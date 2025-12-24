Медведев назвал новые цифры набора контрактников в 2025 году

Комплектование ВС РФ контрактниками в 2025 году вышло на показатели, которые отметили на самом высоком уровне в правительстве. Около 417 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы, еще более 36 тысяч вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

Эти цифры озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил. Он похвалил патриотизм граждан и поблагодарил их за сделанный выбор.



По его словам, речь идет о достойных результатах, достигнутых прежде всего за счет мотивации самих граждан. Формулировка показательная: ставка сделана не на разовые кампании, а на устойчивый поток желающих, который сохраняется на протяжении всего года. Еще в начале декабря Медведев отмечал, что ориентиры по контрактному набору фактически выполнены, и текущие данные лишь подтверждают этот тезис.

Контекст дополняют и оценки верховного главнокомандующего. Владимир Путин ранее сообщал, что на линии боевого соприкосновения сейчас находятся порядка 700 тысяч российских военнослужащих, при этом желающих подписать контракт даже больше, чем нужно по отдельным направлениям. В беспилотных подразделениях, по словам президента, и вовсе приходится устраивать отбор – добровольцев больше, чем свободных мест.

Отдельный фактор – региональные меры поддержки. В ряде субъектов РФ действуют повышенные выплаты при заключении контракта, которые делают службу не только вопросом долга, но и понятной социальной опорой для семей военнослужащих.
5 комментариев
  1. Дво Звание
    Дво
    +4
    Сегодня, 15:20
    На начало СВО говорилось о 400 тысячах солдат и офицеров ВС РФ в зоне боев на Украине. Далее мобилизация 300 тысяч, плюс 560 тысяч контрактников за 2023 год, 24 год - еще 400 тысяч контрактников, 25 год - еще 400 тысяч. Все данные официальные. Итого 2,2 млн человек. На прямой линии с президентом была озвучена цифра 700 тысяч военнослужащих в зоне СВО сегодня. Где полтора миллиона?
    Взято с военхроники интервью с Максимом Климовым.
    1. TerraSandera Звание
      TerraSandera
      0
      Сегодня, 15:25
      На начало СВО говорилось что то о 150+ группировки разделенной на много направлений, против ВСУ в 200+. Ну а дальше мобилизация и т д. Тот же Вагнер.
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 15:27
      Ты... фитилёк-то прикрути... каптить больно. (с)
      Контракт заключается на один год.
      Поэтому, этот Климов посчитал количество контрактов (документов) за период, а Государь назвал количество военнослужащих на дату.
      Садись. Два! (как говорили учителя в школе)
    3. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 15:28
      Минус убитые, раненые и те, кто не перезаключил контракт. Вопрос не в том, где 1,5 миллиона, а сколько убитых и раненых, но на этот вопрос вам никто не ответит сейчас.
    4. Комментарий был удален.
    5. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 15:30
      Сейчас формируется новый Военный округ и новая армия ( а может и не одна), туда тоже нужен личный состав.