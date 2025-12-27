Линкоры Трампа: доживем – увидим!



Президент Дональд Трамп в Мар-а-Лаго незадолго до презентации плана по созданию военных кораблей



Все четыре построенных линкора класса «Айова»

Линкоры Америки всегда были безошибочными символами национальной мощи, — сказал Трамп. — Класс «Трамп» станет флагманом американского военно-морского флота, и никогда еще не было построено ничего подобного.

Американская мощь вернулась на мировую арену, и объявление о создании «Золотого флота», основу которого составляют новые линкоры, самые большие и смертоносные из когда-либо существовавших, … знаменует собой приверженность американского военно-морского флота идее морской мощи на протяжении целого поколения, — заявил министр Хегсет. — Новые, более совершенные корабли обеспечат сдерживание сегодня и на протяжении многих поколений.

Мы собираемся снова сделать боевые группы великими, — добавил министр Фелан. — Линкор USS Defiant будет внушать благоговение и трепет перед американским флагом всякий раз, когда будет заходить в иностранный порт. Он станет предметом гордости для каждого американца.

Формируя будущее нашего военно-морского флота, мы нуждаемся в более крупных надводных боевых кораблях, и линкоры класса «Трамп» отвечают этим требованиям,

Мы будем стремиться к постоянному совершенствованию, объективной оценке потребностей для эффективного сдерживания и достижения победы в 2030-х годах и далее, а также к дисциплинированному исполнению, что позволит создать флот, не имеющий себе равных по смертоносности, адаптивности и силе.



Изображение военного корабля класса «Трамп»



Рисуночки также демонстрируют то, что выглядит как несколько 5-дюймовых корабельных орудий в башнях и другие обычные орудия



Изображение предлагаемого корабля противоракетной обороны класса «Сан-Антонио»



Рендер будущего корабля ВМС США «Дефиант»

В настоящее время ведутся проектные работы, а начало строительства запланировано на начало 2030-х годов, — сообщил представитель ВМС США. — Продолжаются проектные исследования для уточнения сметы расходов ВМС. Эти подробности будут доступны в бюджетном запросе на 2027 финансовый год.

Командование военно-морских систем (NAVSEA) намерено заключить контракт с компанией General Dynamics Bath Iron Works Corporation (BIW) и Huntington Ingalls Industries-Ingalls Shipbuilding (HII Ingalls) на проектирование, разработку и анализ конструкции линкора с управляемыми ракетами BBG(X).



Это включает в себя проектирование и анализ конструкции корабля, необходимые для создания проектных материалов BBG(X) в поддержку проекта BBG(X), разрабатываемого военно-морским флотом, в том числе предварительного проекта (PD) и контрактного проекта (CD).

BIW и HII Ingalls будут помогать правительственной проектной группе в разработке полного проекта корабля, включая, помимо прочего, заранее запланированные проверки, такие как системно-функциональная проверка (SFR) и проверка предварительного проекта (PDR).

Ориентировочный срок выполнения этих работ — 72 месяца.

В качестве подрядчика SC SDE компания Leidos Gibbs & Cox будет оказывать поддержку правительственной команде по проектированию судов, предоставляя специализированные услуги по анализу на ранних этапах проектирования и определению требований. Такая поддержка на ранних этапах проектирования имеет решающее значение для обеспечения осуществимости, доступности и эффективности проекта судна до начала детального проектирования и строительства.

Ориентировочный срок выполнения этого контракта — 72 месяца.



Ранее ВМС США опубликовали изображение условного проекта DDG(X)



Изображение с описанием ожидаемых характеристик корабля класса «Трамп»



Рисунок, демонстрирующий различные возможности кораблей класса «Трамп»



Лазер для оптических помех AN/SEQ-4 ODIN установлен перед главной надстройкой эсминца Stockdale

Как и в первоначальной концепции DDG(X), Defiant будет использовать газовые турбины и дизели для питания электросети, которая будет обеспечивать электроэнергией системы вооружения и датчики корабля, согласно данным ВМС.



