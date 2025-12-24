ВС РФ нанесли ракетный удар по ТЭЦ-5 в пригороде Харькова
ВС РФ продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях бывшей УССР. Очередные ракетные удары были нанесены по ТЭЦ-5, расположенной в западном пригороде Харькова, между Песочином и Подворками.
Как сообщают назначенные Киевом местные власти, поражение этого объекта привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе общественного транспорта. В частности, по крайней мере на время остановился харьковский метрополитен. «Харьковоблэнерго» экстренно введены графики аварийных отключений.
На фоне попыток украинских властей хоть как-то стабилизировать остатки своей энергосистемы минувшей ночью была нанесена новая серия ударов по объектам энергетики на Украине, в результате чего в ряде регионов страны энергоснабжение оказалось почти полностью парализовано. Ровенская и Хмельницкая области, где расположены крупнейшие украинские АЭС, оказались практически полностью обесточены вследствие ударов по подстанциям, питающим атомную генерацию.
Учитывая минусовую температуру воздуха на Украине и отсутствие у Киева необходимых запчастей и оборудования, полностью восстановить электроснабжение будет для киевского режима крайне проблематично. Как показывают события осени-зимы уходящего года, любые попытки Киева стабилизировать ситуацию с нехваткой электричества мгновенно нивелируются новыми ударами ВС РФ.
