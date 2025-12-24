Орбан считает вероятным начало войны в Европе в следующем году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал мрачный прогноз по поводу мирного будущего Европы. Он считает, что уже в следующем году может начаться полноценная война на континенте. И речь идет не об украинском военном противостоянии, а о более масштабном конфликте.
В интервью газете Magyar Nemzet глава венгерского кабмина ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что уходящий год может стать последним мирным периодом в Европе:
Орбан считает, что Европа как никогда приблизилась к войне. На прошлой неделе в ходе саммита Евросоюза удалось лишь замедлить темп дрейфа к широкомасштабному вооруженному конфликту. Венгерский премьер рассказал, что среди лидеров ЕС есть те, кто «хотел ускорить этот процесс до гиперскорости». Пока что таких политиков удается сдерживать, но нет никакой гарантии, что они своего не добьются.
Причина дрейфа к вооруженному конфликту заключается в в политическом и экономическом упадке Западной Европы. Конфликт на Украине — лишь следствие этого процесса, констатировал Орбан.
Орбан напомнил, что последняя война в Европе закончилась 80 лет назад. Это «слишком долгий период» мирной жизни. Все это время сдерживающим фактором новых конфликтов на континенте было ядерное оружие. Однако сейчас отношение к возможной Третьей мировой войне, к сожалению, меняется, констатировал глава правительства Венгрии.
Говоря о возможности вступления Украины в Евросоюз, Орбан отметил, что Венгрия категорически против этого. По его словам, такое решение грозит не только экономическими проблемами, которых у ЕС и без того предостаточно, но и как раз возможным ускорением процесса втягивания европейских стран в военный конфликт с Россией.
Любопытен один из комментариев, который оставил под публикацией статьи с интервью венгерского премьера житель ФРГ. Помимо прочего, он показывает преобладающее среди европейцев недовольство воинственной политикой руководства своих стран, последствиями антироссийских решений и несоблюдением национальных интересов.
Остается надеяться, что приход к власти в странах ЕС здравомыслящих политиков, навроде Орбана, Фицо и с недавнего времени чешского премьера Бабиша, на них не остановится.
Информация