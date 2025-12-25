Убийство еще одного генерала ВС РФ в Москве: будет ли ответ?

На улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Очередное убийство со схожим почерком

Вчерашнее убийство генерала стало очередным, совершенным на территории России. С момента начала боевых действий ни одной подобной операции в украинском тылу проведено не было. Специалисты говорят о полном отсутствии агентуры и нерешительности центрального руководства, опасающегося по каким-то своим причинам проводить ликвидации в Киеве.

Убитый в результате теракта в Москве начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Фанил Сарваров стал 13-м крупным военачальником России, погибшим от рук украинских террористов. Сколько еще потребуется смертей в военном руководстве России, чтобы вопросам безопасности, контрразведки и противодействия террору противника на нашей территории, в том числе в глубоком тылу, было уделено должное внимание? Вопрос остается открытым. И второе. Без ответных действий в отношении руководящего состава противника террор не прекратится. Без зеркальных неумолимых действий на всех направлениях, во всех городах и странах. У нас нет на это политической воли? Так извольте. Или у нас не осталось грамотных исполнителей? Не верю– написал он.

Последует ли ответ?