Да, этого нельзя исключать.

Сегодня в Европе снова есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. В настоящее время преимущество имеют силы, выступающие за войну. Брюссель хочет войны, а Венгрия — мира.

Двадцать лет назад у Европейского Союза и Соединенных Штатов экономические показатели были примерно на одном уровне. Сегодня Америка взлетела до небес, а Европа катится вниз.

Большинство немцев отвергает войну и хочет продолжать обогреваться российским газом. У нас должен быть Виктор Орбан, и тогда вы будете в безопасности. К сожалению, немцы усвоили это на собственном горьком опыте. На следующих выборах «синие» (оппозиционные партии ФРГ — автор) победят, в том числе и со мной.