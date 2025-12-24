Рассекреченные архивы США раскрыли диалог Путина и Буша об Украине и НАТО

6 719 27
Рассекреченные архивы США раскрыли диалог Путина и Буша об Украине и НАТО

Рассекреченные документы правительства США добавили к украинскому сюжету важную деталь, о которой на Западе предпочитали не вспоминать. Как следует из материалов, обнародованных National Security Archive, президент России Владимир Путин еще в 2008 году прямо предупреждал американского лидера Джорджа Буша младшего: попытка втянуть Украину в НАТО неизбежно приведет к внутреннему расколу страны.

Разговор состоялся весной 2008 года в Сочи, накануне саммита альянса в Бухаресте. Путин тогда задал вопрос, который и сегодня звучит не менее актуально:



Зачем? Какой смысл в членстве Украины в НАТО? Какая выгода от этого для НАТО и США?

Единственную логику он видел в «закреплении Украины в западном мире», подчеркивая, что такая схема игнорирует реальное состояние общества.

Российский лидер указывал на очевидное – в разных частях Украины отношение к НАТО диаметрально противоположное, а сам альянс значительной частью населения воспринимается как враждебная структура. В этих условиях, предупреждал Путин, страна может просто треснуть по швам.

Ответ Вашингтона, судя по документам, был уклончивым. Формально звучали слова о «праве народа Украины самому решать свою судьбу», но уже через несколько месяцев на саммите в Бухаресте прозвучала фраза о том, что Украина и Грузия «со временем станут членами НАТО».

Сегодня, спустя годы и на фоне конфликта, эти архивы выглядят не сенсацией, а скорее пророчеством Владимира Путина. Но в Вашингтоне и европейских столицах его предпочли не слышать. Итог известен.
27 комментариев
  1. al3x Звание
    al3x
    +7
    Сегодня, 11:36
    А что было сделано для предотвращения возможности начала войны со стороны России? А ничего. Тут были заняты исключительно распределением нефтегазодолларов по карманам друзей Путина и на авось надеялись. Языком чесать - не мешки таскать. Тоже мне, пророк.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +4
      Сегодня, 11:45
      Министр иностранных дел Лавров Орден за Заслуги перед Отечеством получил недавно.
      Злые языки говорят, что за "юбилей дедушку наградили", но они ВРУТ !
      Ведь формулировка при награждении звучит - за ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги на Международной Арене.

      а у меня простой вопрос читателям, что минусы начнут накидывать - назовите эти ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги Министра Лаврова, пожалуйста. Хотя бы один за его 15ти+ летнюю службу Министром. Там, где он интересы нашей страны отстоял, там где Минск 1-2 подписал и прочее, и прочее.
      ПС: но, к сожалению, фраза-мем про "дЭбилов" если только в его колоде. Других Заслуг не вспомнит никто.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:51
        Да уж... Успехи есть, правда, непонятно какие...
        Буша младшего видал живьем в столице. Маленький, голову в плечи втянул, смотрел на Москву как на динозавра. Я навсегда этот взгляд запомнил. Боятся они нас...
      2. Prometey Звание
        Prometey
        +2
        Сегодня, 12:01
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        назовите эти ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги Министра Лаврова,

        Друг Путина - главная заслуга. А так - один из самых бесполезных министров иностранных дел, фактически оставивший её в одиночестве.
      3. ЛМН Звание
        ЛМН
        -3
        Сегодня, 12:24
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        Министр иностранных дел Лавров Орден за Заслуги перед Отечеством получил недавно.
        Злые языки говорят, что за "юбилей дедушку наградили", но они ВРУТ !
        Ведь формулировка при награждении звучит - за ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги на Международной Арене.

        а у меня простой вопрос читателям, что минусы начнут накидывать - назовите эти ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги Министра Лаврова, пожалуйста. Хотя бы один за его 15ти+ летнюю службу Министром. Там, где он интересы нашей страны отстоял, там где Минск 1-2 подписал и прочее, и прочее.
        ПС: но, к сожалению, фраза-мем про "дЭбилов" если только в его колоде. Других Заслуг не вспомнит никто.

        А что может сделать МИД?
        Вы прохайпились и плюсиков набрали.
        Что мог сделать Лавров,чего он не сделал?
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Сегодня, 13:01
          Цитата: ЛМН
          Что мог сделать Лавров,чего он не сделал?

          В вашу фразу подставить фамилию гаранта и любого из его команды, и смысл не поменяется СОВЕРШЕННО. Они ВСЕ ничего не смогли сделать, кроме как ограбить нашу Родину.
      4. пылесос Звание
        пылесос
        +1
        Сегодня, 12:31
        Вот не нужно на Лаврова гнать, Даже западники признали роль нашего МИДА в мире, МИД колосальную работу делает по отстаивания Росси в мире. но конечно хотелось бы что бы делали послы на местах и поправляли западных журналистов о првильности изложения, а не искажения. вранья. Пример недавний сюжет про финских оленей. МИД наш озадачен? или ноту подал? или в суд на клевету подал?
    2. akropin Звание
      akropin
      +5
      Сегодня, 11:47
      Прогноз был верный. Тут аналитика очевидная. Т.е. да, пророк. В остальном вы правы. Одно назначение Зурабова послом вообще никак ... Поставили смотрящим того, кто сумел уничтожить традиции в медицинской системе и сломать пенсионную. Итог закономерен.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 11:52
        Вот по Зурабову я много чего знаю. Был знаком с его замом, он успел сбежать в матрасник. Они там на пару столько денег срубили, что мешков не хватит сложить...
      2. Умптек Звание
        Умптек
        +2
        Сегодня, 12:28
        Назначение Зурабова а вслед и Черномырдина смотрящими за Украиной изначально было провальным и скорее всего кем-то из внутренней "пятой колонны" заготовленным. Как разведчик-профессионал наш президент дело запорол напрочь. Проспанная, профуканная, пропитая горилкой и пролёжанная на сеновале подготовка бандеровцев к проведению госпереворота, это вина всей нашей верховной элиты, и поныне правящей. Там вместо раздачи медалей псевдогосдеятелям нужно было раздавать наганы с одним патроном и кабинки в сартирах.
    3. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: al3x
      Тоже мне, пророк.


      И не говорите... это нужно было сильно умудриться, чтобы в 2014 году растерять все козыри (президент Янукович, пророссийские настроения на Юго-Востоке Украины + Центре и т.д.) а потом ещё погасить Русскую весну, с тезисом перенести референдумы в Донецкой/Луганской обл. (ну мы то понимаем для чего и с какой целью тогда это было сделано).

      До 2014 года... сколько интересно ресурсов было вбухано в кума Медведчука и "пророссийские" партии на Украине,сколько было денег подарено Украинским элитам, которые нас кинули... + США ведь не за 1 день в 2014 взяли все рычаги власти на себя, эта работа наверняка длилась годами с 90х годов и где там были мы ?

      А потом Минские соглашение, начало СВО... жесты доброй воли, зерновые сделки, Азовцы в Турции и т.д. на пророка ВВП точно не тянет.
    4. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -7
      Сегодня, 12:00
      Ну вот Вы в пустую руки чешете и что? Как же Вы, либералы, достали пустой болтовней. Путин погасил долг, собранный Ельциным, сделал много для развития экономики, в это время Вы только болтаете, повторяя глупости Навального и подобных ему болтунов-предателей. Ничего путин не мог сделать для предотвращения войны, которую разжигало НАТО.
      1. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 12:04
        Ваши тезисы куда смешнее, когда вы говорите, что Россия - это Путин. Путин - это Россия. Сколько врагов народа в его окружении было. Даже тот же Чубайс, который грабил страну и при Ельцине и при Путине. И которому Путин зелёный коридор в Англию организовал. И примеров таких кучу можно привести. Да Путин сам себя к либералам относит, ну это так, для справки.
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          -3
          Сегодня, 12:21
          Путин либерал? Смешно. Либерализм это отказ от вмешательства государства почти во все отрасли, в том числе экономику. У нас все занормировано по самое не хочу, либерализмом тут не пахнет, чхнешь, попадешь на штраф.
          1. al3x Звание
            al3x
            +1
            Сегодня, 12:30
            Ну вот, посмейтесь. Вам никто не запрещает. Я ведь это не с потолка взял.
          2. Zoer Звание
            Zoer
            0
            Сегодня, 13:06
            Цитата: Виктор Сергеев
            Путин либерал? Смешно. Либерализм это отказ от вмешательства государства почти во все отрасли, в том числе экономику. У нас все занормировано по самое не хочу, либерализмом тут не пахнет, чхнешь, попадешь на штраф.

            Самый либеральный либерал. Но только для своих. И не государство лезет во все отрасли, а отдельные олигархи, приосавшиеся к недрам страны. и делается это всё сугубо для удержания власти и через неё доступа к ресурсам страны. Это всё губительно для государства, но полезно для кучки упырей, типа потанина, ротенбергов, дерипасок ...
    5. ЛМН Звание
      ЛМН
      -1
      Сегодня, 12:12
      Цитата: al3x
      А что было сделано для предотвращения возможности начала войны со стороны России? А ничего. Тут были заняты исключительно распределением нефтегазодолларов по карманам друзей Путина и на авось надеялись. Языком чесать - не мешки таскать. Тоже мне, пророк.

      А что бы вы сделали,будучи президентом?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:37
    Всегда поражался диалогам руководства НАТО с Путиным. Они как дети ,ничего не помнят и не понимают, хочу и все ! А Путин тоже в эти правила включился и объясняет детям историю. А потом получает со страниц СМИ и оправдывается. Хотя должен быть для них обвинителем , диалога нет и не будет ,что не понятного ?
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -2
    Сегодня, 11:38
    Но в Вашингтоне и европейских столицах его предпочли не слышать. Итог известен.

    А итог такой.
    Кто ищет, тот обрящет!
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 11:43
    Однако тот факт, что об этих архивах США вспомнили именно сейчас говорит о многом
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:54
      о чем это говорит?................
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 12:04
        Они топят Зеленского и поддерживающих его европейцев такими откровениями. То есть те силы, которые пытаются торпедировать мирную инициативу
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Однако тот факт, что об этих архивах США вспомнили именно сейчас говорит о многом

        Цитата: Nastia Makarova
        о чем это говорит?................

        О первопричинах. Трамп уже не раз говорил о том, что если бы он был президентом, то этой войны бы не случилось т.е. он предусмотрительно и весьма старательно выводит себя и свою администрацию из под ответственности за грядущее поражение политики США на украинском направлении и перекладывает за это вину на демократов с европейцами. Сегодня из стана матрасов уже не раз прозвучало то, что украину в НАТО не ждут, более того, Трамп уже анонсировал то, что США не будет давать никаких гарантий безопасности Европе на случай войны с Россией из-за украины, которая не является членом НАТО, и если это произойдёт то Европе надо будет защищаться самостоятельно. Что бы до них лучше дошло, на свет божий вынули архив в котором за 2008 год указывается то, что Россия ещё в то время предупреждала о том, что включение украины в состав недопустимо, но Европа на это положила болт, что и стало первопричиной конфликта. Мол если что, и европейские ястребы по прежнему будут настаивать на членстве украины в НАТО, то США в драку вмешиваться не будут.
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Ныробский
          Трамп уже не раз говорил о том, что если бы он был президентом, то этой войны бы не случилось


          Конечно, он бы нашёл другой способ отжать у нас Украину и поиметь с неё ресурсы. С гораздо меньшими затратами, которые США понесли на Украине.

          Хотел бы я поверить в доброго дедушку Трампа который выступает за мир во всём мире, и хочет получить Нобелевку. Но вот его пиратские замашки в отношение Венесуэлы, бомбёжка Ирана и соглашение с Украиной (где США будут добывать ресурсы... теперь это их ресурсы, земля и т.п.) как бы говорят сами за себя.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:48
    Апрель 2008 г это последние дни президенства Путина В.В.С 8 мая он уже председатель правительства РФ.
    Сначала натравили на нас грузин 08.08.08.Не срослось. Потом спустили с цепи Навального * не срослось. Потом они сделали ставку на бандеровщину напрямую .
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 11:53
    Дык ,бла-бла могут все. А вот МИД и Лавров знамениты отнюдь не дипломатическими победами....

    И по логике: вот 2008 год ,мы маневры проводим с украиной и т.д., там майданы каждое лето.... Армия распродана за бугор ,соглашения о ЯО гарантиях.... и вдруг в 14 году потери территории, армии нет, непризнные никем вооруженные формирования сбивают авиатехнику , а во главе - москвич Стрелков....

    Естественная мысль их олигархов ,сами защититься не смогут ,земли и предприятия отнимут, надо кудато примкнуться.....
    И Кремль как раз дает им передышку.... Ну а Мид, лавров ,понятно, Кремль в один голос говорит что "не будет", а сам на танки наваривает зонтики открыто....

    Кто виноват? понятно Буш.... который тогда тоже 2 слов игногда связать не мог, а не Лавров и К....
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 12:55
      Ваша позиция как жителя Украины понятна. Правда она включает только то что удобно . Особенно меня улыбнуло пассаж про олигархов которые не знали к кому ж примкнуть. Прям сама простота.