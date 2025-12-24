Представленные в начале года 7,62-мм автоматы АК-15К поставлены в войска

Представленные в начале года 7,62-мм автоматы АК-15К поставлены в войска

Концерн «Калашников» поставил в войска партию новейших автоматов АК-15К в расцветке «мультикам». Оружие отгружено в рамках контракта на этот год.

Партия новейших укороченных автоматов АК-15К калибра 7,62 мм передана военным. Параметры поставки не раскрываются, отмечается, что автоматы переданы в «полном объеме». Автомат новый, впервые был представлен в феврале этого года на выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Расцветка «мультикам» для оружия тоже начала применяться только в этом году по просьбе военных.



Концерн «Калашников» в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62-мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года.


Как ранее сообщалось, укороченные автоматы АК-15К калибра 7,62 мм пойдут на вооружение бойцов спецподразделений, а также штурмовиков, Минобороны снова проявило интерес к данному калибру. Оружие использует патроны 7,62х39 мм образца 1943 года.

ТТХ автомата Калашникова АК-15К: калибр, мм – 7,62, применяемый патрон – 7,62х39, масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,4, длина ствола, мм – 290±2, величина регулировки длины приклада, мм – 60, вместимость магазина, патронов – 30.
  1. Sancheas Звание
    Sancheas
    -9
    Сегодня, 13:38
    А зачем 7,62 на фронте? 5,45 по всем параметрам лучше.
    1. Scipio Звание
      Scipio
      +5
      Сегодня, 14:02
      Ну да, военные дураки, вы куда лучше разбираетесь в потребностях военных. С дивана лучше видно)
    2. Аригин Звание
      Аригин
      -6
      Сегодня, 14:07
      Так вроде же как раз у "пятерки" бронепробитие выше...

      Штурмовикам для стрельбы на пистолетные дистанции, в упор?

      И допуск плюсминус 2 на длину ствола... это какой-то позор.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Аригин

        Штурмовикам для стрельбы на пистолетные дистанции, в упор?

        Кстати да.
        Кучность? Не, не слышал.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +9
    Сегодня, 13:46
    Совершенствование и удешевление СИБЗ вытащило из небытия старый, добрый трехлинейный калибр. И он у нас есть. А в НАТО нету- только мелкашки и винтовочно-пулеметный.
    Спасибо гению советских оружейников!!!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:12
      михаилл
      Спасибо гению советских оружейников!!!

      Полигон для испытаний имеется, штурмовики дадут оценку оружию.
    2. A503 Звание
      A503
      +1
      Сегодня, 14:15
      А в НАТО куда дели ? 7,62х51 у них до сих пор прекрасно существует и используется во многих странах. Например FN SCAR-H,CZ BREN 2,Heckler & Koch G3,Heckler & Koch HK417 и т.п.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 14:17
        Цитата: A503
        А в НАТО куда дели ? 7,62х51 у них до сих пор прекрасно существует и используется во многих странах. Например FN SCAR-H,CZ BREN 2,Heckler & Koch G3,Heckler & Koch HK417 и т.п.

        7,62х51- это винтовочно-пулеметный патрон со всеми из этого плюсами и минусами.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 15:29
          Ну а другого 7,62 патрона у НАТО и не было.
    3. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 14:27
      Цитата: михаилл
      Совершенствование и удешевление СИБЗ вытащило из небытия старый, добрый трехлинейный калибр.

      А с чего вы взяли, что у 7,62*39 бронепробиваемость выше чем у 5,45*39?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 14:44
        Цитата: Владимир_2У
        А с чего вы взяли, что у 7,62*39 бронепробиваемость выше чем у 5,45*39?

        А кто вообще о бронепробиваемости говорил?
        А вот запреградное воздействие у 7.62 явно больше и даже единичное попадание без пробития СИБЗ контузит, а у "мелкашек" на полигонных испытаниях все хорошо, но........
        1. Владимир_2У Звание
          Владимир_2У
          0
          Сегодня, 15:01
          Цитата: михаилл
          А вот запреградное воздействие у 7.62 явно больше и даже единичное попадание без пробития СИБЗ контузит, а у "мелкашек" на полигонных испытаниях все хорошо, но.......

          Запреградное несколько больше лишь при непробитии . Только ещё надо обеспечить попадание, с чем у 5,45 заметно лучше. А при пробитии совершенно всё равно, 5,45 или 7,62.
          И тут в дело вступает вес и точность...
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 15:17
            Цитата: Владимир_2У
            И тут в дело вступает вес и точность...

            А вот тут нужно учитывать дистанцию современного боя из личного оружия- 200 метров это уже перебор, скорее сто или в упор при штурме или в обороне.
            Поэтому обеспечивать попадание нужно, но не за счет других ТТХ оружия.
          2. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 15:33
            Цитата: Владимир_2У
            обеспечить попадание, с чем у 5,45 заметно лучше.

            Если у этого калибра с попаданием так хорошо, то чего не доработали его для снайперских винтовок?
  3. sanik2020 Звание
    sanik2020
    +6
    Сегодня, 14:25
    Ещё практика афгана показывает,что малокалиберная пуля,при всех её достоинствах,очень склонна к рикошету и даже кувырканию при незначительных столкновениях с даже слабым препятствием а тяжёлая пуля, в этом плане более устойчива и вся её кинетическая энергия направлена на преодоление препятствия.
    Просто в данном случае,окопная практика взяло верх над полигонной теорией.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:27
    Может им подствольный дробаши типа огрызка сайги ставить? Там прицел под него надо и тяжелее зато от БПЛА.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:38
    Цитата: frruc
    Полигон для испытаний имеется
    Да ещё и какой!
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 14:48
    Сейчас впору какой-нибудь современный ППШ с бубном и бронебойными патронами делать с прицельной дальностью метров 300...и в окопе хорошо и беспилотники проще сбивать с его скорострельностью