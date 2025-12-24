ВС РФ нанесли ракетный удар по ТЭЦ-5 в пригороде Харькова

ВС РФ продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях бывшей УССР. Очередные ракетные удары были нанесены по ТЭЦ-5, расположенной в западном пригороде Харькова, между Песочином и Подворками.

Как сообщают назначенные Киевом местные власти, поражение этого объекта привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе общественного транспорта. В частности, по крайней мере на время остановился харьковский метрополитен. «Харьковоблэнерго» экстренно введены графики аварийных отключений.



На фоне попыток украинских властей хоть как-то стабилизировать остатки своей энергосистемы минувшей ночью была нанесена новая серия ударов по объектам энергетики на Украине, в результате чего в ряде регионов страны энергоснабжение оказалось почти полностью парализовано. Ровенская и Хмельницкая области, где расположены крупнейшие украинские АЭС, оказались практически полностью обесточены вследствие ударов по подстанциям, питающим атомную генерацию.

Учитывая минусовую температуру воздуха на Украине и отсутствие у Киева необходимых запчастей и оборудования, полностью восстановить электроснабжение будет для киевского режима крайне проблематично. Как показывают события осени-зимы уходящего года, любые попытки Киева стабилизировать ситуацию с нехваткой электричества мгновенно нивелируются новыми ударами ВС РФ.
  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 15:38
    на время остановился харьковский метрополитен.

    Метрополитен ерунда, главное чтобы телебачення и интернет был.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 15:42
      В Харькове не самый скудный метрополитен, судя по его схеме. Значит, какое-то значение он имеет для доставки людей в разные точки города. Без него эта нагрузка переместится на дороги. А есть надежда, что и троллейбусов с трамваями из-за проблем с энергией поменьше будет. Стресс, давка, кто-то опоздает на работу... Нет, это тоже хороший удар.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 15:45
        Тарелка
        Стресс, давка, кто-то опоздает на работу...

        Нам то какое дело до их давок. Самые щирые уже уехали из города в западные регионы страны.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Тарелка
        есть надежда, что и троллейбусов с трамваями из-за проблем с энергией поменьше будет. Стресс, давка, кто-то опоздает на работу... Нет, это тоже хороший удар.

        Так скоро будет понятно, что если где то на Украине работают генераторы, то значит - лепят дроны. Здравствуй, русская Герань!
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          -1
          Сегодня, 17:30
          ❝ Здравствуй, русская Герань! ❞ —
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      Сегодня, 16:31
      Цитата: frruc
      Метрополитен ерунда, главное чтобы телебачення и интернет был.

      С телебачення в Харківе есть одна проблема...
    3. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 16:31
      главное чтобы телебачення и интернет был

      Совершенно верно, лучше не сказать. Судя по обстановке это самое мощное оружие, где чубатое войско побеждает, наркет лучший президент, а электричество то такое - в стране генераторов больше чем населения в Китае.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 15:39
    Ровенская и Хмельницкая области, где расположены крупнейшие украинские АЭС, оказались практически полностью обесточены вследствие ударов по подстанциям, питающим атомную генерацию.

    Форумчане ВО давно выражают пожелания решительнее проводить декоммунизацию, деэлектрификацию бандерштата.
    Негоже терпеть от бандеронацистов террористические удары по военным мирным россиянам, объектам, Курской АЭС, Запорожской АЭС.
    Ласкво просимо, Рождественские поздравления небратьям- неправославного толка.
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 16:05
    Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 16:14
    Недоработка вскрылась. Мост в Маяках действует, хоть и реверсивном режиме. Срочно нужна добавка. Вот только теперь будет сложнее - наверняка укры ПВО усилили.

    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 16:20
      Мостик то в две полосы всего и так и не добили. У нас пешеходный через Кокшагу в Йошкар-Оле шире будет.
    2. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 16:59
      И добавки требует и ремонтников с зенитчиками бы надо простимулировать навострить лыжи подальше от объекта.У нас вроде самолеты-невидимки были в запасниках,как раз для них работа "очистить дорогу цветам".
  5. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:22
    На наличие или отсутствие эл.энергии на краине ориентируюсь на присутствие радиолюбительских станций в эфире.Вчера были из Харькова и Днепропетровска,только надо сказать,это которые называют позывные(и говорят по-русски),а упёртые с западенщины только гадости говорят(анонимно) и они в эфире постоянно, вот там то надо вырубать свет
  6. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:34
    Ну все тяжелее и темнее в царстве клоуна!Дроны собирать на морозе ,так себе занятие..
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 16:36
    Мягко сказано ,,проблематично восстановить,,. По их же (чубатым) заявам ,они до сих пор не восстановили то что получило повреждения еще в 2022г. А тут во на как...)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Лимон
      Мягко сказано ,,проблематично восстановить,,. По их же (чубатым) заявам ,они до сих пор не восстановили то что получило повреждения еще в 2022г. А тут во на как...)))

      Делов том, что Украине в наследство от СССР досталась электроэнергетика, рассчитанная на мощную индустрию, с возможностью компенсировать возможные аварийные ситуации в одних областях за счёт других, затем часть производств остановилась, а с началом боевых действий ещё многие промышленные потребители "вышли из чата", то есть, избыток электроэнергии у них был огромный, потому и держались более менее до начала массированных прилётов. Сейчас картинка на глазах меняется, добиваются остатки системы, и останется запитка на минималках, чтобы не устраивать полный геноцид гражданского населения. Аналогии сектора Газа не будет.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:22
    Печально для скакуасов, возможно/наверное, но зелебобиков совсем не волнует, что с ними и с мояхатаскрайниками будет...
    Им платят и они выполняют воью/хотелки тех, кто им платит и у кого они потом прячутся, когда уж совсем припрет...