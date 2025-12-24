В России создан новый квантовый компьютер на атомах рубидия

Исследователями, входящими в научную группу Центра квантовых технологий факультета, в ходе проведенного в рамках курируемой «Росатомом» программы контрольного эксперимента был продемонстрирован новый 72‑кубитный квантовый вычислитель на атомах рубидия, удерживаемых сфокусированными лазерными лучами — оптическими пинцетами. Точность двухкубитных операций достигла 94%. Крайне низкий уровень ошибок является критически важным фактором для дальнейшего масштабирования технологии. Новый вычислитель университета вошел в лидерскую тройку российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов. Этот компьютер стал третьим в России, преодолевшим рубеж в 70 кубитов, после 70‑кубитного процессора на ионах иттербия и 72‑кубитного вычислителя на ионах кальция, созданных другими научными группами в рамках национального Квантового проекта.

Ключевая особенность разработанного в МГУ устройства — архитектура с разделением на три функциональные зоны: для вычислений, хранения данных и считывания информации. В ходе проведенного эксперимента были задействованы первые две зоны, а подключение третьей предполагается на следующем этапе. При этом уже к 2030 году планируется создание вычислительной машины на 100-300 кубитов.



Ранее в рамках национального Квантового проекта были представлены две системы, преодолевшие рубеж в 70 кубитов. Регистр 70-кубитного процессора на ионах иттербия сформирован из цепочки 35 ионов, где каждый кодировал два кубита. Это достижение закладывает основу для расширения спектра задач, решаемых квантовыми вычислителями.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 13:52
  2. T-100 Звание
    T-100
    +2
    Сегодня, 13:53
    Уже сакральная дата.
  3. К-50 Звание
    К-50
    -14
    Сегодня, 14:01
    Экономическая отдача есть от этого? Или "вперёд, за очередным рекордом!"?
    Тратить бюджетные, почитай НАРОДНЫЕ деньги, дабы потешить своё эго это не есть хорошо.
    Слова бы не сказал против, если бы из своего кармана выкладывали и тешились.
    А если потратили бюджетные где отдача? и в чём она?
    1. URAL72 Звание
      URAL72
      +6
      Сегодня, 14:35
      Наука, вещь затратная. И абсолютно не важно, бюджетные деньги вложены, или какой частной фирмы. Ибо налог начисляется на чистую прибыль. Затраты на научные исследования есть производственные расходы, они вычитаются из валового дохода перед налогообложением. В Японии например расходы на научные исследования составляют более 5% ВВП, а расходы на оборону,-1%. Но вам же конечно важнее колбасы купить немецкой, сыр швейцарский, ром французский, цветы шалаве из Голландии, брюлики из Антверпена, ну и конечно виллу в Италии или в Таиланде, там трансвеститов больше
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:41
      Вот ведь ужас какой, идут народные денежки невесть куда, небось распил очередной грядёт. request
      А буржуи из ведущих стран и не ведают, что всё это зазря, даже прагматичный Китай этой ерундой занимается, и ведь не жалко им в научные разработки вкладываться, делали бы себе автомобили и смартфоны, так нет, подавай им квантовые компьютеры.
      Так и вспоминается из мультика про попугая фраза кота: "Таити, Таити... Не были мы на Таити, нас и здесь неплохо кормят." smile
      Нахрена все эти научные прорывы для некоторых индивидуумов, если их результаты завтра в карман не положишь и в кастрюле не сваришь? Обойдёмся как-нибудь без энтих причуд заумных, пущай иноземцы забавляются, а нам оно без надобности. Прекратить безобразие! negative

      «Россия вошла в число шести стран — кроме нас, это Канада, США, Япония, Китай, Франция — с квантовыми вычислителями на 50 кубитов и более».
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 14:42
      Дайте угадаю. Через 15-30 лет, если американские и китайские квантовые компьютеры уйдут вперёд от нас, а мы будем вынуждены закупать импортные, Вы же и будете писать о том, как плохо, что всё прошляпили, верно?
    4. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 15:30
      Наука обычно и не дает немедленной отдачи. Тем не менее становится основой для дальнейшего развития технологий. Когда заграничные "партнеры" оказались совсем не "партнеры", и технологиями вряд-ли поделятся, надо поддерживать свою науку.
      А в целом квантовые компьютеры практически мгновенно производят некоторые специфические вычисления, польза будет, но прямо так не скажешь, куда это в народном хозяйстве ткнуть, это не замена чего-то уже существующего, а скорее дополнение.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    -7
    Сегодня, 14:14
    О да! Очень расширяют (дайте скорее еще триллион! нет, дайте десять!!) )) В общем квантовые компьютеры ОЧЕНЬ востребованы. Правда, презренные практические задачи, которые (совершенно случайно) можно проверить обычными компьютерами, они не решают. Видимо брезгуют.
    6% гарантированной ошибки, это ведь ничто. Вот например, квантовые компьютеры используются для моделирования сложных (непроверяемых) процессов и при моделировании новых лекарств. Принимаете вы новое лекарство, а вас 6% вдруг хвать за глотку! И голова ваша вдруг соскакивает с шеи! Ну так вы сами виноваты, лекарство новое, не надо было рисковать, если хотели безопасности...
    В общем при ближайшем рассмотрении жутко забавная тема получается) И бабки в нее пошли такие, что...
    1. URAL72 Звание
      URAL72
      +5
      Сегодня, 14:40
      В вашей молодости, и обычные компьютеры не были востребованы. Хватало обычных счет. Читал тогда компьютеры занимали огромные помещения, и потребляли энергии как небольшой завод. Вернемся к счетам? Или будем узелки завязывать на верёвочке? Никаких затрат!
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 14:55
      Вдобавок к комментарию выше отмечу, что и численные методы в электронных компьютерах имеют ошибку, поскольку количество цифр после запятой в электронном представлении не бесконечно. Численные методы при применении бумаг как поля расчёта страдают тем же самым.
      Читал как-то раз статью, что результат решения системы ДУ для прогнозирования погоды на срок 2 недели и больше от начальных условий уже практически не зависит из-за накопления ошибки. Абсолютно точны только аналитические выводы.
      Итак, все численные решения дифференциальных уравнений, методы конечных элементов, методы перебора... в топку?
    3. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      -1
      Сегодня, 15:23
      А вам не приходило в голову, что это контролируется распаралеливанием или дублированием процесса? Никто ведь всерьез не будет считать что-либо с ошибкой в 6%!
  5. DBR Звание
    DBR
    0
    Сегодня, 14:41
    В 2024 году сообщалось, что специалисты Самарского университета имени Королёва создали экспериментальный фотонный процессор в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) при поддержке госкорпорации «Росатом».
    Планировалось, что окончательная сборка и испытания процессора завершатся до конца 2024 года, а опытный образец установки будет готов в 2025 году.
    Превосходящего современные цифровые нейросети по скорости обработки информации в сотни раз .
    Год почти закончился , любопытно как обстоят дела на этом направлении .
  6. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 14:48
    Считаю, что в это и надо вкладываться. В области микроэлектроники мы не догоним Запад уже никогда, если только там не случится какой-то кризис похлеще Великой депрессии и подольше её раз в 5. А вот в новой отрасли ещё имеем шанс занять хорошее место, и надо за него цепляться всеми зубами, какие только есть. Боюсь, ещё один технологический цикл, в котором у России не будет уникальных и востребованных на весь мир компетенций, страна закончит в статусе уже не великой державы (он и так уже под вопросом), а чьего-нибудь сателлита.
  7. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    0
    Сегодня, 15:17
    Таким нужно сразу намайнить все биткоины и другие коины и закрыть тему с криптожульничеством)