Экс-премьер Польши раскритиковал тезис о «неизбежной войне» с Россией

Заявления о «неизбежной войне с Россией», которыми в последние годы живет Европа, все больше напоминают не стратегию, а удобный политический костыль. Об этом прямо заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, указав, что страх стал инструментом управления, а не отражением реальной оценки угроз.

По его словам, доминирующая в ЕС логика – мол, после Украины Россия обязательно «пойдет дальше» – используется для закрытия любых дискуссий. Такой нарратив дисциплинирует общество, позволяет продавить нужные решения и не утруждать себя объяснениями. Как отметил Миллер, политически это удобно, но к стратегическому анализу не имеет почти никакого отношения.



Бывший премьер подчеркнул: при всей жесткости оценок Кремля подобные сценарии не выдерживают рациональной проверки. По его мнению, России и так тяжело дается продвижение на Украине, и фронтальное столкновение с НАТО ей попросту не потянуть.

Отдельно Миллер прошелся по нынешнему руководству Евросоюза, назвав его оторванным от реальности. Вместо холодного расчета – паника, вместо оценки возможностей – постоянная эскалация риторики.

В этом контексте Миллер поддержал позицию Тулси Габбард (политический деятель из США), которая ранее также опровергла теории о планах России завоевать всю Украину и затем напасть на Европу.
  1. łubdup Звание
    łubdup
    +2
    Сегодня, 10:59
    Premier Miller ma 100% racji!
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Сегодня, 11:02
    В точку! По полочкам разложил всю "внешнюю" политику ЕС. Психоз и истерия. Клиника.
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:15
    Я вот чо понять не могу.
    Буквально 10-30 лет не говнить на Россию(какая уж будет на тот момент), и поляка русские будут воспринимать как своего.
    (язык славянский и похож на белорусский, то есть понятный, не говнят, чо еще надо?)

    Реально от Польши России надо лишь право прохода в Калининград, и или право прохода войск вообще, или запрет другим странам проходить через Польшу(на случай войны).

    И вот она безопасность.

    Откуда маниакальное стремление к конфронтации?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Откуда маниакальное стремление к конфронтации?

      1. Историческая память мешает.(Разделы Польши помните?)
      2. Жадность - а вдруг отхватят другие страны жирный кусок, а Польшу не позовут для раздела "пирога" ИМХО
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +3
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Егоза
        Разделы Польши помните

        Так её делили не одни русские так то.
        Там "сображали на троих".
        Но чото к ЕС особо нет претензий. Ну таких что прямо ненависть.

        Опять же, а Польша когда то входила в состав Российской Империи...
        Ах да, это неправильная историческая память. laughing
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:21
    Да какие ж они все умные, когда бывшие!
  5. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    Сегодня, 11:25
    Я согласен с ЭКСом, кроме одного, Россия тоже уже не та что была. Она не даст садиться себе на шею и воевать будет не как на украине.
  6. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 11:27
    России и так тяжело дается продвижение на Украине, и фронтальное столкновение с НАТО ей попросту не потянуть.

    В войне Россия-НАТО не будет продвижения войск по чужой территории.
    Будет обмен ракетно-ЯДЕРНЫМИ ударами. И если США не вмешаются (а зачем им умирать за Украину или Европу?) - Европе конец.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 11:34
      Цитата: BAI
      обмен


      Причем по скольку на 100% не ясно где там ядерное, где ПВО а где просто "охраняют сапоги" то прилетит скорее всего равномерно.
      Ну и чтоб потом не полезли.

      В этом смысле лезть в НАТУ вобще опасно.

      Не долбанут русские - долбанут англичане\американцы когда будут проходить(или перед подходом как о Дрездену) рксские.
  7. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 11:29
    Вот, что Альцгеймер животворящий делает!
    Как только на пенсию уйдут- сразу здравые мысли в голове появляются.
    -Внучек, как зовут того немца, от которого я без ума?
    -Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:33
    Заявления о «неизбежной войне с Россией», которыми в последние годы живет Европа, все больше напоминают не стратегию, а удобный политический костыль. Об этом прямо заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер

    А Лешек Миллер не сказал, зачем Польша купила 1000 танков ? Совсем не оборонительное оружие ,а наступательное. Единственное в чем прав Лешек ,так в том что Польшу разведет Запад на войну
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:35
    Цитата: Hitriy Zhuk
    Откуда маниакальное стремление к конфронтации?

    ОБЯСНЯЮ!
    Вся история Запада, это история ограбления кого нибудь. Ну не могут они никого не грабить. Экономика так заточена. С сотворения мира.
    Европа, опираясь на опыт развала СССР (саморазвала, следует признать, как ни печально), рассчитывала на такой же развал России и, надеясь скомпенсировать в дальнейшем свои нынешние потери, пошла на разрыв взаимовыгодных экономических связей.
    Фактически, этот разрыв и последовавший за этим пуск под откос своей экономики, явился взносом Европы в уставной капитал предприятия под названием "Разграбление России". Потенциально ОЧЕНЬ прибыльного предприятия.
    Но, что то пошло не так, во многом неожиданно даже для нас самих и теперь Европа, являясь банкротом и пытаясь спастись, способна на любые, самые безумные поступки. Мне в жизни приходилось наблюдать поведение людей в подобной ситуации. Страшное зрелище хочу заметить!
    Так что это не психоз, это бешенство загнанной в угол крысы. Это не фига не смешно!
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 11:45
    С одной стороны да...
    А с другой, ВС европы посокращали, наши СМИ открыто смеялись в прошлые годы, а тут вдруг под боком Киев бомбят.... и уже не в 2МВ.
    Чтоб денег парламенты дали , надо постараться, попугать, пообзывать....(что с успехом делают и у нас, медведев например)
    И с другой стороны, если у соседа вдруг возникает большая хорошо оснащенная и дорогая армия.... есть соблазн ее не сокращать, а ... это как "ружье на стене у Чехова"