Зеленский обещает частично отменить мобилизацию, но не военное положение

Зеленский обещает отменить мобилизацию на Украине или сделать ее частичной, но только после подписания мирного соглашения. А вот военное положение он снимать не собирается, поскольку тогда нужно будет проводить выборы. Об этом он заявил в интервью украинской прессе.

Мобилизацию частично отменят и даже начнут демобилизацию из ВСУ, но для этого нужно подписать мирное соглашение на условиях Киева, в рамках которых Зеленский уже потребовал себе 800-тысячную «армию мирного времени», а также деньги не ее содержание. А вот военное положение сразу отменять не будут, должно пройти несколько месяцев. Поэтому ни о каких-либо выборах на Украине в ближайшее время «нелегитимный» говорить не хочет. А ведь это одно из основных условий мирного плана, поддержанное США.



Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может, проводить частично и частично демобилизовать людей. Военное положение отменять сразу не будут — оно продлится еще несколько месяцев. А потому и провести быстро парламентские и местные выборы не удастся.


Сегодня Зеленский озвучил 20 пунктов скорректированного с Европой мирного плана, который не будет принят Россией ни при каких условиях, потому что там нет ни одного пункта, отражающего требования Москвы.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 14:49
    Там план такой что полный атас,а тут ещё открытым текстом что подготовка к реваншу не прекратиться,ну что сказать,совсем плохой стал раз думает что Кремль на такое пойдёт.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:56
    А когда в США заканчивается рождественское похмелье ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:00
      tralflot1832 hi ,a у них этот праздник в почёте??? А то может в угоду 55 полам и розовым пони уже и не празднуют.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:05
      Цитата: tralflot1832
      А когда в США заканчивается рождественское похмелье ?

      Как и у нас, на старый Новый год.
  3. usr01 Звание
    usr01
    +1
    Сегодня, 15:00
    Зеленский обещает

    всё! дальше ничего не надо писать... просто РЖАТЬ!!! laughing
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 15:03
    а почему наши не заявят, что с нацистами и фашистами ничего подписывать не будут..и вести разговоры тоже, как и с них кураторами - выдайте их (воен преступников) нам...а народ пусть делает выбор, но без еврокураторства..и вообще с чего решили что это ваше..эт у вас принято кто платит, тот и танцует, а у нас..деньги вкладывай, но получишь только то, что мы заходим
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:10
    Цитата: carpenter
    Как и у нас, на старый Новый год

    Значит у Зелнского тоже будут праздники ,согласно прейскуранта.Ишь чего удумал Православное Рождество это теперь на Украине день программиста.