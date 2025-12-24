Посол США в НАТО Уитакер удивляется, что Россия не отказывается от своих целей, когда, по мнению многих западных лидеров, стороны якобы приблизились к заключению мирного соглашения. Уитакер цитирует слова спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, который называет прошедшие в Майами переговоры «продуктивными и конструктивными» и утверждает, что в настоящее время мяч на стороне Москвы. Американский посол в НАТО искренне недоумевает, почему российская сторона, ознакомившись с предложенными США и Украиной условиями, не торопится немедленно заключить мир.Уитакер упрекает президента России Владимира Путина в том, что он якобы публично не выражает уныние по поводу многочисленных жертв вооруженного конфликта на Украине. Американский чиновник убежден, что России следует согласиться на любые предложенные условия, чтобы любой ценой прекратить боевые действия.Американский посол в НАТО также обвиняет Россию в том, что она якобы «никогда не желала признавать происходящее и всегда была готова терпеть больше, чем большинство стран». Недалекий американец бездумно повторяет неоднократно озвученный ранее «европейскими подсвинками» тезис о том, что «такие потери и миллионы жертв не были бы терпимы ни одной другой страной, кроме России». При этом Уитакер упорно называет «очень незначительными» достижения ВС РФ на поле боя и считает, что эти результаты не стоят понесенных потерь. О многочисленных военных кампаниях армии США, немалая часть которых завершилась поражением для Вашингтона, Уитакер предпочитает не вспоминать...

