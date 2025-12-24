Военкор: расследование терактов в Москве станет проверкой АПК «Безопасный город»

Военкор: расследование терактов в Москве станет проверкой АПК «Безопасный город»

С интервалом в несколько дней в южной части российской столицы произошли два террористических акта. Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря в московском районе Орехово-Борисово. Под днищем его автомобиля взорвалась бомба.

Нынешней ночью на улице Елецкой, тоже на юге Москвы, вновь взорвалась бомба. Взрывное устройство сработало в момент проверки инспекторами Дорожно-постовой службы документов у вызвавшего подозрение человека возле полицейской машины. Оба сотрудника ДПС и преступник от полученных ранений погибли.



Одной из основных версий организации убийства высокопоставленного офицера Минобороны России следователи рассматривают причастность к теракту украинских спецслужб.

Касательно гибели сотрудников ДПС, в сообщении пресс-службы СК РФ указано, что следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения.

Свое мнение по поводу того, насколько силовые структуры России готовы быстро и масштабно противодействовать возросшей террористической активности украинских спецслужб, за которыми, несомненно, стоят западные пособники и кураторы из США и Великобритании, в своем телеграм-канале рассуждает военный корреспондент Александр Сладков.

Он считает, что к борьбе на втором террористическо-диверсионном фронте с нашими врагами внутри страны, несомненно, готова Росгвардия. Сотрудники ФСБ, которые после начала СВО и без того ведут очень эффективную работу по предотвращению диверсий и терактов, имеют резервы для мобилизации.

Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России.

А вот у МВД с этим проблемы. В первую очередь, из-за нехватки кадров, считает Сладков.

Не менее важный вопрос возникает как раз к московской системе «Безопасный город», основанной в первую очередь на видеонаблюдении, продолжает военкор. Российская столица считается в числе мировых лидеров среди мегаполисов по количеству камер видеонаблюдения и программным способам обработки получаемых с них данных для обеспечения безопасности граждан. Сладков справедливо пишет:

Как сработает московская система «Безопасный город», быстро найдут нападавших на ГАИ и тех, кто подорвал генерала Минобороны, или нет? Мы увидим, система «Безопасный город» — это миф или реальность.

Система «Безопасный город» в России — это комплексная программа, включающая в себя различные технологические решения, направленные на повышение безопасности граждан, улучшение управления городским хозяйством и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Наиболее активно она внедряется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах.

Система объединяет в себе множество элементов, включая видеонаблюдение на уровне распознавания лиц, системы оповещения, датчики и платформы для анализа данных. Аппаратный комплекс «Безопасный город» обеспечивает круглосуточный мониторинг, а также помогает оперативно реагировать на происшествия, повышая общий уровень безопасности. Система интегрирована с экстренными службами для быстрого реагирования на аварии, преступления или стихийные бедствия.

В российских детективных сериалах расследования многих преступлений происходят по горячим следам именно благодаря вездесущим системам видеонаблюдения. Насколько это правдиво в реальности, теперь и предстоит выяснить. В Москве аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» внедряется с 2012 года. В декабре 2014 года правительство РФ утвердило Концепцию построения и развития АПК «Безопасный город»в стране.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:58
    Да уж камер понатыкали на каждом столбе, на самом деле чувствуешь себя под ними очень неуютно. Уже камеры пихают в светофоры, скоро начнут, штрафовать по фейсу если пошел на красный. Обмануть фейсайди не сложно, но как то неприятно когда за каждым твоим шагом следят.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 14:12
      Благодаря этим камерам, которые объединены в систему, в столице снизилось количество краж и других бытовых преступлений и нападений в подъездах.
      Сладков журналист, не ему судить. как работает система. Пишу об этом, потому что имею к этой системе отношение. Деталей не расскажу, но приведу яркий пример - когда охрана Третьяковки проспала кражу картины, система Безопасный город помогла найти вора и вернуть картину музею!
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 14:19
        Погибшие полицейские Илья Климанов и Максим Горбунцов совсем молодые ребята 24 года и 25 лет, у одного остался девятимесячный ребенок...
        Царствие небесное!
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 14:26
          Правильно написано:
          Примечательно, что теракт произошел рядом с тем местом, где несколькими днями ранее подорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Очевиден издевательский почерк украинских спецслужб – смотрите, мол, как мы можем! Киев (и его британские кураторы) пытаются навязать нам террористическую войну. На поле боя похвастаться нечем, поэтому подрывают тылы. Точно так же в 2000-х, когда мы задавили организованное бандподполье на Северном Кавказе, по России в ответ прокатилась волна терактов. Действовали бандиты тоже, кстати, не без участия англичанки.

          Это типичный британский антикриз: посеять панику среди населения, раскачать его изнутри, создать ощущение незащищенности, пошатнуть авторитет властей и спецслужб, вызвать в обществе недовольство специальной военной операцией, спровоцировать митинги за ее скорейшее окончание. Организаторы взрывов в Москве ничем не отличаются от Арби Бараева, из гримерки «Норд-Оста» требовавшего вывода федеральных войск из Чечни. Откровенно людоедские методы что у чубатых, что у бородатых. И закончат они примерно одинаково, рано или поздно.
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            0
            Сегодня, 14:48
            посеять панику среди населения, раскачать его изнутри, создать ощущение незащищенности, пошатнуть авторитет властей и спецслужб

            Всего этого не случилось, даже когда в Москве падали дома. Это как плюнуть в муравейник - сначала суета, а через минуту опять побежали по делам.
          2. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            0
            Сегодня, 15:34
            Цитата: Михаил-Иванов
            Правильно написано:
            Примечательно, что теракт произошел рядом с тем местом, где несколькими днями ранее подорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Очевиден издевательский почерк украинских спецслужб – смотрите, мол, как мы можем! Киев (и его британские кураторы) пытаются навязать нам террористическую войну. На поле боя похвастаться нечем, поэтому подрывают тылы. Точно так же в 2000-х, когда мы задавили организованное бандподполье на Северном Кавказе, по России в ответ прокатилась волна терактов. Действовали бандиты тоже, кстати, не без участия англичанки.

            Это типичный британский антикриз: посеять панику среди населения, раскачать его изнутри, создать ощущение незащищенности, пошатнуть авторитет властей и спецслужб, вызвать в обществе недовольство специальной военной операцией, спровоцировать митинги за ее скорейшее окончание. Организаторы взрывов в Москве ничем не отличаются от Арби Бараева, из гримерки «Норд-Оста» требовавшего вывода федеральных войск из Чечни. Откровенно людоедские методы что у чубатых, что у бородатых. И закончат они примерно одинаково, рано или поздно.

            привет полностью с вами согласен. единственный момент. что Киев хорошо ведёт диверсионную войну
            есть подозрение что вряд-ли этот вражина хотел уничтожить сотрудников ГАИ а скорее всего была подготовлена почва для диверсии и ликвидации очередного генерала русской армии
            У террора и терактов другие цели чем у диверсий которые совершают наши враги
            ВСУки хотят нанести урон нашей армии ( уничтожая генералов)
            . нашей экономики которая работает для победы
            Террор , теракты ставят перед собой цель запугивание населения , вселить страх в сердца наших граждан, внести раскол в общество, чтобы добиться политических военных решений и иных уступок со стороны государства
            вот эти признаки присущи терроризму и отличаются от диверсионно-разведывателтной деятельности врага в нашем глубоком
      2. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        -1
        Сегодня, 14:34
        Это, конечно, хорошо, что картины нашли и вернули. А генерала убитого как вернуть? Раскрытие -дело хорошее, а вот с профилактикой-то как?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 14:44
          Тут не в профилактике дело совсем... Тут нужна другая. капитальная работа. В свое время мы потеряли агентуру и из-за этого получили большие проблемы на Северном Кавказе. Потом ситуацию исправили. Сейчас нужен такой же подход по Украине и особенно Англии...
          1. Schneeberg Звание
            Schneeberg
            0
            Сегодня, 14:49
            Цитата: Михаил-Иванов
            Сейчас нужен такой же подход по Украине и особенно Англии...
            Для такого подхода нужно желание власти. Остальное всё приложится
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:15
      Так не надо на красный..Ехать,идти..Как бы там ни было,но это-безопасность.По поводу происхолящего...Люди должны понимать(те,которые на ответственной работе)что безопасность должна соблюдатьсямв первую очередь ими.Есть куча средств обезопасить себя и близких.А так,работать по факту преступления...Погибшим уже все равно
    3. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Вадим С
      но как то неприятно когда за каждым твоим шагом следят

      Как говорится меньше знаешь - лучше спишь. Все с сотовыми ходят и ничего стали спать спокойно как и ВацАп никто не переживает, что буржуям инфа сливается. Не переживайте, спите спокойно.
      1. MidnightBear Звание
        MidnightBear
        0
        Сегодня, 15:25
        ВацАп никто не переживает, что буржуям инфа сливается. Не переживайте, спите спокойно.

        Буржуев не боятся, потому что они далеко и ничего сделать не могут. Боятся тех, кто в случае чего может достать.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 13:59
    Одной из основных версий организации убийства высокопоставленного офицера Минобороны России следователи рассматривают причастность к теракту украинских спецслужб.
    Надо уничтожать структуры гур, сбу и т. п. и т. д. всеми возможными средствами.
    1. бухач Звание
      бухач
      +3
      Сегодня, 14:09
      Вы правы,играть необходимо на опережение а не только отбивать удары,удивляет что наши спецслужбы со своим богатым опытом ещё никак не проявили себя в уничтожении высокопоставленных военных Украины где-нибудь в Киеве или Львове.Может растеряли все свои навыки за годы "зрелого"капитализма?
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:17
        Тем более что зелебоб и другие прямо радуются убийствам в РФ и терактам не стесняясь. А у нас всё благородно. Да и штаты никогда не стеснялась политических убийств
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 15:09
        Цитата: бухач
        Может растеряли все свои навыки за годы " оголтелого" капитализма?

        Так вернее
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 14:01
    Аппаратный комплекс «Безопасный город» обеспечивает круглосуточный мониторинг, а также помогает оперативно реагировать на происшествия,
    Это правда. Хороший комплекс... был бы. Вот только была одна история, связанная с его запуском. Его пустили с большой помпой, и он заработал. Где то месяц трудился... а потом почти на полгода почему то замер.
    Причина была, и очень серьезная. Комплекс во первых насажал штрафов всем, кто нарушал ПДД. Представляете?! ВСЕМ!! Разве ж так можно?! И во вторых, он же еще и угнанные, неоформленные и прочие подобные тачки ищет, выявляет! А знаете, у кого в столице нашей Родины больше всего таких вот машин? Э-хе-хе...
    В общем около полугода комплекс учили выявлять не все, что он, бестолковый, видит. НЕКОТОРЫЕ вещи ему видеть не надо. Смотреть можно, видеть не следует. Так что увидел ли комплекс хоть что то, сильно зависит от некоторых обстоятельств...
  4. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:02
    Знал я одного непутевого товарища, он был в розыске за кражу вроде бы. Так его приняли, как только он в метро спустился. Эта система его сразу распознала по лицу и на следующей станции его уже встречал наряд ППС. Система очевидно работает, если есть минимальные вводные.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:14
      У моего брата гостиница. К нему приехал посетитель, не успел зайти, как приехала полиция и его задержали.
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    Сегодня, 14:04
    22ое было 2 дня назад
    Информации о задержании хотя бы исполнителя-одноразки нет до сих пор
    И это в Москве, где камеры много где (везде?)
  6. Самоед Звание
    Самоед
    -1
    Сегодня, 14:09
    Иногда тупизна российских чиновников приводит в неописуемый трепет. Европейцы\немцы в ВОВ, американцы во Вьетнаме, Афганистане... тоже полагались на силу и технологичность оружия. Безопасным город делают прежде всего те, кто за это получает зарплату и у кого это в должностной инструкции. Про страну, кстати, тоже. Какие камеры помогли в Крокусе? Продажные чиновники согласовали опасный проект и стройматериалы, другие-не обеспечили правила безопасности и охрану, следующие- не наказали первопричинников, а не стрелочников. Сладков, конечно прав. Но, если система "Безопасный город" не поможет, то надо спрашивать с её инициаторов? Есть простой способ многократно поднять безопасность в городе. Запретить чиновникам селиться в охраняемых территориях: посёлках, жилкомплексах..., запретить им охрану. Военных и силовиков, конечно, наоборот, охранять и обеспечивать безопасность.
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 14:41
    расследование терактов в Москве станет проверкой АПК «Безопасный город»

    Вот тут Сладков, явно, перебрал. Расследование терактов станет проверкой не АПК «Безопасный город», а работы наших следаков из Следственного управления, Росгвардии и ФСБ.
    С учетом перехода "404" к убийству наших генералов и военных в тылу, нам бы тоже следовало вернуть в строй или возродить подразделение Судоплатова и начать уничтожать высоких гадов укробандерлогов в тылу государства "404". А там, ой, как много таких уродов, которым давно пора в ад к чертям и бандере...
    Но, вот - одно но, и очень большое это "но". Государство "404" только исполнитель, заказчик и вдохновитель всех этих терактов сидит на острове недалеко от гейропы через Ламанш. Именно там нужно искать основных гадов, разрабатывающих и направляющих всех этих недобитков укробандерлогов и их пособников. Не может быть никаких сомнений, что это гадит нам англичанка. И вот как ее достать в ее логове - это очень больШой вопрос!? Но если достанем, то наша победа будет не только желанной, но и быстро обеспеченной.
    Англичанка всегда нам гадила и будет гадить, пока не надаем ей хорошенько по ее лоснящейся неджентльменской роже.
    Немного истории.
    Басмачество в Средней Азии после гражданской войны - дело англичанки.
    Бандерлоги на Украине и лесные братья в трибалтике после ВОВ - дело англичанки.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 14:52
      Басмачество в Средней Азии после гражданской войны - дело англичанки.
      Бандерлоги на Украине и лесные братья в трибалтике после ВОВ - дело англичанки
      А нашим делом должна стать Северная Ирландия и серьезные волнения мигрантов в Англии. Вот это было бы настоящим ответом!
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 14:56
        нашим делом должна стать Северная Ирландия и серьезные волнения мигрантов в Англии. Вот это было бы настоящим ответом!

        +++
        Еще следует сюда добавить возвращение Гибралтара Испании и Фолклендских (Мальвинских) островов Аргентине.
  8. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 14:43
    Так что хотели то? В 22-м году сюда всех впускали без разбора с 404. На данный момент, только официально, в России 10 миллионов приехавших с 404. Как думаете, все лояльны?

    Прокомментировать ситуацию мы попросили эксперта по безопасности, президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.
    — Наша «ответка» будет жесткой. Мы знаем, где находятся объекты ГУР и СБУ — как наземные, так и подземные. Они должны быть уничтожены, и это сейчас важнее уничтожения энергетических объектов Украины, — подытожил Сергей Гончаров. ©
  9. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    0
    Сегодня, 14:53
    I wonder why Ukrainian military leaders and officials are safe and work effectively in terrorist actions .How many russian generals should be assassinated so that we will react? Or are we afraid of being accused of terrorism?
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 15:06
    Место парковки и подрыва машины генерала Сарварова камерами не просматривалось.