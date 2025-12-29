Лица гражданской войны. Михаил Дроздовский
Сегодня мы поговорим о Михаиле Дроздовском – ещё одном человеке, стоявшем у истоков гражданской войны. После смерти имя Дроздовского носили некоторые белогвардейские части.
Происхождение и первые годы жизни
Михаил Гордеевич Дроздовский родился 7 (19) октября 1881 года в Киеве и был дворянином в третьем поколении: дворянство дед героя статьи получил в 1863 году.
Наибольших успехов по службе добился отец героя статьи – участник Крымской войны и обороны Севастополя, который дослужился до генерал-майора, был командиром 168-го резервного Острожского полка.
С детства Михаил Дроздовский отличался тяжелым и неуживчивым характером. По воспоминаниям людей, которые учились с ним в Полоцком и Киевском кадетских корпусах и Петербургском Павловском военном училище, он отличался вызывающим поведением и дерзостью, в том числе и по отношению к преподавателям, часто попадал в карцер.
Кадет М. Дроздовский
А вот к занятиям относился прилежно и даже окончил военное училище первым в своем выпуске. В августе 1901 года Дроздовскому был дан чин подпоручика гвардии, служить он начал в Волынском полку, который дислоцировался в Варшаве.
Подпоручик М. Дроздовский
Первая война М. Дроздовского
В 1904 году Дроздовский поступил в Николаевскую академию Генштаба, но почти сразу отправился на Русско-японскую войну. Там же в качестве сестры милосердия оказалась его старшая сестра Юлия.
В чине армейского поручика Дроздовский воевал в 34-м Восточно-Сибирском стрелковом полку (входил в состав 2-й Маньчжурской армии), стал участником сражений у Хейгоутай и Семапу (Безымянной, здесь он был ранен в бедро), получил орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». 18 марта 1905 года стал командиром роты. Кроме того, уже после войны (30 октября 1905 г.) получил еще и орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом. А 2 апреля 1906 г. вышел указ о производстве его в поручики гвардии, причем с 13 августа 1905 года.
Поручик М. Дроздовский
Между войнами
По окончании Русско-японской войны, Дроздовский вернулся в академию Генштаба, где среди его однокурсников оказались два очень знаменитых человека. Первый – барон Пётр Врангель, на представленной ниже фотографии вы можете увидеть, как выглядел он в 1914 году:
Ротмистр Врангель
Второй — будущий советский маршал Борис Шапошников, который возглавлял Генеральный штаб РККА в первые годы Великой Отечественной войны. На этой фотографии 1917 года вы видите Шапошникова в чине полковника:
Были среди его однокурсников и другие интересные люди. Вот, например, Иоаким Вацетис (на фотографии 1917 г.), который был награжден пятью царскими и двумя советскими орденами:
Этот полковник царской армии так и не вступил в коммунистическую партию, но с 1 сентября 1918 по 9 июля 1919 г. был главнокомандующим Вооружёнными Силами РСФСР, в дальнейшем — командарм 2-го ранга, профессор. Был репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1957-м.
А на этой фотографии 1921 года среди командиров Первой Конной армии вы видите Сергея Каменева – сидит слева (а справа стоит упоминавшийся выше Б. Шапошников):
С. Каменев – также полковник царской армии, в 1917 году исполнял обязанности генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта. Он стал преемником Вацетиса на посту главкома вооруженными силами РСФСР (занимал эту должность до апреля 1924 года). Среди его наград – 5 царских орденов, два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени Хорезмской советской республики, сабля и маузер со знаками ордена Красного Знамени РСФСР. Был заместителем наркома по военным и морским делам и заместителем председателя Реввоенсовета СССР. Активно воевал против высадившихся в Архангельске интервентов и против басмачей. В 1930 году стал членом ВКП(б). Звание командарма 1-го ранга получил одновременно с Буденным, Ворошиловым, Егоровым, Блюхером и Тухачевским. Один из организаторов ОСОАВИАХИМа. Умер в августе 1935 года.
И ещё один офицер, знакомый Дроздовскому по учебе в академии Генерального штаба, – полковник Российской империи Николай Петин, кавалер пяти царских и двух советских орденов:
Н. Петин на фотографии 1932 г.
А на приведенной выше фотографии командиров Первой Конной он стоит слева от Буденного. Николай Петин командовал Киевским и Сибирским военными округами, был заместителем начальника Главного управления РККА, начальником инженеров РККА. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1956-м.
А кем же стали «белые» соученики Дроздовского?
Михаил Зинкевич в императорской армии дослужился до чина полковника. В белой армии стал генерал-майором и помощником командира Партизанского пехотного полка. В 1942 году поступил на службу в белоэмигрантский Русский Охранный корпус, который вначале существовал как союзная немцам часть, а с ноября 1943 года вошёл в состав Вермахта. Дослужился до командира 5-го пехотного полка. В апреле 1945 года умер от ран, полученных в бою против югославских партизан Тито.
Ещё один царский полковник – Федор Бредов, был начальником штаба белогвардейской Дроздовской дивизии, потом – начальником штаба 2-го армейского корпуса, уже в Галлиполи получил ничего не значащий чин генерал-майора армии Врангеля. В Русском Охранном корпусе с 1941 года, был подчинённым Зинкевича – командовал батальоном 5-го полка. Его партизаны Тито, к сожалению, не убили, а всего лишь ранили. Был награждён немецким крестом «За военные заслуги» 2-го класса. В апреле-мае 1945 вместе с оставшимися в живых «охранниками» бежал от советских войск и югославских партизан в Австрию – на территорию, оккупированную американцами и англичанами. Эти союзнички потом отказались выдать их на том основании, что эмигранты не были советскими гражданами. 6 лет провел в австрийском лагере, затем уехал в США, где и умер в 1959 году.
Николай Шатилов в императорской России также дослужился до чина полковника. Он был любимцем Врангеля (от которого получил чин генерала от кавалерии) и начальником штаба его «Русской армии». Вернувшийся в Россию генерал-лейтенант Яков Слащёв сказал о нем в беседе с Дзержинским: «Военная бездарность и вор».
Генерал-майор А. Мильковский (бывший помощник военного министра Крымского правительства Врангеля) назвал Шатилова хитрым и беспринципным и писал об отрицательном отношении к нему в армии. Полковник Э. Гильбих говорит о «нечистоплотности» Шатилова в «служебных делах», о деловых качествах сообщает: «В военном отношении ноль». Полковник М. Мезерницкий назвал Шатилова «прохвостом и мелким жуликом», капитан Б. Войнаховский – интриганом, вором и крупным взяточником. Во время оккупации Франции немцами Шатилов 10 месяцев находился под арестом, но был ими же и освобожден. Умер в пригороде Парижа в мае 1962 года.
Владимир Сидорин – полковник императорской армии и генерал-лейтенант армии Деникина, командовал Донской армией, Средне-Донецким фронтом, Донским корпусом. Начальником его штаба во время командования Донским корпусом был его (и, соответственно, Дроздовского) однокашник по академии генштаба Анатолий Кильчевский, который в царской армии дослужился до генерал-майора, а Временное правительство повысило его до генерал-лейтенанта, назначив командующим 9-й армией. В Вооруженных силах Юга России Деникина Кильчевский был начальником штаба Донского корпуса К. Мамантова (Мамонтова) в период его рейда по тылам Красной Армии. Казачки тогда занимались, главным образом, грабежами русских городов и православных церквей, Врангель писал об этом:
В апреле 1920 года Сидорин и Кильчевский были отданы Врангелем под суд за сепаратистские «казачьи устремления», приговорены к 4 годам каторжных работ, лишению чинов, орденов и дворянства, но затем последний «правитель» Белой России смягчил приговор, просто уволив их со службы «в дисциплинарном порядке без мундира». Оба умерли в Берлине: Кильчевский в апреле 1923 г., Сидорин – в мае 1943 года.
Вернемся к однокурснику этих людей – Михаилу Дроздовскому.
В период учебы в Академии Генштаба (в 1907 году) он женился на Ольге Евдокимовой, однако супруги оказались совершенно разными людьми (жена мечтала стать актрисой, Дроздовский был категорически против), брак скоро распался.
Из академии Дроздовский был выпущен в 1908 в чине штабс-капитана.
В 1913 году герой статьи удивил многих, поступив в Севастопольскую офицерскую авиационную школу. Совершил 12 тренировочных полетов по 30 минут, между делом отправился в море на подводной лодке и даже спускался под воду в водолазном костюме.
Капитан Дроздовский в Севастопольской авиационной школе, 1913 г.
Но в авиации он почему-то служить не стал.
М. Дроздовский во время I мировой войны
С началом боевых действий герой статьи получил должность помощника начальника общего отдела штаба Северо-Западного фронта. 5 января 1915 года был назначен «исправляющим должность» штаб-офицера для поручений при штабе 26-го армейского корпуса.
22 марта того же года Дроздовский был повышен в звании до подполковника. 16 мая 1915 года стал исполняющим должность начальника штаба 64-й пехотной дивизии. По воспоминаниям сослуживцев, часто выезжал на передовую, 1 июля 1915 года был награждён орденом Святого Владимира IV степени с мечами и бантом.
В августе 1915 года близ Вильно Дроздовский возглавил отряд конвойцев, телефонистов, санитаров, сапёров (немногим более ста человек при двух пулемётах), отбросил немецких егерей, которые переправились через реку Меречанку, получив за этот бой Георгиевское оружие. В том же месяце получил звание полковника.
Полковник Генерального штаба М. Дроздовский
22 октября 1915 года был исполняющим обязанности начальника штаба 26-го корпуса, а 10 ноября стал начальником штаба 64-й пехотной дивизии.
31 августа 1916 года Дроздовский был ранен в руку во время атаки на гору Капуль и несколько месяцев провел в госпитале. Рука после ранения плохо работала, однако Дроздовский настоял на возвращении в строй. В январе 1917 года стал исполнять обязанности начальника штаба 15-й пехотной дивизии, которая воевала на Румынском фронте. В феврале 1917 года был награждён орденом Святого Владимира III степени с мечами.
М. Дроздовский после Февральской революции
В отличие от многих других известных белогвардейцев, Дроздовский был убежденным монархистом. Однако после отречения Николая II он остался служить в армии и 6 апреля 1917 г. был назначен командиром 60-го Замосцкого пехотного полка. Новые порядки в армии он встретил с нескрываемым неодобрением, попытки поддержать дисциплину в вверенных ему войсках натыкались на сопротивление. В апреле 1917 года он писал:
В это время он создал заградительные отряды, которые расстреливали пытающихся уйти с передовой солдат.
Формирование «Корпуса русских добровольцев»
В декабре 1917 г. находившийся на Румынском фронте Дроздовский узнал о том, что М. Алексеев и Л. Корнилов на Дону контрреволюционную Добровольческую армию – и сразу же решил присоединиться к ней, причем не одному, а с каким-то количеством солдат. Его не смущало даже расстояние в 1200 верст, отделявшее его от Новочеркасска. 11 декабря он прибыл в город Яссы, где находился штаб фронта, и объявил о начале записи в «Первую Отдельную бригаду Русских добровольцев».
С 31 декабря 1917 г. вербовочные пункты открылись также и в других городах, например, в Тирасполе, Кишинёве, Одессе. Параллельно с этим шел набор в национальные части – белорусские, украинские, молдавские, польские, мусульманские. Никакого ажиотажа не отмечалось – люди устали от войны. И к 20 января 1918 г. в русскую бригаду Дроздовского записались всего 230 человек, которые были размещены в казармах города Скинтея. Имелось также 500 лошадей, 6 орудий и 10 пулеметов. Зато была поддержка военных миссий стран Антанты, одни только французы выдали огромную сумму в 12 миллионов рублей. А помощник командующего Румынским фронтом генерал от инфантерии Д. Щербачёв издал официальный приказ о формировании «Отдельного корпуса Русских добровольцев».
Между тем, 27 января 1918 г. правительство Украины подписало мирный договор с Германией и Австро-Венгрией. В свою очередь, и власти Румынии начали переговоры о мире. И те, и другие потребовали от «добровольцев» сдать оружие, а румыны даже предприняли две попытки их разоружения. Упоминавшийся выше А. Кильчевский (в то время начальник штаба корпуса этих «добровольцев») готов был подчиниться. С ним был согласен и генерал-лейтенант Ю. Белозор, который, по замыслу Дроздовского, и должен был возглавить этот поход. Но Дроздовский заявил:
Идти с ним первоначально согласились около 500 человек.
Впрочем, и его тоже терзали сомнения, уже в пути он писал в дневнике:
Дроздовский действовал решительно и даже нагло: приказал своим людям окружить в Яссах здание румынского парламента и, наведя на него пушки, предъявил королю этой страны Фердинанду I ультиматум из трёх пунктов:
2. Гарантия свободного пропуска до русской границы.
3. Если до 6 вечера не уйдут войска, то будет открыт артиллерийский огонь по Яссам и, в частности, по дворцу.
Румыны, видимо, решили, что чем дальше такие «отморозки» будут от границ их страны, тем лучше. И, к удивлению многих, 11 марта 1918 г. согласились на эти условия.
Численность корпуса Дроздовского постепенно увеличилась до 1063 человек, среди которых было 667 офицеров, 370 солдат, 14 военных врачей и священников, 12 сестер милосердия. Помимо артиллерийских орудий и пулеметов, в этом отряде были грузовые и легковые автомобили и броневики. Но из-за недостатка бензина грузовики скоро пришлось бросить.
В следующей статье мы продолжим рассказ. Поговорим о переходе «Отдельного корпуса Русских добровольцев» на Дон, их участии в гражданской войне, смерти Дроздовского.
