«Могли быть пьяны»: на Украине дискуссия о сдаче в плен десятков пограничников

В результате наступления наших войск на новом участке в Сумской области противник понёс потери не только в виде «200-х» и «300-х», но и в варианте пленных. Подтверждается информация о том, что после ударов российских войск и штурмовых действий, позволивших взять Высокое и Грабовое, несколько десятков украинских военных были вынуждены сдаться в плен. Изначально сообщалось, что речь идёт о военнослужащих территориальной обороны, затем стали появляться сведения о том, что в плен попали пограничники («прикордонники»).

Майор НГУ с позывным «Слип» жёстко «проходится» по ситуации, заявляя о том, что в войсках на местах «процветает не просто алкоголизм и полное безразличие к любой подготовке».



Украинский офицер пишет:

Обращайте внимание, что указанные военнослужащие не уехали за границу, не прячутся от ТЦК, не сбежали в СЗЧ, а пришли добровольно исполняли воинский долг. Но от системы, которая не ставит своей целью победить, нельзя ожидать наивысший уровень самосознания от каждого отдельного бойца.

Майор ВСУ заявляет, что с его стороны «это не на накат на ТрО или пограничную службу», а указание на отсутствие моральных ценностей в армии и гражданском обществе.

Таким образом, этот самый «Слип» утверждает, что в момент наступления российских войск в районе указанных выше населённых пунктов пограничники могли быть пьяны.

Нардеп Марьяна Безуглая, комментируя пост майора национальной гвардии, написала короткое «да» у себя в ТГ-канале.

Эта ситуация подогрела градус дискуссии на Украине. Одни считают, что пограничников «оклеветали», другие пишут, что «можно сколько угодно готовить новобранцев, но когда они оказываются под ФАБами, ждать героизма не приходится».

Со своей стороны – вполне можно предположить, что все эти причитания противника о «плохой подготовке» или «состоянии опьянения» - это в первую попытка принизить успех ВС РФ. Мол, «в плен попали исключительно пьяные и плохо подготовленные». Из той же серии, когда сами пленные потом заявляют, что они «и стрелять-то не умеют». Только потом видны характерные следы от многократного использования стрелкового оружия на их руках.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 13:17
    ...что только не придумают для отмаза эти деятели... belay

    зы ...а финны дошли уже до того что заявляют что эти русские (с) спецом засылают к ним волков которые жруть их оленей... wassat совсем ухнулись... yes
    1. Аморфис Звание
      Аморфис
      0
      Сегодня, 13:21
      Волки как-то гуманнее ФАБов)) Они людей не жрут.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +10
        Сегодня, 13:24
        Ну почему же... Просто, пока есть олени.
      2. Русич Звание
        Русич
        -3
        Сегодня, 13:55
        Цитата: Аморфис
        Волки как-то гуманнее ФАБов)) Они людей не жрут.

        По Вашему из автомата гуманнее убивать?
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 13:27
      И ведь жрут же!)))
      Видео есть, где эти украинцы пьяные дронам средний палец показывают, а потом уже в плену извиняются. Так что в данном случае, насчет пьянства это правда)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 13:30
        ...извиняются???? belay нууу, это шикарно! laughing

        зы как в плен попадут - тааакие вежливые становятся... wassat
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 14:04
          Там вообще хохма))) пьяный украинец штаны снимал, дупу показывал дрону, потом средний палец. А когда наши туда пришли, они были в дупель пьяные и их взяли в плен. Потом он там вещал, что погорячился)))
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 13:55
        Цитата: Михаил-Иванов
        Видео есть, где эти украинцы пьяные дронам средний палец показывают, а потом уже в плену извиняются

        Там фронт стоял несколько месяцев по границе, боевых действий не было тероборонщики из местных, бухали нашим дронам дерзили, и были довольные потому что от фронта косили, когда наши получили приказ двигать, благоразумно всё 13 человек сдались, и опять же остались довольны что на видео видно.
        Сыну видео переслал, они там благодарят разведбат 34 горной бригады в котором он в 12-13 году строчку служил.
        Видео:
        https://t.me/yurasumy/26163
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 13:29
      Ну не совсем так . Фины утверждают , что из за войны на Украине меньше стало охотников в России , которые раньше отстреливали волков . Вот их и развелось .
      Волки то поняли , Россия страна голодная , пойдем ка мы к финам оленятиной поживимся .
      1. Самоед Звание
        Самоед
        +3
        Сегодня, 14:15
        Финнятиной?......................................
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 14:16
        Наши волки всё на Госуслугах зарегистрированы, волки не зарегистрировавшиеся на Госуслугах - не наши волки. wink
      3. кот Краш Звание
        кот Краш
        +3
        Сегодня, 14:19
        Не всё просто. Финская сторона предположила, что это специально выращенная порода - "Путинские шерстоволки". А дорогу в Финляндию они прогрызают сквозь непреодолимый погранзабор. Дальше - диверсии. Выслеживают оленя, окружают, задают вопрос "Чей Крым?" и, в случае неверного ответа, следует соответствующее наказание.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:41
          ...и при этом попутно интересуются перед сожранием - где ваши пусковые установки? отведи нас к вашему штабу! (с) Особенности национальной рыбалки.
    4. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Nexcom
      эти русские (с) спецом засылают к ним волков которые жруть их оленей... совсем ухнулись...

      Так финны боятся, что олени скоро кончатся и на них, финнов перейдут. Как бы наши волки не потравились, такую гадость в пасть тянуть laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:38
        ...наши волки не тупые - финна жрать - несварением потом мучаться. laughing олени хоть и финские - но всё ж олени, а не финны.
    5. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Nexcom
      а финны дошли уже до того что заявляют что эти русские (с) спецом засылают к ним волков которые жруть их оленей...

      Суть в хромосоме - она у волков объявлена финиками русской! Эти "парни" не только ходят в "соседнее село" и закусывают чем придётся на месте но! Они, по ходу дела, кошмарят местных серых и улучшают генофонд чухонкам-самкам. Точно наши "парни"!
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:18
    Фаб -лучший ,,кодировщик,, от алкоголизма!)))
  3. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 13:25
    Они золотые унитазы не могут победить свои, а уж о каких-то там еще победах лучше и не заводить разговоры...
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Prapor
      Они золотые унитазы не могут победить свои, а уж о каких-то там еще победах лучше и не заводить разговоры...

      Как то так. Все предыдущие попытки победить золотые унитазы у них завершились лишь сменой задниц на этих унитазах.
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +1
    Сегодня, 13:27
    А может все с точностью до наоборот? Они, в минуту протрезвения, "осознали всю гибельность пути по которому пошла 404-я". Впрочем там же все повора и хелеборезы, чего им бояться плена.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:33
      Скорее всего обрызгло находится в окопах без дела.Это прямой путь к деградации.Возможно ,они пару лет назад чувствовали себя рембо на защите неньки..Но,не сложилось
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 13:35
      К поварам и шоферам добавились насильно ТЦКованные
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:19
    Лучших и мотивированных куда-нибудь в Купянск отправили, а тут поди кто остался. В пограничники и тероборону они шли не для того, чтобы под ФАБами подыхать. И для них это самый разумный вариант.
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 14:19
    Это наши дроны погранцам горилку с салом сбрасывали. laughing Да это же нарушение правил ведения войны. В общем возмутительно laughing
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 14:20
    Только потом видны характерные следы от многократного использования стрелкового оружия на их руках.


    И что это за следы?

    Работаю с СВЧ, на курсах лупили каждый божий день по сотне патронов 7,62 на 54 в течении длительного времени и никаких следов ни на руках ни на плечах нет. Про автомат и говорить нечего.

    Следы на руках могут остаться от подствольного гранатомёта, если стрелять с рук. Останется синяк, а от стрелкового оружия никогда следов не видел.