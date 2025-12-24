Военкор: расследование терактов в Москве станет проверкой АПК «Безопасный город»

Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России.

Как сработает московская система «Безопасный город», быстро найдут нападавших на ГАИ и тех, кто подорвал генерала Минобороны, или нет? Мы увидим, система «Безопасный город» — это миф или реальность.

С интервалом в несколько дней в южной части российской столицы произошли два террористических акта. Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря в московском районе Орехово-Борисово. Под днищем его автомобиля взорвалась бомба.Нынешней ночью на улице Елецкой, тоже на юге Москвы, вновь взорвалась бомба. Взрывное устройство сработало в момент проверки инспекторами Дорожно-постовой службы документов у вызвавшего подозрение человека возле полицейской машины. Оба сотрудника ДПС и преступник от полученных ранений погибли.Одной из основных версий организации убийства высокопоставленного офицера Минобороны России следователи рассматривают причастность к теракту украинских спецслужб.Касательно гибели сотрудников ДПС, в сообщении пресс-службы СК РФ указано, что следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения.Свое мнение по поводу того, насколько силовые структуры России готовы быстро и масштабно противодействовать возросшей террористической активности украинских спецслужб, за которыми, несомненно, стоят западные пособники и кураторы из США и Великобритании, в своем телеграм-канале рассуждает военный корреспондент Александр Сладков.Он считает, что к борьбе на втором террористическо-диверсионном фронте с нашими врагами внутри страны, несомненно, готова Росгвардия. Сотрудники ФСБ, которые после начала СВО и без того ведут очень эффективную работу по предотвращению диверсий и терактов, имеют резервы для мобилизации.А вот у МВД с этим проблемы. В первую очередь, из-за нехватки кадров, считает Сладков.Не менее важный вопрос возникает как раз к московской системе «Безопасный город», основанной в первую очередь на видеонаблюдении, продолжает военкор. Российская столица считается в числе мировых лидеров среди мегаполисов по количеству камер видеонаблюдения и программным способам обработки получаемых с них данных для обеспечения безопасности граждан. Сладков справедливо пишет:Система «Безопасный город» в России — это комплексная программа, включающая в себя различные технологические решения, направленные на повышение безопасности граждан, улучшение управления городским хозяйством и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Наиболее активно она внедряется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах.Система объединяет в себе множество элементов, включая видеонаблюдение на уровне распознавания лиц, системы оповещения, датчики и платформы для анализа данных. Аппаратный комплекс «Безопасный город» обеспечивает круглосуточный мониторинг, а также помогает оперативно реагировать на происшествия, повышая общий уровень безопасности. Система интегрирована с экстренными службами для быстрого реагирования на аварии, преступления или стихийные бедствия.В российских детективных сериалах расследования многих преступлений происходят по горячим следам именно благодаря вездесущим системам видеонаблюдения. Насколько это правдиво в реальности, теперь и предстоит выяснить. В Москве аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» внедряется с 2012 года. В декабре 2014 года правительство РФ утвердило Концепцию построения и развития АПК «Безопасный город»в стране.