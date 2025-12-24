«Могли быть пьяны»: на Украине дискуссия о сдаче в плен десятков пограничников
В результате наступления наших войск на новом участке в Сумской области противник понёс потери не только в виде «200-х» и «300-х», но и в варианте пленных. Подтверждается информация о том, что после ударов российских войск и штурмовых действий, позволивших взять Высокое и Грабовое, несколько десятков украинских военных были вынуждены сдаться в плен. Изначально сообщалось, что речь идёт о военнослужащих территориальной обороны, затем стали появляться сведения о том, что в плен попали пограничники («прикордонники»).
Майор НГУ с позывным «Слип» жёстко «проходится» по ситуации, заявляя о том, что в войсках на местах «процветает не просто алкоголизм и полное безразличие к любой подготовке».
Украинский офицер пишет:
Майор ВСУ заявляет, что с его стороны «это не на накат на ТрО или пограничную службу», а указание на отсутствие моральных ценностей в армии и гражданском обществе.
Таким образом, этот самый «Слип» утверждает, что в момент наступления российских войск в районе указанных выше населённых пунктов пограничники могли быть пьяны.
Нардеп Марьяна Безуглая, комментируя пост майора национальной гвардии, написала короткое «да» у себя в ТГ-канале.
Эта ситуация подогрела градус дискуссии на Украине. Одни считают, что пограничников «оклеветали», другие пишут, что «можно сколько угодно готовить новобранцев, но когда они оказываются под ФАБами, ждать героизма не приходится».
Со своей стороны – вполне можно предположить, что все эти причитания противника о «плохой подготовке» или «состоянии опьянения» - это в первую попытка принизить успех ВС РФ. Мол, «в плен попали исключительно пьяные и плохо подготовленные». Из той же серии, когда сами пленные потом заявляют, что они «и стрелять-то не умеют». Только потом видны характерные следы от многократного использования стрелкового оружия на их руках.
