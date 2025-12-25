56-е артиллерийское командование США против России
Церемония «реактивации» 56-го артиллерийского командования, ноябрь 2021 г.
Несколько лет назад в США было принято решение о создании нового типа частей в составе ракетных войск и артиллерии. Формирования типа Multi-Domain Task Force должны будут получить перспективное вооружение и заступить на боевое дежурство в разных регионах. В частности, на европейском направлении будет решать задачи 2-я MDFT, включённая в состав воссозданного 56-го артиллерийского командования. Основной целью этих формирований, предсказуемо, называют противодействие возможной российской агрессии.
Новые структуры
С конца прошлого десятилетия Пентагон проводит крупную программу трансформации вооружённых сил. Предусматривается перестройка организационно-штатной структуры различных войск, создание новых формирований, а также принятие на вооружение перспективных образцов. Все эти меры должны улучшить общую боеспособность армии, а также дать ей новые возможности, соответствующие актуальным вызовам и угрозам.
Одной из наиболее интересных идей новой реформы является создание «многосредных оперативных групп» Multi-Domain Task Force (MDTF). Формирования этого типа должны войти в состав соединений ракетных войск и артиллерии. Они получат самые современные дальнобойные системы, которые смогут преодолевать зоны A2/AD и поражать удалённые цели.
Имеющиеся планы предусматривают создание нескольких MDTF и их оснащение ракетными комплексами ряда типов. Такие формирования будут развёрнуты в разных частях Евразии и смогут контролировать значительную часть континента и, при получении соответствующего приказа, атаковать разные объекты.
Комплекс MRC Typhon в боевом положении
Неоднократно открытым текстом говорилось о том, что новые «оперативные группы» будут участвовать в сдерживании потенциальных противников в Евразии. В этом качестве традиционно рассматриваются Россия и Китай. Этим обусловлены основные районы развёртывания новых MDTF. Такие соединения должны нести боевое дежурство в Европе, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
На европейском направлении
В ноябре 2021 г. в составе европейских сил США было вновь сформировано 56-е артиллерийское командование (56th Artillery Command). Эта структура получила номер и символику 56-й артиллерийской бригады / командования полевой артиллерии, существовавшего с перерывами с 1942 по 1991 гг. Новые вызовы заставили опять сформировать эту структуру.
56-е командование базируется в немецком г. Висбаден, в его южном районе Майнц-Кастель. Подчинённые ему части и подразделения размещены в самом городе и в ближайших районах. При необходимости, подразделения могут перебрасываться к новым местам развёртывания или на полигоны, в т. ч. зарубежные.
В составе нового командования присутствует несколько основных формирований. Прежде всего, это штаб и его подразделения обеспечения. Они работают в Майнц-Кастеле. Кроме того, к 56-му командованию относится «отряд координации» 19th Battlefield Coordination Detachment. Это подразделение развёрнуто на авиабазе Рамштайн и должно обеспечивать связь и взаимодействие артиллерийского командования с другими армейскими структурами.
56-му командованию подчиняется 2-я многосредная оперативная группа (2nd MDTF). Она имеет собственный штаб и подразделения, обеспечивающие его работу. Эти структуры размещены в Висбадене, в непосредственной близости от вышестоящего 56th Artillery Command.
Штатный состав группы включает четыре батальона разного назначения. Два из них уже сформированы и приближаются к состоянию полной оперативной готовности. Ещё два появятся в ближайшем будущем.
Часть боевых и вспомогательных задач должен решать 2-й батальон многосредных эффектов (2nd Multi-Domain Effects Battalion). Он имеет собственный штаб, роту дальнобойных средств, а также подразделения разведки, связи и т.д. Для улучшения боевых качеств, батальон имеет как войсковую разведку, так и «космическую» роту с соответствующими задачами.
Главной ударной силой группы станет 3-й батальон средств большой дальности (Long-Range Fires Battalion). Организационно он входит в состав 12-го полка полевой артиллерии, размещённого на базе Форт-Драм (шт. Нью-Йорк), однако находится в оперативном подчинении 2nd MDTF.
На стадии формирования находятся батальон защиты от огня непрямой наводкой Indirect Fire Protection Capability Battalion, а также батальон обеспечения. Они должны начать свою службу в ближайшее время.
Согласно ранее оглашённым планам, к концу 2025 финансового года (до сентября 2025 календарного) должно было завершиться формирование всех частей из состава 56-го артиллерийского командования. Примерно в эти же сроки основные батальоны должны были выйти на начальную оперативную готовность.
В распоряжении 2nd MDTF имеется и беспилотная техника для разведки
Материальная часть
Новые части и подразделения из состава 56-го артиллерийского командования получат широкий спектр различного вооружения и военной техники. В их распоряжении будет разнообразный транспорт, средства связи и управления и т.д. При этом наибольший интерес представляет ракетное вооружение, которое получат новые батальоны. Именно оно определит боевой потенциал новых структур.
По известным данным, подразделения из состава 2-го и 3-го батальонов 2-й MDTF будут эксплуатировать и применять ракетные комплексы современных и перспективных моделей. По всей видимости, некоторые образцы такого рода изначально разрабатывались с прицелом на внедрение в новых «оперативных группах».
Ранее сообщалось, что в MDTF будут поступать реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Вероятно, в случае с 2nd MDTF такая техника предназначается для роты дальнобойных средств 2-го батальона Multi-Domain Effects. При этом количество техники, численность батарей с нею и т.д. пока не уточняются.
Для 3-го батальона дальнобойных средств предназначается новый ракетный комплекс MRC Typhon. Также в некоторых заявлениях упоминалась возможность развёртывания гиперзвукового ракетного комплекса LRHW Dark Eagle. Тем не менее, подобную технику пока получают другие части и подразделения.
Нетрудно представить, какими будут боевые возможности новой оперативной группы. Используя штатные комплексы всего двух типов, а также широкую номенклатуру боеприпасов для них, они смогут атаковать различные наземные цели в значительном радиусе. По сути, речь идёт о возможности решения тактических и стратегических задач.
РСЗО M142 использует корректируемые ракеты серии GMLRS. С их помощью система способна поражать цели на дальностях порядка 90 км. Также разработан боеприпас с планирующей боевой ступенью-бомбой GLSDB. Его дальность достигает 150 км. HIMARS также может выполнять функции оперативно-тактического ракетного комплекса. Для этого должны использоваться ракеты серии ATACMS с дальностью до 280-300 км или более новые PrSM, летящие на 500 км. В будущем ожидается появление следующих модификаций PrSM с увеличенной дальностью.
Новейший комплекс Typhon имеет универсальную пусковую установку на основе компонентов корабельной Mk 41. Он может запускать крылатые ракеты Tomahawk. При высокой дозвуковой скорости, такой боеприпас имеет дальность, в зависимости от модификации, не менее 1600 км. Также предусматривается применение доработанной зенитной ракеты RIM-174 или SM-6. В случае запуска «Тифоном» она летит по квазибаллистической траектории на расстояние не 740 км.
Комплекс Dark Eagle пока не собираются принимать на вооружение 2nd MDTF, однако очевидно, что он мог бы улучшить боевые качества этого формирования. В составе такого комплекса используется оригинальная ракета с планирующим гиперзвуковым боевым оснащением. Согласно последним данным, дальность пуска превышает 3 тыс. км.
Восточные рубежи
США не скрывают цели и задачи создания нового командования и оперативной группы в его составе. 56th Artillery Command и 2nd MDTF должны защищать восточные рубежи НАТО и отстаивать интересы США в Европе. Основной угрозой для таких интересов, требующей ответа в виде новых ракет, предсказуемо называют Россию.
Новые ракетные комплексы, создаваемые для многосредных оперативных групп, отличаются повышенными характеристиками. Они действительно могут представлять угрозу для российских объектов. Очевидно, что российское военное и политическое руководство в курсе этих событий и принимает необходимые решения. Как именно планируется противодействовать новым соединениям и вооружениям США в Европе, по понятным причинам, пока не сообщается.
