Украинская журналистка: мирный план Зеленского - это черновик

Озвученные Владимиром Зеленским 20 пунктов «мирного плана» оказались вовсе не готовым документом, а рабочим черновиком. Об этом прямо заявила украинская политическая журналистка Юлия Забелина, присутствовавшая на встрече президента с прессой. По ее словам, речь идет лишь о версии, согласованной между Киевом и Вашингтоном, но без каких-либо правок со стороны Москвы.

Формально это только драфт – заготовка под будущие обсуждения. Следующий этап, как утверждает Забелина, предполагает внесение российских замечаний, после чего документ может быть переписан заново. Иными словами, сейчас на столе лежит не план мира, а политическая декларация, рассчитанная прежде всего на внешний контур.



Контекст, впрочем, многое объясняет. Зеленский представил эти 20 пунктов сразу после консультаций с американской стороной и на фоне разговоров о возможном телефонном контакте команды Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом даже украинские и российские аналитики сходятся во мнении: в текущем виде документ не учитывает интересы России и потому заведомо неприемлем.

Показательно и то, что сама украинская сторона теперь подчеркивает черновой статус плана. Фактически Банковая заранее страхуется: если Москва его отвергнет, это можно будет подать не как провал переговоров, а как «нежелание России идти на мир». С точки зрения политической тактики ход понятный. С точки зрения реального урегулирования – малопродуктивный.

В итоге мы имеем не переговорный документ, а заготовку для будущих обвинений. Мирный процесс в таком формате остается скорее элементом информационной войны, чем шагом к прекращению конфликта.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:11
    Черновик, еще черновик, внести правки, потом переписать набело....так и будут тянуть до последнего украинца. Но нам это на руку. Пусть бумагу переводят, а мы пока еще города освободим.
    1. al3x Звание
      al3x
      -9
      Сегодня, 14:18
      Что вам на руку? Дальнейшая гибель и наших парней, а так же мирных жителей внутри России? Как-то всегда этот факт за скобки выносят и стараются вообще не замечать. Быстрее бы уже это всё закончилось. Ведь 4 года уже без малого прошло.
      1. Napayz Звание
        Napayz
        +3
        Сегодня, 14:25
        Побольше пафоса и розовых пацифистических соплей.
        А врага победить можно только лишь укоризненным взглядом и качанием головы совместно с грожением пальчиком, да?
        1. al3x Звание
          al3x
          -4
          Сегодня, 14:34
          Так надо в первую то очередь ВПР врага уничтожать, а не тянуть это всё "до последнего украинца". Они еще долго не закончатся.
      2. Волхов М3 Звание
        Волхов М3
        +2
        Сегодня, 14:33
        А как Вы видите это "быстрее"? Вариантов много не предвидется.
        1. al3x Звание
          al3x
          -4
          Сегодня, 14:37
          Может под конец четвёртого года войны уже наконец-то попробовать начать выбивать их верхушку и снять наконец-то с них статус неприкасаемых. Думаю, это ускорит процесс.
      3. Обычный Звание
        Обычный
        +4
        Сегодня, 14:47
        А вам что важней, сколько длится или итог СВО?
        1. al3x Звание
          al3x
          -1
          Сегодня, 14:51
          Мне и то и другое важно. Чем дольше длится, тем больше потерь и людских, и финансовых, и материальных. Приобретения на этом фоне будут выглядеть с каждым годом всё сомнителтнее.
          1. Обычный Звание
            Обычный
            +3
            Сегодня, 14:58
            Не буду утверждать, но прочитав ваш пост и ваш ответ, могу сказать: ваши слова не конгруэнтны тем эмоциям которые вы вложили выше напечатанный вами ответы. Возможно вы сами заблуждаетесь, но куда интересней то, если вы думаете ввести в заблуждения других. Почерк уж больно знакомый: про людей ,или про "лучше бы школы/больницы/дороги"...это набило оскомину и не работает.
            1. al3x Звание
              al3x
              -1
              Сегодня, 15:07
              А потому что вот эти лозунги, как у Егозы, про "на руку до последнего украинца" только однобоко картину рисуют, как будто в стрелялку компьютерную играем, они умирают, а мы нет. И это уже тоже оскомину набило не меньшую, чем про школы, больницы, дороги. И тоже почерк знакомый до боли. Хайпует на теме и умиляется лайками, вот и всё.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 15:02
        Цитата: al3x
        Быстрее бы уже это всё закончилось. Ведь 4 года уже без малого прошло.

        Мирным путём, с Украиной ничего не получится, её путеводитель
        В 2025 году силовые структуры Украины потеряли почти 500 тысяч военнослужащих.
      5. ПавелКоссе Звание
        ПавелКоссе
        0
        Сегодня, 15:32
        Боюсь Вас огорчить, но при заключении перемирия на условиях противника мы получим не только войну, но и позор капитуляции. Ну и понятное дело, предоставив противнику гарантии ненападения с нашей стороны мы гарантированно получим безнаказанные удары по нашей территории. Вышеперечисленное будет включать и гибель наших парней и новые жертвы среди мирных граждан на наших территориях
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 15:35
          Противника можно и нужно делать сговорчивее, выбивая его ВПР. Хлопнули бы пару "зелей", а третий уже будет куда более сговорчивее. Почему все считают, что это не работает, даже не попробовав ни разу. Вот в чём одна из самых больших странностей этого предприятия. Я ж тут не говорю, что нужно их условия принимать, а минусаторы уже на г*вно все изошлись
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 14:32
      Черновик, еще черновик, внести правки, потом переписать набело..


      .. и прямиком на гвоздик в летний сортир
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 14:45
      Пока тут филькину грамоту обсуждают, наши Степногорск взяли!
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Егоза
      Черновик, еще черновик, внести правки

      Это даже не черновик, а "хотелки" Чинарика, который выдумал их, считая что он победитель.
      Под "коксом" и не такое можно написать.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 14:12
    Это бумага для гальюна на Банковой.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:14
    А это не черновик ,у берегов Венесуэлы на рейд стал танкер под Российским флагом " Премьер ".Ах вот ты какой Кирилл Дмитриев ???
  4. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:19
    мирный план Зеленского - это

    Орвел какой то
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 14:25
    У еврейчика- "пианиста" нет и не может быть мирного плана. И плана вообще не может быть. Планируют субъекты, а Зеля лакей, предатель и вообще ! sad
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 14:26
    Мирный план Зеленского будет иметь успех, если его выпускать в рулонах и без текста
  7. Napayz Звание
    Napayz
    +1
    Сегодня, 14:29
    В итоге мы имеем не переговорный документ, а ...

    ...какое-то письмо святому МЫколаю (он в 404 вместо Деда Мороза) со своими прагнЭннямЫ и бажаннямЫ
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:42
    Цитата: Пленник
    И плана вообще не может быть
    Эта гнlда просто тянет время
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:42
    По факту :
    1 Когда ВСУ получит удар и будет не в состоянии держать ЛБС ,Зе и команда прибегут сами ,это как с Минскими соглашениями.
    2 ЕС выделили средства ,значит еще на год воны хватит
    3 Судя по сопротивлению ВСУ на ЛБС ,все не так ужасно ,как нас хотят убедить
  10. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 14:54
    Цитата: al3x
    Что вам на руку? Дальнейшая гибель и наших парней, а так же мирных жителей внутри России? Как-то всегда этот факт за скобки выносят и стараются вообще не замечать. Быстрее бы уже это всё закончилось. Ведь 4 года уже без малого прошло.

    Кац предлагает сдаться?? И всё отдать??
  11. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 15:19
    украинец понаписывал в своей версии, ну прямо все свои хотелки. Что называется - по максимуму. Когда стало понятно, что практически ни один пункт для России не приемлем - пошли вбросы на тему, что это только драфт. Нам можно бы взять паузу на обдумывание месяца на три. А потом, по актуальной на тот момент ситуации на фронте предложить встречный план.
    1. Украина меняет название на Малороссию и является протекторатом России.
    2. Территории Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей законодательно переходят в состав Российской Федерации.
    3. Остальная территория "Малороссии" делится на десяток округов. Во главе каждого - полицейский чиновник или служащий нацгвардии или иной представитель силовых структур РФ. 3. Бывшее государство "украина" в нынешних границах и в нынешней конституции перестает существовать.
    4. ВСУ и др силовые структуры бывшей Украины расформировываются.
    5. Главным условием прекращения боевых действий с нашей стороны кроме выше перечисленых пунктов немедленный возврат замороженных российских активов и отмена незаконно введённых санкций ..

    И вот на базе этого нашего "драфта" мы и начнём торговаться через 3 месяца.

    Не согласятся - через 5 месяцев от нас будет новый драфт, в который мы также включим пункты о репарациях в нашу пользу, в т.ч. за удары и вторжения на наши законные территории, незаконные заморозки наших активов и незаконные санкции против России и её граждан и субъектов. Боевые действия, между тем, в случае не принятия наших условий продолжатся