-170кг;
      Заправка максимальная 1200л/900кг, максимальная загрузка - 1500кг, максимальный взлетный - 5500/посадочный - 5250кг;
      Качество - 10.
  17. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:39
    Пилили деньги на этом самолете нещадно. Куда только не переносили ,кому только не отдавали Когда хоть порядок наведут ?
  18. Grossvater Звание
    Grossvater
    +7
    Сегодня, 11:42
    Напомним, что самолет ЛМС-901 «Байкал» создается на замену уже устаревшему «кукурузнику» Ан-2.

    ЗАЧЕМ! Вот на какого овоща! В чем Ан-2 устарел? Есть же вещи, не требующие замены: лом, молоток, гвоздь, кухонный нож, вилка/ложка/кружка. Кстати, а нахрена моноплан? Что бы места в ангаре больше занимал? Что бы вывихнуть мозги, как обеспечить такое же как у биплана весовое совершенство?
    По идее даже установка ТВД вместо ПД далеко не всегда оправданное действо. ТВД это всегда заводской ремонт. Что, везти движок на завод с глухой таежной площадки? Для ремонта же ПД нужен гусь, верстак, запчасти и в меру трезвый моторист. Если совсем уж барствовать, ангар, а уж если ангар будет теплый...
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      0
      Сегодня, 12:27
      Прямо сейчас, рядом со мной меняют движок в "тёплом ангаре"...
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 12:30
      Для ремонта же ПД нужен гусь, верстак, запчасти и в меру трезвый моторист.

      Ну, вы уж загнули! Был такой завод гражданской авиации в Киеве. Кажись 402-й. Профессионально ремонтировал движки и давал 500 моточасов гарантии.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Grossvater
      Для ремонта же ПД нужен гусь, верстак, запчасти и в меру трезвый моторист

      А дальше встает страховая компания и говорит" а у моториста лицензия и гарантия есть? Ах нету?!!! Тогда извините но страховки -не будет". Все, самолет откатили в угол аэродрома.....
      Сейчас не советские времена - когда винт на могилу, залп и все. Сейчас родня погибших пилотов/ пассажиров сразу потребует бабло...
      И никакая страховая не подпишется на "ремонт на коленке"- даже если там будет движок от ВАЗ-2101
  19. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:45
    Цитата: alberigo
    Почему отказались от схемы биплан?

    Опередили!
    Ну есть же любители заниматься сексом в акваланге, причем стоя на гамаке...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 12:27
      Посмотрите на фото ниже, именно так должен выглядеть региональный самолет с точки зрения экономичности и безопасности. Но, большинство чиновников придёт в ужас от подобного зрелища. Проблема как всегда в головах.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:42
        Цитата: СергейАлександрович
        Посмотрите на фото ниже, именно так должен выглядеть региональный самолет с точки зрения экономичности и безопасности. Но, большинство чиновников придёт в ужас от подобного зрелища. Проблема как всегда в головах.

        Страховщики в курсе? Если как в 1960- винт на могилу и все- они подпишутся, а если как при капитализме - фигушки они застрахуют от аварий
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 12:47
          Чего?
          Будьте так добры, переведите ваши мысли на русский язык.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 12:52
            Цитата: СергейАлександрович
            Чего?
            Будьте так добры, переведите ваши мысли на русский язык.

            Пассажира, борт и экипаж застрахованы сейчас - чего не было во времена вашего аппарата.
            И в принципе не было в СССР...
            Погибшему оркестру летевшему в Сирию - родным выплатили по 7 млн, родня сказала - что мало и дошли до Гааги требуя по 22 млн. Чем дело кончилось не знаю, правда, мы как раз переставали признавать решения ЕСПЧ...
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 11:55
    На этом уровне, по меткому замечанию одного из авиаконструкторов, "можно заставить летать и сарай". Снабдив сарай достаточно мощным двигателем и каким то винтом, без особых проблем можно выпихнуть его в воздух. Так что никакого достижения тут и на мегаметр не просматривается. Вопросы иные.
    И главный из них - почему эта жалкая стряпня стоит как звездолет даже после удешевления?! Все взятки и откаты учтены? Или потом, в итоговую цену еще добавят? Эта штука не только не достижение, это позор и повод для открытия уголовных дел. Не девяностые вроде бы уже, а сверхнаглый грабеж бюджета все так же цветет и пахнет...
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 12:44
      Просто есть такая вещь - экономика. На большом заводе, да ещё отягощённого долгами и большим аппаратом управления нельзя делать и проектировать маленькие недорогие самолеты, да ещё и небольшими сериями. Он изначально будет дорогим. Путь нового самолета должен быть таким: заказ или своя инициатива - проектирование и продажа проекта самостоятельным КБ - покупка заводом проекта, доведение до выпуска, выпуск - продажа заказчику на условиях заказа.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Алексей Лантух
        Просто есть такая вещь - экономика. На большом заводе, да ещё отягощённого долгами и большим аппаратом управления нельзя делать и проектировать маленькие недорогие самолеты, да ещё и небольшими сериями.


        Путь нового самолета должен быть таким: заказ или своя инициатива - проектирование и продажа проекта самостоятельным КБ - покупка заводом проекта,


        Вот и получается экономисты командуют инженерами...Раньше на каждом заводе было КБ, КБ без завода не имеет смысла содержать, так как проектирование и производство самолета это единый цикл.
  21. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:06
    Вроде у этого самолёта не только проблема с двигателем и винтом была. Кто то писал что сам корпус не очень правильно спроектирован, поэтому его и не хотели выпускать. Но продавили потому что в него столько денег влили. Только на сколько качественно доделали это вопрос. Будем надеяться на лучшее.
  22. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    +1
    Сегодня, 12:08
    С криком "пора заканчивать это *лядство" командир откопал стюардессу. Как-то так...
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +1
      Сегодня, 12:30
      "... снова закопал стюардессу!"(с) - так будет ближе к оригиналу hi
  23. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 12:25
    Для сертификации и запуска в серию этому чуду надо налетать 100 тысяч безаварийных часов. Вопрос: сколько лет это займёт?
  24. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:34
    Цитата: Алексей Лантух
    Для ремонта же ПД нужен гусь, верстак, запчасти и в меру трезвый моторист.

    Ну, вы уж загнули! Был такой завод гражданской авиации в Киеве. Кажись 402-й. Профессионально ремонтировал движки и давал 500 моточасов гарантии.

    Разумеется, заводской ремонт лучше. Кто б спорил, но вот у Бориса Тихомолова описывается случай, когда движок отремонтировали (поменяли поршень с цилиндром) на случайно подвернувшемся под крыло учебном аэродроме. Причем запчасти сперли в учебном классе. И ничего, полетели дальше.
    Понятно что сейчас Ирочку никто не сделает, все паровоз уехал.
  25. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:39
    Цитата: pexotinec
    Кто то писал что сам корпус не очень правильно спроектирован, поэтому его и не хотели выпускать.

    Не отслеживал историю создания этого чЮда, но могу предположить, что прОблем как раз в создании крыла большого удлинения способного конкурировать по массовой отдаче с бипланной коробкой. Вопрос: "а нахрен оно вообще надо" никто себе задать не догадался. Я помню времена, когда Ан-2 еще летали по райцентрам. Средняя дистанция 50-150 км. Он там на выруливании топлива сжигает как сам перелет.
  26. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:41
    Цитата: михаил3
    И главный из них - почему эта жалкая стряпня стоит как звездолет даже после удешевления?!

    Читаем популярную литературу для юношества: создать одинокое крыло большого удлинения способное конкурировать по массовой отдачей с бипланной коробкой очень сложно.