Зачем? Какой смысл в членстве Украины в НАТО? Какая выгода от этого для НАТО и США?

Рассекреченные документы правительства США добавили к украинскому сюжету важную деталь, о которой на Западе предпочитали не вспоминать. Как следует из материалов, обнародованных National Security Archive, президент России Владимир Путин еще в 2008 году прямо предупреждал американского лидера Джорджа Буша младшего: попытка втянуть Украину в НАТО неизбежно приведет к внутреннему расколу страны.Разговор состоялся весной 2008 года в Сочи, накануне саммита альянса в Бухаресте. Путин тогда задал вопрос, который и сегодня звучит не менее актуально:Единственную логику он видел в «закреплении Украины в западном мире», подчеркивая, что такая схема игнорирует реальное состояние общества.Российский лидер указывал на очевидное – в разных частях Украины отношение к НАТО диаметрально противоположное, а сам альянс значительной частью населения воспринимается как враждебная структура. В этих условиях, предупреждал Путин, страна может просто треснуть по швам.Ответ Вашингтона, судя по документам, был уклончивым. Формально звучали слова о «праве народа Украины самому решать свою судьбу», но уже через несколько месяцев на саммите в Бухаресте прозвучала фраза о том, что Украина и Грузия «со временем станут членами НАТО».Сегодня, спустя годы и на фоне конфликта, эти архивы выглядят не сенсацией, а скорее пророчеством Владимира Путина. Но в Вашингтоне и европейских столицах его предпочли не слышать. Итог известен.