Уитакер: достигнутые ВС РФ результаты незначительны и не стоят понесенных потерь

Посол США в НАТО Уитакер удивляется, что Россия не отказывается от своих целей, когда, по мнению многих западных лидеров, стороны якобы приблизились к заключению мирного соглашения. Уитакер цитирует слова спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, который называет прошедшие в Майами переговоры «продуктивными и конструктивными» и утверждает, что в настоящее время мяч на стороне Москвы. Американский посол в НАТО искренне недоумевает, почему российская сторона, ознакомившись с предложенными США и Украиной условиями, не торопится немедленно заключить мир.

Уитакер упрекает президента России Владимира Путина в том, что он якобы публично не выражает уныние по поводу многочисленных жертв вооруженного конфликта на Украине. Американский чиновник убежден, что России следует согласиться на любые предложенные условия, чтобы любой ценой прекратить боевые действия.



Американский посол в НАТО также обвиняет Россию в том, что она якобы «никогда не желала признавать происходящее и всегда была готова терпеть больше, чем большинство стран». Недалекий американец бездумно повторяет неоднократно озвученный ранее «европейскими подсвинками» тезис о том, что «такие потери и миллионы жертв не были бы терпимы ни одной другой страной, кроме России». При этом Уитакер упорно называет «очень незначительными» достижения ВС РФ на поле боя и считает, что эти результаты не стоят понесенных потерь. О многочисленных военных кампаниях армии США, немалая часть которых завершилась поражением для Вашингтона, Уитакер предпочитает не вспоминать...
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:25
    Испытывать уныние от мирного плана США - Украина ? no
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:39
      Еще одного сказочника публикуем! Пусть расскажет, чего они Венесуэлу передумали трогать?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 12:42
        Дональд Трамп : 300 лет назад американские корабли бороздили моря вокруг Гренландии.Чему удивляться ?Даже ответить трудно на этот бред .
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    Сегодня, 12:27
    Он бухгалтер - он считает : стоимость одного убитого солдата выросла на несколько порядков со времен ВОВ и Вьетнама. Поэтому он удивляется - экономика РФ меньше - чем потрачено. А дальше мысль прямая как рельса - если затраты настолько велики то смысла в войне нету и РФ должно срочно кинуться мириться и подписывать мирняки на любых условиях....
    А мы почему-то ( для него request belay ) не желаем мириться
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 12:41
      Все он знает и считать умеет. Весь вопрос в том, что им - матрасам, очень не хочется признать, что, проданные шутом недра, плавно перешли к РФ!
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Михаил-Иванов
        Все он знает и считать умеет. Весь вопрос в том, что им - матрасам, очень не хочется признать, что, проданные шутом недра, плавно перешли к РФ!

        И? Кто мешает им использовать наши недра как они использовали до СВО?
        Им мир нужен - чтоб использовать ВСЕ что принадлежит РФ, а РФ не замиряеться
      2. Руслан М Звание
        Руслан М
        -1
        Сегодня, 13:01
        тю и что? Наши уже так предлагали им поучаствовать в разработке редкоземов на Донбассе, а теперь и про арктику что то там слышно. Так что наши и сами продадут все что им надо без всяких украинцев.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 12:46
      ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ....
      Эта вся болтовня для нашей либерастии показывает, как и о чём говорить.. А и так происходит вредная болтовня то здесь то там. ..... например Нагиев недавно про то, что четвёртый год войны и как-то притомился он от войны на экранах ..... ( цитата не точная )
  3. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    Сегодня, 12:28
    Обычно это воспринимается позитивно как понимание того, что опонент не понимает твоих планов и задач. И не владеет исчерпывающе и объективно информацией. Война и СВО это не только прощупывание возможностей военно технического и многих других аспектов противостояния. Это прежде всего возможность приблизиться к пониманию жизнеспособности и технологичности общества и экономики к быстрой адаптации к новым условиям. А это уже и вопрос к опонентам и тому насколько они к этому подготовлены или нет. Аспектов очень много и их нужно уметь анализировать новыми методами анализа.
  4. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 12:28
    Раз- этот чиновник, так вещает, значит Мы на верном пути и весь блок НАТО, не смог победить Нас, да же в гибридном варианте!
  5. Scipio Звание
    Scipio
    +2
    Сегодня, 12:28
    Жертв не мало, но соглашаться на подобные условия, будет самым настоящими предательством.....
  6. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +2
    Сегодня, 12:30
    Сколько упырей Окраина похоронила, он посчитал ? Если поглядеть на Окраину с космических спутников, то раньше это были поля с пшеницей, кукурузой, овсом и т.д. , то сейчас ровные параллелограммы с флагами .
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 12:31
    Не понять таким недалеким Россию ни умом,ни те более другим местом.Наполеон был в Москве и то не дождался капитуляции России.
  8. гильза Звание
    гильза
    +1
    Сегодня, 12:34
    "Результаты ,достигнутые США в Афганистане не стоят понесенных потерь , в том числе и финансовых. Я не понимаю ,почему США не поняли этого ещё в 2011 и не вывели войска на 10 лет раньше..." " Подготовка к операции "Правое дело" по смещению Норьеги по задействованным силам, материальным затратам выглядела как замахивание на муху холодильником. Почему там нельзя было просто позвонить в полицию?" " США любят говорить о чужой военной эффективности. Однако если говорить об условиях ,мотивированности и абсолютных цифрах военных кризисов ,пережитых СССР и Россией ,то у Америки просто нет шансов пережить хотя бы их небольшую часть..."
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:40
      А сколько $$$ США потратили впустую, на неоправданно программы? Больше других стран! И ничего. Нет раскаяния. А скольких чинуш МО уволил Трамп? Дополна $$$ перерасходовали.
  9. Владислав_В
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 12:39
    У нас на ВО минимум штук двадцать Уиткифоров, а тут статья, что он не очень умный.
    Недалекий американец бездумно повторяет неоднократно озвученный ранее «европейскими подсвинками» тезис о том, что «такие потери и миллионы жертв не были бы терпимы ни одной другой страной, кроме России».