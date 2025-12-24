В России создан новый квантовый компьютер на атомах рубидия

Исследователями, входящими в научную группу Центра квантовых технологий факультета, в ходе проведенного в рамках курируемой «Росатомом» программы контрольного эксперимента был продемонстрирован новый 72‑кубитный квантовый вычислитель на атомах рубидия, удерживаемых сфокусированными лазерными лучами — оптическими пинцетами. Точность двухкубитных операций достигла 94%. Крайне низкий уровень ошибок является критически важным фактором для дальнейшего масштабирования технологии. Новый вычислитель университета вошел в лидерскую тройку российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов. Этот компьютер стал третьим в России, преодолевшим рубеж в 70 кубитов, после 70‑кубитного процессора на ионах иттербия и 72‑кубитного вычислителя на ионах кальция, созданных другими научными группами в рамках национального Квантового проекта.Ключевая особенность разработанного в МГУ устройства — архитектура с разделением на три функциональные зоны: для вычислений, хранения данных и считывания информации. В ходе проведенного эксперимента были задействованы первые две зоны, а подключение третьей предполагается на следующем этапе. При этом уже к 2030 году планируется создание вычислительной машины на 100-300 кубитов.Ранее в рамках национального Квантового проекта были представлены две системы, преодолевшие рубеж в 70 кубитов. Регистр 70-кубитного процессора на ионах иттербия сформирован из цепочки 35 ионов, где каждый кодировал два кубита. Это достижение закладывает основу для расширения спектра задач, решаемых квантовыми вычислителями.

