Убийство еще одного генерала ВС РФ в Москве: будет ли ответ?
22 декабря начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров был убит в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к днищу его автомобиля. Взрыв прогремел около семи часов утра, когда генерал выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на своей машине Kia Sorento. В результате подрыва взрывного устройства генерал получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.
Официальное сообщение об убийстве Фанила Сарварова от представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко было достаточно коротким:
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Петренко добавила, что «следователи рассматривают различные версии обстоятельств преступления, в том числе его организацию украинскими спецслужбами». Эта версия, на самом деле, является наиболее логичной, поэтому в дальнейшем это убийство должно быть квалифицировано как террористический акт (коим оно и являлось).
Данный теракт вызвал многочисленные реакции в СМИ – кто-то требует жесткий ответ на теракт со стороны украинских спецслужб, а кто-то и вовсе стал возмущаться тем, что Россия ведет переговоры в то время, как Киев совершает теракты. Попытаемся проанализировать произошедшее с холодной головой – каким может быть ответ России на подобный теракт?
Очередное убийство со схожим почерком
В первую очередь, хотелось бы отметить, что это не первый подобный теракт, произошедший в Москве.
17 декабря 2024 года во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату, в результате чего погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Поликарпов, которые как раз выходили из подъезда. Впоследствии следствие установило, что исполнителем теракта был гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбанов, который признался, что совершил теракт по заданию украинских спецслужб. За это ему обещали $100 тысяч и въезд в европейскую страну.
25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе в результате взрыва, находящегося во дворе дома на бульваре Нестерова автомобиля Volkswagen Golf, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Ярослав Москалик. По данным следствия, в салоне Volkswagen находилось взрывное устройство, состоявшее из выстрелов к подствольному гранатомету и взрывчатки. По мощности оно было эквивалентно почти килограмму тротила.
И вот – новое убийство. Почерк всё тот же.
Возможно, в чём-то прав украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, находящийся в эмиграции в Испании, который на следующий день после теракта написал следующее:
Действительно, новостей о том, что в Киеве ликвидирован какой-то украинский генерал или полковник, мы практически не видим. И о причинах этого мы можем только гадать.
Военкор Юрий Котёнок отмечает, что без ответных действий в отношении руководящего состава противника террор не прекратится.
Примечательно, что буквально через день после убийства генерала Сарварова в этом же районе Москвы неизвестный подрывник заложил взрывное устройство под днищем служебного автомобиля ДПС. Когда полицейские увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля, они приблизились к нему и собирались задержать, однако как раз в этот момент взрывное устройство было приведено в действие. В результате двое сотрудников полиции и подрывник погибли на месте, еще двое сотрудников получили тяжелые ранения. Связано ли это как-то с убийством генерала, на данный момент неизвестно.
Последует ли ответ?
Последует ли какой-либо ответ за убийство генерала в Москве?
Опыт предыдущих терактов подобного рода демонстрирует, что, скорее всего, нет. Но давайте все же не будем делать поспешных выводов и представим, что ответ всё-таки будет. Каким он может быть?
Россия не может и не должна выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, поскольку в таком случае именно её обвинят в провале этих самых переговоров и стремлении продолжать военный конфликт. С соответствующими последствиями. Напротив, на данный момент Россия пытается всячески продемонстрировать Вашингтону, что она стремится к миру, и именно украинское руководство является препятствием к наступлению оного.
Поэтому возникают большие сомнения, что очередной теракт как-то повлияет на переговорный процесс. Переговорщики его, вероятно, не будут придавать ему большого значения.
Россия может и (по логике) должна дать зеркальный ответ — устранить высокопоставленного генерала в Киеве. Однако доселе ничего подобного фактически не происходило. На вопрос «почему?» нет однозначного ответа.
Тем не менее, в случае если версия с причастностью украинских спецслужб к теракту официально подтвердится, то необходимость подобного зеркального ответа совершенно очевидна.
