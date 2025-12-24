Что сулила гражданам СССР программа перехода на рыночную экономику «500 дней»

Это была первая рыночная программа в стране. Все, кто её читал, знают, что программа не предполагала, что в стране через 500 дней будет как в Швейцарии или в другой, еще более развитой, рыночной экономике. Она предполагала полтора года последовательных и внятных шагов, направленных на создание рыночной экономики в России.

В конце 80-х прошлого века Советский Союз всё более погружался в политический и экономический кризис. В руководстве страны открыто говорили о неэффективности социалистической модели развития государства в сравнении с капиталистической. Назрел вопрос проведения кардинальных реформ по переходу к рыночной экономике.В целях преодоления экономического кризиса 1990 года и реализации «прав граждан на лучшую, более достойную жизнь» была разработана программа перехода от плановой экономики Советского Союза к рыночной. Рабочая группа по созданию программы была образована по инициативе и совместному решению Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Однако в обществе и экспертной среде она получила название «программа Шаталина — Явлинского» по фамилиям ее главных разработчиков и руководителей.Второе обиходное название — «программа 500 дней» (первое рабочее название — «400 дней доверия»). Именно за такой срок её разработчики предполагали осуществить, насколько это возможно, быстрый и эффективный переход к рыночной экономике от плановой советской.Хотя программа и не была реализована фактически, немаловажно вспомнить, что именно предлагалось советским гражданам в ее рамках. Ведь суть реформ была в эволюционном переходе к капитализму с сохранением всего того положительного, что было в плановой экономике, и, как заявляли разработчики, в «движении к рынку прежде всего за счёт государства, а не за счёт простых людей».В целом программа «500 дней» содержала следующие предложения:приватизация государственной собственности;децентрализация управления экономикой;переход к свободному ценообразованию;предоставление благоприятных условий для развития частного предпринимательства.Вот что о программе говорил 11 лет назад Григорий Явлинский:По словам Явлинского, главное, что программа предполагала не допустить гиперинфляцию, а приватизацию госсобственности следовало проводить за счет средств, накопленных населением. Программа была «адресована всему Советскому Союзу». Предполагалось сохранить единое экономическое пространство всех республик СССР с единой валютой, общим банковским союзом, зоной свободной торговли и т. д.К 1 сентября 1990 года программа «500 дней» и 20 проектов законов к ней были подготовлены, утверждены Верховным Советом РСФСР и представлены на рассмотрение Верховного Совета СССР. Одновременно, по поручению председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова, разрабатывался альтернативный проект — «Основные направления развития». Рыжков заявил, что в случае непринятия его он уйдёт в отставку. В качестве компромисса Михаил Горбачёв предложил объединить две программы в единую программу президента СССР.Впоследствии Явлинский вспоминал, что его и других разработчиков программы «500 дней» отстранили от возможности реализовать свой план. Тогда он ушёл в оппозицию и создал избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин», впоследствии ставший Российской демократической партией «Яблоко».В конечном итоге, всё закончилось распадом Советского Союза, начались «лихие девяностые», а построение капитализма во вновь образованной Российской Федерации пошло совсем по другому сценарию, созданному и реализуемому командой Егора Гайдара при полном картбланше Ельцина. В теории предполагалось реализовать план быстрой перестройки системы на принципах крайне либеральной монетарной политики. На деле процессы преобразования приобрели хаотичный характер с глубоким криминальным уклоном. Но это уже тема для отдельного обзора.Некоторые эксперты и сейчас считают, что если бы программа «500 дней» была полностью реализована, то распада СССР не последовало бы и страна вполне могла получить экономику уровня Швейцарии. Ну, или вполне безболезненно для граждан построить капитализм по образцу КНР с вероятным сохранением общеэкономических связей на постсоветском пространстве. Так ли это...К примеру, Белоруссия однозначно выигрывает от экономической синергии с РФ в рамках Союзного государства. Республики Прибалтики, напротив, по всем показателям на последних строчках среди стран ЕС. Про Молдавию, а уж тем более быв. УССР, даже говорить не стоит.