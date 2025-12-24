Освобождение Заречного позволило расширить плацдарм на западном берегу Гайчура

1 851 3
Российские войска снова продвинулись в Запорожской области, взяв под контроль населенный пункт Заречное.

Войска группировки «Восток» продолжают свое движение в Запорожской и Днепропетровской областях, очередным освобожденным населенным пунктом стало небольшое село Заречное на стыке этих двух регионов. Переход данного населенного пункта под контроль ВС РФ позволяет расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, а заодно взять под контроль участок дороги между Братским и Терноватым.



Отличились бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток», противник потерял до взвода живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.


Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области.


На этом участке фронта наши прорываются к Терноватому, идут ожесточенные бои, противник перебрасывает сюда резервы, используя штурмовые войска в качестве обычной пехоты для удержания позиций.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:37
    А говорят людей нет у ВСУ ,снарядов нет, так кто за них там стреляет не пойму ?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:56
      Это как в к.ф. "Иван Васильевич меняет профессию"..-"Они все давно-покойники!..Посмотри как покойники стреляют.."В тылу они всегда находят резервы.Может быть разве с задержкой на логистику
    2. Владислав_В
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 13:05
      Цитата: APASUS
      А говорят людей нет у ВСУ

      Ну об этом как бы говорят сами нацики,европейцы,ну и сами США.Ну а женщины,пвошники в штурмах,
      используя штурмовые войска в качестве обычной пехоты
      ,грязная работа ТЦК ,тоже намекают на нехватку личного состава в рядах ВСУ.