Украинская журналистка: мирный план Зеленского - это черновик
Озвученные Владимиром Зеленским 20 пунктов «мирного плана» оказались вовсе не готовым документом, а рабочим черновиком. Об этом прямо заявила украинская политическая журналистка Юлия Забелина, присутствовавшая на встрече президента с прессой. По ее словам, речь идет лишь о версии, согласованной между Киевом и Вашингтоном, но без каких-либо правок со стороны Москвы.
Формально это только драфт – заготовка под будущие обсуждения. Следующий этап, как утверждает Забелина, предполагает внесение российских замечаний, после чего документ может быть переписан заново. Иными словами, сейчас на столе лежит не план мира, а политическая декларация, рассчитанная прежде всего на внешний контур.
Контекст, впрочем, многое объясняет. Зеленский представил эти 20 пунктов сразу после консультаций с американской стороной и на фоне разговоров о возможном телефонном контакте команды Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом даже украинские и российские аналитики сходятся во мнении: в текущем виде документ не учитывает интересы России и потому заведомо неприемлем.
Показательно и то, что сама украинская сторона теперь подчеркивает черновой статус плана. Фактически Банковая заранее страхуется: если Москва его отвергнет, это можно будет подать не как провал переговоров, а как «нежелание России идти на мир». С точки зрения политической тактики ход понятный. С точки зрения реального урегулирования – малопродуктивный.
В итоге мы имеем не переговорный документ, а заготовку для будущих обвинений. Мирный процесс в таком формате остается скорее элементом информационной войны, чем шагом к прекращению конфликта.
Информация