Медведев назвал новые цифры набора контрактников в 2025 году

Комплектование ВС РФ контрактниками в 2025 году вышло на показатели, которые отметили на самом высоком уровне в правительстве. Около 417 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы, еще более 36 тысяч вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.Эти цифры озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил. Он похвалил патриотизм граждан и поблагодарил их за сделанный выбор.По его словам, речь идет о достойных результатах, достигнутых прежде всего за счет мотивации самих граждан. Формулировка показательная: ставка сделана не на разовые кампании, а на устойчивый поток желающих, который сохраняется на протяжении всего года. Еще в начале декабря Медведев отмечал, что ориентиры по контрактному набору фактически выполнены, и текущие данные лишь подтверждают этот тезис.Контекст дополняют и оценки верховного главнокомандующего. Владимир Путин ранее сообщал, что на линии боевого соприкосновения сейчас находятся порядка 700 тысяч российских военнослужащих, при этом желающих подписать контракт даже больше, чем нужно по отдельным направлениям. В беспилотных подразделениях, по словам президента, и вовсе приходится устраивать отбор – добровольцев больше, чем свободных мест.Отдельный фактор – региональные меры поддержки. В ряде субъектов РФ действуют повышенные выплаты при заключении контракта, которые делают службу не только вопросом долга, но и понятной социальной опорой для семей военнослужащих.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»