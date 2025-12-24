Орбан считает вероятным начало войны в Европе в следующем году

Орбан считает вероятным начало войны в Европе в следующем году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал мрачный прогноз по поводу мирного будущего Европы. Он считает, что уже в следующем году может начаться полноценная война на континенте. И речь идет не об украинском военном противостоянии, а о более масштабном конфликте.

В интервью газете Magyar Nemzet глава венгерского кабмина ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что уходящий год может стать последним мирным периодом в Европе:



Да, этого нельзя исключать.

Орбан считает, что Европа как никогда приблизилась к войне. На прошлой неделе в ходе саммита Евросоюза удалось лишь замедлить темп дрейфа к широкомасштабному вооруженному конфликту. Венгерский премьер рассказал, что среди лидеров ЕС есть те, кто «хотел ускорить этот процесс до гиперскорости». Пока что таких политиков удается сдерживать, но нет никакой гарантии, что они своего не добьются.

Сегодня в Европе снова есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. В настоящее время преимущество имеют силы, выступающие за войну. Брюссель хочет войны, а Венгрия — мира.

Причина дрейфа к вооруженному конфликту заключается в в политическом и экономическом упадке Западной Европы. Конфликт на Украине — лишь следствие этого процесса, констатировал Орбан.

Двадцать лет назад у Европейского Союза и Соединенных Штатов экономические показатели были примерно на одном уровне. Сегодня Америка взлетела до небес, а Европа катится вниз.

Орбан напомнил, что последняя война в Европе закончилась 80 лет назад. Это «слишком долгий период» мирной жизни. Все это время сдерживающим фактором новых конфликтов на континенте было ядерное оружие. Однако сейчас отношение к возможной Третьей мировой войне, к сожалению, меняется, констатировал глава правительства Венгрии.

Говоря о возможности вступления Украины в Евросоюз, Орбан отметил, что Венгрия категорически против этого. По его словам, такое решение грозит не только экономическими проблемами, которых у ЕС и без того предостаточно, но и как раз возможным ускорением процесса втягивания европейских стран в военный конфликт с Россией.

Любопытен один из комментариев, который оставил под публикацией статьи с интервью венгерского премьера житель ФРГ. Помимо прочего, он показывает преобладающее среди европейцев недовольство воинственной политикой руководства своих стран, последствиями антироссийских решений и несоблюдением национальных интересов.

Большинство немцев отвергает войну и хочет продолжать обогреваться российским газом. У нас должен быть Виктор Орбан, и тогда вы будете в безопасности. К сожалению, немцы усвоили это на собственном горьком опыте. На следующих выборах «синие» (оппозиционные партии ФРГ — автор) победят, в том числе и со мной.

Остается надеяться, что приход к власти в странах ЕС здравомыслящих политиков, навроде Орбана, Фицо и с недавнего времени чешского премьера Бабиша, на них не остановится.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:02
    А кто виноват??? Что всё вот так вот? Опять Россия?
    Если начнётся эта "карусель" фиолетово будет чего там хочет Орбан и лагерь мира,"кровавая воронка" затянет всех. А поскольку прививка Второй Мировой больше не действует,а у власти в Е.С. не осталось серьёзных политиков скидывать подобное развитие нельзя,расклад 50/50.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 17:13
      Все это время сдерживающим фактором новых конфликтов на континенте было ядерное оружие. Однако сейчас отношение к возможной Третьей мировой войне, к сожалению, меняется, констатировал глава правительства Венгрии

      Орбан, так ты раскрой причину.
      Почему, при наличии у России ядерного оружия, отношение Европы к третьей мировой изменилось? Правильно. Потому, что вы, гейропейцы, охамели в корень и уверовали, что Россия по вам ядерное оружие не применит, а будет как на Украине, бодаться с вами дронами с перерывами на обед и сон.
      1. ежепуг
        ежепуг
        -2
        Сегодня, 17:16
        Продолжай, почему уверовали
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 17:19
          Цитата: ежепуг
          Продолжай, почему уверовали

          Уточни, в каком месте у тебя застряло прожованное?
          1. ежепуг
            ежепуг
            -3
            Сегодня, 17:21
            Понятно, значит на доведение акта до конца физически не хватает возможностей. Извини
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 17:25
              Цитата: ежепуг
              Понятно, значит на доведение акта до конца физически не хватает возможностей. Извини

              Не переживай, что с первого раза зачать не удалось. Реально, в каком месте понять не хватает возможности?
      2. Т.А.В. Звание
        Т.А.В.
        0
        Сегодня, 17:44
        Хватит уже этих пугалок про яо. На минуточку у Европы оно тоже есть, это раз. А два - его не применит никто. Будут оттягивать до последнего и надеяться что не ударят по нам и только в ответ может быть, что не факт. Детки-то в Европах сидят.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 17:49
          Цитата: Т.А.В.
          Хватит уже этих пугалок про яо.
          Не хватит ни вас ни ваших детей, чтобы сравнится с людским ресурсом Европы.

          Цитата: Т.А.В.
          А два - его не применит никто.
          О чем я и толкую, про охамевших.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:19
      К сожалению тупая евроупертость, что Россия никогда не применит ЯО при нападении на неё, а будет как с хутором конвенционально учить уму-разуму полностью убила их инстинкт самосохранения! Выбить эту чушь из их зажиревших не получается.... Поэтому четыре-пять Орешников с ЯО по базовым пунктам принятия решений освежит мозговую деятельность, хотя конечно хотелось бы, чтобы эуропейцы пришли в сознание.... negative
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:02
    Больше всех с 2014 г в Европе пострадали немцы .Мерц скомандует на запад ? Гитлер сначала почти всю Европу оккупировал,а потом уже рванул.Странная тогда логика у Мерца .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:11
      tralflot1832,ну а что сытый и богатый бюрер воюет не охотно,поэтому его надо сделать бедным и злым,а потом при правильной обработки указать на "виновника" и сказать фас. Как вариант.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:14
      Цитата: tralflot1832
      Странная тогда логика у Мерца .

      Так, если у него такой запас внутреннего интелектуалтного потенциала. request
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +2
      Сегодня, 17:19
      Андрей, как бы Мерц не подпрыгивал, но его команду сегодня исполнять, в общем, некому... Проехал несколько раз в этом году по Европе... правильно на сегодня - европе, так вот заключение простое - политики живут своей жизнью, народ - своей.
      Раньше такого не было...
  3. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +1
    Сегодня, 17:11
    Неужель ли не будет воевать с Россией. Венгрия в НАТО, однако.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Был Мамонт
      Неужель ли не будет воевать с Россией. Венгрия в НАТО, однако.

      Если, мы будем с Европой воевать также, как с Украиной (извиняюсь перед и после каждого выстрела), то чего бы не повоевать, и не снять с военных поставок личную моржу.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:15
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал мрачный прогноз по поводу мирного будущего Европы. Он считает, что уже в следующем году может начаться полноценная война на континенте. И речь идет не об украинском военном противостоянии, а о более масштабном конфликте.


    В начале СВО Путин пригрозил задействованием СЯС, если Запад вмешается в конфликт. Запад вмешался, СЯС не были задействованы, даже ТЯО не было применено. И Запад уверовал в своей безнаказанности.

    Любой пацифизм ведет к очень тяжелым последствиям. А было бы достаточным показательное применение ЯО, даже в безлюдной местности.

    После "Кузькиной матери", когда пропала на несколько часов радиосвязь в Европе, а ударная волна трижды обошла земной шар, даже нагличане стали покладистей.
    Но красиво было,. Мне довелось видеть всполох от того взрыва где-то с километров 800, с северным сиянием не сравнить, да еще и светло было. Мне на то время 8 лет было.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Товарищ Берия
      В начале СВО Путин пригрозил задействованием СЯС, если Запад вмешается в конфликт.
      а можно ссылочку на прямую цитату?!
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 17:38
        Просмотрите его заявление о начале СВО.
        https://rutube.ru/video/8f75449f20e85920b60fece5c71d64d0/?r=plwd
        С 24 минуты.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 17:17
    Всё может быть... Исторические процессы мало зависят от желания или нежелания отдельных государственных деятелей.
    Но вот что точно - массы в части стран Европы совершенно морально к войне не готовы и не накручены по настоящее время, и за год довести истерию (судя по сравнению содержанию газет в 1940-1941 и сегодня) вряд ли удастся.
    Но эксцесса исполнителя никто предсказать не может...
  6. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:19
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал мрачный прогноз по поводу мирного будущего Европы. Он считает, что уже в следующем году может начаться полноценная война на континенте.

    Когда начнёте, тогда и будет
    Россия не начинает войны, она их заканчивает. yes
  7. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    0
    Сегодня, 17:24
    Наше ГРУ спит? А не лучше бы действовать на упреждение и ликвидировать "ястребов", желающих думаю найдется море и арабов и криминал - за хорошие деньги и с продуманной операцией выполнить можно, другим не повадно будет. А то дождутся нового фюрера...,а где он уже есть...Главное есть ли у нас там какая то сеть спящая...
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 17:27
    ЕС и НАТО пойдет на Калининград или войдет в Украину или проста нападет на РФ глобальным ударом ? Мне непонятно, у ЕС и НАТО есть 100% гарантии, что РФ не применит по ним ядерное оружие или есть ключик от ядерного оружия РФ ? Просто бодаться с золотым миллиардом без ядерки — это нереально!
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:40
    Orbán nemluví pravdu, že je Maďarsko pro mír! Při hlasování o přidělení 90 miliard Ukrajině na prodlužování války hlasoval i Orbán, i Fico, i Babiš za ČR. Vyjednali si jen vyjímku, že tři státy nebudou ručit za Mega půjčku Ukrajině. Takže Orbán, Fico i Babiš se chválí že jsou pro mír, ale ve skutečnosti podporují Ukrajince pokračovat ve válce.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 17:41
      Орбан не говорит правду о том, что Венгрия выступает за мир! Голосуя за выделение 90 миллиардов Украине на продление войны, Орбан, Фицо и Бабиш проголосовали за Чехию. Они договорились лишь об исключении, согласно которому три государства не будут гарантировать мегакредит Украине. Таким образом, Орбан, Фицо и Бабиш хвастаются тем, что они за мир, но на самом деле поддерживают украинцев в продолжении войны.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:50
    Было бы так просто - они плохие, мы хорошие - бабушка была бы дедушкой. Институт государства везде развален, остался парадный фасад и клоуны, вопросы решаются по понятиям и праву силы. Люди сами себе фантазируют всякое фуфло, но с пещер радикально ничего не изменилось. Воюем.