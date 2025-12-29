Лица гражданской войны. Михаил Дроздовский

Происхождение и первые годы жизни



Кадет М. Дроздовский



Подпоручик М. Дроздовский

Первая война М. Дроздовского



Поручик М. Дроздовский

Между войнами



Ротмистр Врангель



Н. Петин на фотографии 1932 г.

Я считал действия генерала Мамантова не только неудачными, но явно преступными. Проникнув в тыл врага, имея в руках крупную массу прекрасной конницы, он не только не использовал выгодности своего положения, но явно избегал боя, всё время уклоняясь от столкновений.



Капитан Дроздовский в Севастопольской авиационной школе, 1913 г.

М. Дроздовский во время I мировой войны



Полковник Генерального штаба М. Дроздовский

М. Дроздовский после Февральской революции

У меня положение в полку становится очень острое... Вчера наговорил несколько горьких истин одной из рот, те возмутились, обозлились. Мне передавали, что хотят разорвать меня на клочки, когда вполне достаточно на две равные части.

Формирование «Корпуса русских добровольцев»

Я с каким угодно числом решительных людей пойду на Дон и доведу их!

Когда посмотришь на карту, на этот огромный предстоящий путь, жуть берет, и не знаешь, в силах ли будешь выполнить свое дело. Целый океан земли и враги кругом... Ведь мы — блуждающий остров, окруженный врагами: большевики, украинцы, австро-германцы!!!



2. Гарантия свободного пропуска до русской границы.

3. Если до 6 вечера не уйдут войска, то будет открыт 1. Оружие сдано не будет.2. Гарантия свободного пропуска до русской границы.3. Если до 6 вечера не уйдут войска, то будет открыт артиллерийский огонь по Яссам и, в частности, по дворцу.