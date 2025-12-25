Убийство еще одного генерала ВС РФ в Москве: будет ли ответ?

874 21
Убийство еще одного генерала ВС РФ в Москве: будет ли ответ?

22 декабря начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров был убит в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к днищу его автомобиля. Взрыв прогремел около семи часов утра, когда генерал выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на своей машине Kia Sorento. В результате подрыва взрывного устройства генерал получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.

Официальное сообщение об убийстве Фанила Сарварова от представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко было достаточно коротким:



На улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Петренко добавила, что «следователи рассматривают различные версии обстоятельств преступления, в том числе его организацию украинскими спецслужбами». Эта версия, на самом деле, является наиболее логичной, поэтому в дальнейшем это убийство должно быть квалифицировано как террористический акт (коим оно и являлось).

Данный теракт вызвал многочисленные реакции в СМИ – кто-то требует жесткий ответ на теракт со стороны украинских спецслужб, а кто-то и вовсе стал возмущаться тем, что Россия ведет переговоры в то время, как Киев совершает теракты. Попытаемся проанализировать произошедшее с холодной головой – каким может быть ответ России на подобный теракт?

Очередное убийство со схожим почерком


В первую очередь, хотелось бы отметить, что это не первый подобный теракт, произошедший в Москве.

17 декабря 2024 года во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату, в результате чего погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Поликарпов, которые как раз выходили из подъезда. Впоследствии следствие установило, что исполнителем теракта был гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбанов, который признался, что совершил теракт по заданию украинских спецслужб. За это ему обещали $100 тысяч и въезд в европейскую страну.

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе в результате взрыва, находящегося во дворе дома на бульваре Нестерова автомобиля Volkswagen Golf, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Ярослав Москалик. По данным следствия, в салоне Volkswagen находилось взрывное устройство, состоявшее из выстрелов к подствольному гранатомету и взрывчатки. По мощности оно было эквивалентно почти килограмму тротила.

И вот – новое убийство. Почерк всё тот же.

Возможно, в чём-то прав украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, находящийся в эмиграции в Испании, который на следующий день после теракта написал следующее:

Вчерашнее убийство генерала стало очередным, совершенным на территории России. С момента начала боевых действий ни одной подобной операции в украинском тылу проведено не было. Специалисты говорят о полном отсутствии агентуры и нерешительности центрального руководства, опасающегося по каким-то своим причинам проводить ликвидации в Киеве.

Действительно, новостей о том, что в Киеве ликвидирован какой-то украинский генерал или полковник, мы практически не видим. И о причинах этого мы можем только гадать.

Военкор Юрий Котёнок отмечает, что без ответных действий в отношении руководящего состава противника террор не прекратится.

Убитый в результате теракта в Москве начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Фанил Сарваров стал 13-м крупным военачальником России, погибшим от рук украинских террористов. Сколько еще потребуется смертей в военном руководстве России, чтобы вопросам безопасности, контрразведки и противодействия террору противника на нашей территории, в том числе в глубоком тылу, было уделено должное внимание? Вопрос остается открытым. И второе. Без ответных действий в отношении руководящего состава противника террор не прекратится. Без зеркальных неумолимых действий на всех направлениях, во всех городах и странах. У нас нет на это политической воли? Так извольте. Или у нас не осталось грамотных исполнителей? Не верю– написал он.

Примечательно, что буквально через день после убийства генерала Сарварова в этом же районе Москвы неизвестный подрывник заложил взрывное устройство под днищем служебного автомобиля ДПС. Когда полицейские увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля, они приблизились к нему и собирались задержать, однако как раз в этот момент взрывное устройство было приведено в действие. В результате двое сотрудников полиции и подрывник погибли на месте, еще двое сотрудников получили тяжелые ранения. Связано ли это как-то с убийством генерала, на данный момент неизвестно.

Последует ли ответ?


Последует ли какой-либо ответ за убийство генерала в Москве?

Опыт предыдущих терактов подобного рода демонстрирует, что, скорее всего, нет. Но давайте все же не будем делать поспешных выводов и представим, что ответ всё-таки будет. Каким он может быть?

Россия не может и не должна выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, поскольку в таком случае именно её обвинят в провале этих самых переговоров и стремлении продолжать военный конфликт. С соответствующими последствиями. Напротив, на данный момент Россия пытается всячески продемонстрировать Вашингтону, что она стремится к миру, и именно украинское руководство является препятствием к наступлению оного.

Поэтому возникают большие сомнения, что очередной теракт как-то повлияет на переговорный процесс. Переговорщики его, вероятно, не будут придавать ему большого значения.

Россия может и (по логике) должна дать зеркальный ответ — устранить высокопоставленного генерала в Киеве. Однако доселе ничего подобного фактически не происходило. На вопрос «почему?» нет однозначного ответа.

Тем не менее, в случае если версия с причастностью украинских спецслужб к теракту официально подтвердится, то необходимость подобного зеркального ответа совершенно очевидна.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 03:42
    необходимость подобного зеркального ответа совершенно очевидна.
    Зеркало чой-то потускнело ! am Где Николаи Кузнецовы ?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 06:04
      Зурабовы и починки были важнее Кузнецовых
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:17
        Цитата: dmi.pris1
        Зурабовы и починки

        Там еще Черномырдин "на трубе сидел"...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 06:42
          Когда надо было работать плотно в этих бывших республиках,то делили бабло,пристраивали вышедших в тираж.Некогда было hi
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 04:08
    Помню его начальником штаба в 2000 году,хороший был мужик! Мир праху... sad ...а ответочки,судя по поведению "наших элит" не будет...Ведь это не их методы,их методы воровать у своего народа...Да и народ братский, только этот народ на убой гонят,а бгатский деньги делает на этом... hi
  3. командир Звание
    командир
    +2
    Сегодня, 04:13
    Не понимаю, каким должен быть ответ. Но, сначала, все-таки, нужно прекратить применять термин "мошенники" к тем, кто с территории противника, руководит проведением информационно-психологической операции. Составной частью этой операции являются убийства генералов и офицеров органов управления Вооруженными Силами РФ. Кроме этого, уничтожают как символов нашего общества и государства полицейских, писателей, пытаются добраться до медийных личностей. Каков замысел противника на эти операции? Какими силами и средствами он располагает? Его слабые и сильные стороны. И, безусловно, отвечая на вопрос: "будет ли ответ?", оценить свои слабые стороны в противоборстве. Я знаю, что на этом сайте есть историки. А был ли исторический опыт? Ну, к примеру, а почему был создан СМЕРШ в структуре Наркомата обороны? Не разберемся, не изучим, так и будем получать такие удары. Нет, не смертельные, но очень болезненные и досадные.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:01
    Цитата: командир
    Не понимаю, каким должен быть ответ
    Ответ должен быть зеркальным и адекватным. И даже более!
    1. командир Звание
      командир
      0
      Сегодня, 05:09
      В "зеркале" кого видите? Сырский, Буданов, Шмигаль. Еще кто-то? Может из Ми-6 или ЦРУ?
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 05:13
        Цитата: командир
        В "зеркале" кого видите? Сырский, Буданов, Шмигаль. Еще кто-то? Может из Ми-6 или ЦРУ?
        Да кандидатов много. Всех и не перечислить! Можно начать с Генштаба или СБУ. Но это уже не мне решать
  5. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:08
    Необходима уголовная статья за намеренное убийство.Четвертый год войны,а мы живем в плену радужных надежд.Ответ будет.но главным является неповторение подобных случаев.Если бы перед каждым выездом машину бы осматривали,такого бы не случилось.Это заняло бы совсем немного времени.Если человек стал лицом государственного значения,то и гос. органы в ответе за его здоровье.
  6. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 05:09
    А какой ответ? Ощущение будто никто не смотрит новости, и выступления первых лиц. Там такая оторванность от реальности, куда не ткни все чудесно и прекрасно, экономика-золото, социалка- нам все завидуют, технологии- первые в мире. Звездные воины какие то с размахом. Кризиса у нас нет, войны у нас нет, а автомобили взрываются потому что не отечественные, и телефон наверно западный был, и мессенджер не макс стоял, вот и в совокупности и бахнуло, у нас проблемы тут серьезнее, пирожки обсудить, костюмы журналисток, кометы, ужины с Трампом, предложение руки и сердца послушать, ряженку на худой конец обсудить, ведь проблем в стране больше нет.
  7. командир Звание
    командир
    +3
    Сегодня, 05:33
    Товарищи мои! Сначала надо внутри проклясть тех, кто породил и продолжил развивать психологию отношения "зеленых человечков". Придать анафеме все те парады, которые принимал табуреточник с его высокооплачиваемыми проститутками. Потом следующему тувинскому "полководцу" в глаза сказать: ты , куда ты полез, без образования, без стратегического мышления, зато с бубенцами и флажками. И как символ его дури фото его дебаркадера ошвартованному на фрунзенской набережной. Потом, зафотать с 7-ми утра у метро фрунзенская результат их деятельности: как офицеры органа управления ВС РФ до службы крадучись добираются. Потом заткнуть потомков тех "великих", кто молол всякую ахинею: "встреча с военкоматом меня миновала". Потом разобраться с инспекторами Инспекции по "лишнему составу" и ее деятельностью 15 лет назад. А уж потом, оценив это все, принять меры по защите, охране тех генералов, которые на ведре с гайками 2013 года, чтобы к 8-ми утра на службу попасть, с глухих окраин замкадья на службу по пробкам и на метро едут.
    1. командир Звание
      командир
      +1
      Сегодня, 05:34
      Вот, по-правдешному, не хотел. Но вынудили меня это написать
  8. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 05:45
    "Россия не должна выходить из переговорного процесса с Соединёнными Штатами"-это что? Это не переговорный процесс,это "нас опять обманули,надули так сказать". Уже были "Минские соглашения",они кремлёвских властителей к какому то умозаключению привели? Взорвали ещё одного генерала? Ну ничего, генералов у нас хватает и в Генштабе и в тюрьме,а "великий лидер и генеальный многоходовочник"один. Наши спецслужбы,к сожалению, сегодня полностью проигрывают врагу. И факторов здесь много. Из наиболее важных: наличие огромного числа инородного элемента (мигрантов),полное отсутствие национо-патриотической идеи (не стоит же всерьёз воспринимать "толерантность, духовные скрепы и дружбонародность") и глубокое социальное расслоение общества. Сегодня Россией правит группа "временщиков",не способных противостоять талантливому и активному врагу.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 06:06
      Цитата: двп
      Это не переговорный процесс,это "нас опять обманули,надули так сказать". Уже были "Минские соглашения",они кремлёвских властителей к какому то умозаключению привели?

      Были и переговоры по Сирии в астанинском формате. К чему они привели в итоге - всем известно. Была и зерновая сделка... Когда уже поймут что сделки с Западом до добра не доводят? Нас везде, везде обманули. Во всех этих переговорах есть одно общее звено. Мы никакое задуманное дело не довели до конца. А предпочли договориться (даже с врагами).
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 05:58
    Специалисты говорят о полном отсутствии агентуры и нерешительности центрального руководства, опасающегося по каким-то своим причинам проводить ликвидации в Киеве.

    Проводить ликвидации в Киеве высших руководителей? Себе подобных? Да это же терроризм!! Вы что это такое требуете? Власть неприкосновенна - она от бога! Не слыхали? Совсем другое устранение каких-нибудь там одиозных личностей, политических противников внутри страны, предателей... Это пожалуйста. Разделять надо!
  10. Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 06:00
    Вопрос в МО есть служба телохранителей???? Если да то чем она занимается и где результаты ее работы? В этой ситуации я бы перевел всех офицеров и генералов на казарменной положение. Усилил бы их охрану и сопровождение!
  11. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 06:07
    Все правильно - нет ни агентуры, ни желания. Аналогичных ответов не будет. Будет гордое сообщение - очередной налет Гераней
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:16
      Цитата: BAI
      очередной налет Гераней

      Одними Геранями компанию не выиграть и наших граждан не защитить.
  12. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 06:09
    Позиция автора вызывает некую оторопь..Да нас уже обвинили во всех смертных грехах...А причины по которым не будет ответа понятны.Некому,да и нечем.Да и позиция государства-мы не проводим спецопераций забугром.Все-расходимся.Нечего ломать копья
  13. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 06:43
    Даже комментировать не хочется.
    Рейтинг 81%.