. Зеленский озвучил свой «мирный план», который наверняка не устроит Москву

США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ в Украину — военный ответ и восстановление санкций.

Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трёхстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50.

Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ.

Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.



Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.



После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Зеленский озвучил свою версию обсуждаемого с представителями администрации Трампа мирного плана из 20 пунктов. Сделал он это после вчерашней встречи с вернувшимися из США ключевыми членами украинской делегации — главой СНБО Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Гнатовым. На фото в ТГ-канале киевского узурпатора вся троица выглядит очень довольной. И это неспроста.Сам по себе документ в украинской версии явно «мертворожденный» изначально, по ряду пунктов, включая вопрос территорий, компромисса до сих пор нет. Помимо территориального вопроса, в нем еще несколько принципиальных моментов, которые кардинально расходятся с условиями мирного соглашения, которое может принять Москва как базу.В частности, Киев продолжает настаивать на численности своих Вооруженных сил в количестве 800 тысяч человек. Вновь упоминаются гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Устава НАТО. Причем на уровне тавтологии зачем-то отдельным пунктом упоминаются и гарантии безопасности как таковые, и вот это (все цитаты из неофициальных публикаций украинских СМИ и пабликов):Киев продолжает настаивать на определении срока вступления Украины в Евросоюз. В принципе, это положение, в котором у РФ, скорее всего, возражений не будет. Чего не скажешь о некоторых членах ЕС, которые не горят желанием брать на себя обузу в виде разрушенной войной страны.Конечно, один из главных моментов — про деньги. В плане Зеленского объявлено о создании фондов «для решения вопросов восстановления» Украины. Цель — привлечь на это дело 800 млрд долларов. Наряду с вступлением в ЕС, еще один «подарок» для европейцев.Имеются и условные «уступки». Например, Украина сохранит безъядерный статус, что и без того закреплено в Конституции страны с 1996 года.Еще один момент, который откровенно включен, дабы Россия никогда не согласилась на эту версию «мирного плана». Речь идет о контроле над Запорожской атомной электростанцией. Цитата:Иными словами, Россия должна вернуть ЗАЭС украинскому «Энергоатому», плюс контроль США над крупнейшей в Европе атомной станцией. Дальше можно и не читать. Очень обтекаемо вроде как о русском языке и вообще о толерантности к нацменьшинствам.Возвращаясь к территориям. Киев предлагает свое решение этого вопроса. Предлагается следующее. Россия выводит войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой (ДНР), Луганской (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях все остается так, как есть сейчас.Предлагается общее использование Днепра и не препятствования РФ использованию Украиной Черного моря для «коммерческой деятельности». Кинбурнская коса должны быть демилитаризована. С учетом предыдущего пункта предполагается, что она будет возвращена под контроль Киева, так как является частью Николаевской области.Финальные пункты:Резюмируя, можно лишь повторить, о чем неоднократно говорили российские эксперты. В такой версии план Зеленского неприемлем для России. Без вариантов, это понимают и на Банковой. Он и составлен в данной редакции лишь для того, чтобы Москва его не приняла, а Зеленский обвинил РФ в нежелании завершать конфликт.