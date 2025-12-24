Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может, проводить частично и частично демобилизовать людей. Военное положение отменять сразу не будут — оно продлится еще несколько месяцев. А потому и провести быстро парламентские и местные выборы не удастся.

Зеленский обещает отменить мобилизацию на Украине или сделать ее частичной, но только после подписания мирного соглашения. А вот военное положение он снимать не собирается, поскольку тогда нужно будет проводить выборы. Об этом он заявил в интервью украинской прессе.Мобилизацию частично отменят и даже начнут демобилизацию из ВСУ, но для этого нужно подписать мирное соглашение на условиях Киева, в рамках которых Зеленский уже потребовал себе 800-тысячную «армию мирного времени», а также деньги не ее содержание. А вот военное положение сразу отменять не будут, должно пройти несколько месяцев. Поэтому ни о каких-либо выборах на Украине в ближайшее время «нелегитимный» говорить не хочет. А ведь это одно из основных условий мирного плана, поддержанное США.Сегодня Зеленский озвучил 20 пунктов скорректированного с Европой мирного плана, который не будет принят Россией ни при каких условиях, потому что там нет ни одного пункта, отражающего требования Москвы.