Линкоры Трампа: доживем – увидим!
Президент Дональд Трамп обнародовал планы по созданию новых крупных надводных боевых кораблей для ВМС США. Их уже прозвали «Трамп-класс», хотя на самом деле название несколько иное. Корабли будут вооружены широким спектром ракет, в том числе с ядерными боеголовками, гиперзвуковыми ракетами, а также электромагнитными рельсотронами, лазерным оружием направленной энергии и многим другим, чего еще не придумали или для чего пока нет названий.
Трамп заявил, что сейчас цель состоит в том, чтобы построить как минимум два таких корабля, первый из которых будет называться USS Defiant, но в дальнейшем может быть построено и 10, и даже 20 таких кораблей. Эти монстры водоизмещением от 30 000 до 40 000 тонн являются центральным элементом более масштабной инициативы в области военно-морского судостроения под названием «Золотой флот».
Трамп в сопровождении военного министра Пита Хеггета, госсекретаря и исполняющего обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио и министра военно-морских сил Джона Фелана представил «класс Трампа» в своём поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
В настоящее время эти суда называют «линкорами» — термин, исторически применявшийся к большим военным кораблям с артиллерийским вооружением и хорошим бронированием. В период с 1990 по 1992 год ВМС США вывели из эксплуатации свои последние настоящие линкоры — эпоху Второй мировой войны класса «Айова», корабли «Миссури» и «Висконсин». К тому времени они были значительно модернизированы, несли новые системы датчиков и ракетное вооружение.
Президент Дональд Трамп в Мар-а-Лаго незадолго до презентации плана по созданию военных кораблей
На презентации Дональд Трамп высоко оценил вклад американских линкоров в победу во Второй мировой войне на Тихом океане.
Все четыре построенных линкора класса «Айова»
Вот с этим сложно поспорить, мы вернемся к уникальности проекта ниже, сейчас же замечу, что про «Замволты» в свое время говорили примерно то же самое.
Прошу прощения, и эти люди смеются над «Адмиралом Нахимовым», обвиняя русских в гигантомании…
Изображение военного корабля класса «Трамп»
В остальном важные подробности о линкорах Трампа, про которые рассказали в Мар-а-Лаго, а также в заявлении ВМС, заключаются в следующем:
Водоизмещение от 30 000 до 40 000 тонн (водоизмещение линкоров класса «Айова» составляло около 57 540 тонн при полной загрузке). Это примерно в три раза больше, чем у эсминца класса «Арли Бёрк», который является нынешней рабочей лошадкой надводного флота ВМС.
Гиперзвуковые ракеты средней дальности Conventional Prompt Strike (IRCPS), электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие направленной энергии станут частью вооружения корабля.
Корабли класса «Трамп» также будут вооружены новой крылатой ракетой морского базирования с ядерным зарядом, или SLCM-N, которая сейчас находится в разработке.
На рендерах, представленных на мероприятии в Мар-а-Лаго, показан проект с тремя большими пусковыми установками вертикального пуска (VLS): двумя в носовой части и одной на корме.
На одном из рендеров, представленных ниже, показано, как корабль запускает ракету IRCPS, крылатую ракету «Томагавк» и ракету семейства Standard Missile.
Рисуночки также демонстрируют то, что выглядит как несколько 5-дюймовых корабельных орудий в башнях и другие обычные орудия
Помимо обширного вооружения, корабли класса «Трамп» будут также служить центрами управления и контроля, осуществляющими надзор за платформами с экипажем и без экипажа.
По словам Трампа, в конструкцию будут включены неуказанные возможности, основанные на искусственном интеллекте.
Корабли класса «Трамп» будут частью разнородных военно-морских сил, в которые также входят будущие фрегаты FF(X) и новые флотилии беспилотных судов.
Трамп заявил, что корабли будут строиться на верфях в Соединённых Штатах. Президент также упомянул о возможном участии иностранных, но базирующихся в США верфей. Министр Фелан особо подчеркнул ожидаемую роль «новых, нетрадиционных партнёров в сфере обороны». ВМС в сотрудничестве с промышленностью будут заниматься проектированием кораблей. Трамп также будет принимать непосредственное участие в процессе проектирования, «потому что я очень эстетичный человек».
Что касается последнего пункта, стоит отметить, что интерес Трампа к военно-морскому судостроению, особенно с эстетической точки зрения, хорошо известен на данный момент. В прошлом он утверждал, что лично принимал ключевые проектные решения в этом направлении. Трамп также на протяжении многих лет открыто заявлял о своём желании вернуть в состав военно-морского флота корабли типа линкоров.
Забавно, но это первый случай, когда класс военных кораблей назван в честь действующего президента США. В прошлом ВМС часто подвергались критике за то, что называли корабли в честь ныне живущих людей. Также необычно, чтобы головной корабль в классе судов ВМС США не носил название этого класса: USS Defiant вместо чего-то вроде USS Trump или USS Donald J. Trump. Впрочем, тут каждый развлекается в меру своей фантазии.
По-прежнему остаются без ответа вопросы о планах по строительству кораблей класса «Трамп», в том числе о том, когда может быть спущен на воду USS Defiant, не говоря уже о его вводе в эксплуатацию. Ещё один важный открытый вопрос — сколько могут стоить эти корабли, а также их эксплуатация и техническое обслуживание. Так-то понятно, что миллиарды, но сколько?
Несмотря на сегодняшние комментарии в Мар-а-Лаго, презентация кораблей класса «Трамп» всё равно, скорее всего, вызовет множество новых аналитических материалов и общих дискуссий об ожидаемой полезности этих кораблей.
Вообще подобные «корабли-арсеналы» для военно-морского флота неоднократно предлагались в течение последних нескольких десятилетий. В начале 2010-х годов компания Huntington Ingalls Industries предложила модификацию десантного корабля-дока «Сан-Антонио» с 288 ячейками вертикальных пусковых установок и комплектом оборудования, оптимизированного для противоракетной обороны.
Изображение предлагаемого корабля противоракетной обороны класса «Сан-Антонио»
В то же время то, какие возможности действительно может предоставить класс «Трамп», будет зависеть от множества факторов, и каким бы мощным ни был военный корабль, он может находиться только в одном месте и в одно время, то есть чаще всего в порту.
Всё это происходит в то время, когда военно-морской флот подчёркивает свою очевидную потребность в большем количестве надводных кораблей в целом, а не в суперсовременных кораблях, построенных в небольшом количестве. То есть, шесть ракетных фрегатов будут более эффективны, чем один ракетный крейсер.
С другой стороны, существуют тревожные пробелы в ячейках VLS, точнее, в их исходном количестве. В конце десятилетия ВМС США собираются вывести из эксплуатации последние из своих крейсеров класса «Тикондерога», на каждом из которых установлено по 122 ячейки VLS.
Военно-морскому флоту также необходимо будет восполнить надвигающуюся потерю огромной мощности по запуску ракет, обеспечиваемой его четырьмя подводными лодками с ядерными управляемыми ракетами класса «Огайо», которые также должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года. То есть, после 2030 года надо будет чем-то компенсировать потерю почти тысячи ПУ. В классе «Трамп» явно будет множество массивов VLS, которые помогут частично компенсировать эти потери.
Как правило, на проектирование и производство крупных военных кораблей уходит много времени, что создает дополнительную неопределенность для любого военно-морского судостроительного предприятия. После окончания холодной войны ВМС столкнулись с тем, что ряд крупных программ по строительству военных кораблей был сильно урезан или вовсе отменен по разным причинам. Например, изначально планировалось приобрести 32 эсминца-невидимки класса Zumwalt, но затем их количество сократили до трех, а их возможности значительно урезали. Точнее, возможности урезались по причине их отсутствия.
Администрация Трампа также совсем недавно свернула программу фрегатов «Созвездие» примерно по тем же причинам.
Заявление о «линкоре» класса «Трамп» было сделано в тот же день, когда ВМС подтвердили, что первый из будущих фрегатов FF(X) будет поставляться без вертикальной пусковой установки и явно будет производиться как можно дешевле и быстрее. По крайней мере, первые корабли будут иметь такое же вооружение, как и высмеиваемый боевой корабль прибрежной зоны. То есть практически никакое.
Военно-морской флот настаивает на том, что предпринимает шаги, чтобы избежать ошибок прошлого и помочь оживить судостроительную отрасль Америки, но на горизонте по-прежнему маячат проблемы.
Всё это вызовет серьёзные споры о том, как ВМС используют свои ресурсы, которых, по их собственным словам, слишком мало для выполнения будущих обязательств. Огромные инвестиции в небольшое количество кораблей при одновременном сокращении возможностей тех кораблей, которые будут построены в большем количестве, наверняка станут горячей темой для обсуждения на Капитолийском холме в ближайшие месяцы.
И действительно, в кулуарах Капитолия будет очень и очень жарко: безопасность страны на одной чаше весов, а бюджет – на другой. Но стоит отметить, что времени у сенаторов и конгрессменов не то чтобы достаточно, но оно есть.
Военно-морские силы США подтвердили, что строительство первых двух «линкоров» класса «Трамп» начнётся не раньше начала 2030-х годов. Хотя смета расходов ещё уточняется, ВМС уже заключают контракты с компаниями Bath Iron Works, Huntington Ingalls Industries и Gibbs & Cox на разработку первоначального проекта и другие работы, связанные с этими крупными надводными боевыми кораблями.
Предполагается, что производство начнётся с двух кораблей, первый из которых будет называться USS Defiant, из запланированной начальной партии в 10 единиц. Трамп заявил, что в конечном итоге общий размер флота может составить от 20 до 25 кораблей.
Рендер будущего корабля ВМС США «Дефиант»
Новый план по созданию «линкора» заменит программу ВМС по созданию эсминцев нового поколения DDG(X), но будет опираться на уже проделанную работу над этой концепцией.
«Мы собираемся начать почти сразу же, и, вероятно, речь идёт о двух с половиной годах», — сказал Трамп, когда его попросили назвать сроки работы над первыми двумя кораблями класса «Трамп». Однако неясно, о какой части процесса он говорил.
После презентации ВМС США опубликовали два уведомления о заключении контрактов в рамках программы управляемых ракетных линкоров BBG(X).
Это включает в себя проектирование и анализ конструкции корабля, необходимые для создания проектных материалов BBG(X) в поддержку проекта BBG(X), разрабатываемого военно-морским флотом, в том числе предварительного проекта (PD) и контрактного проекта (CD).
Ориентировочный срок выполнения этих работ — 72 месяца.
Кроме того, NAVSEA «намерено заключить контракт с компанией Leidos Gibbs & Cox на проектирование надводных боевых кораблей (SC SDE) для поддержки будущих надводных боевых кораблей ВМС. В рамках этих усилий компания Leidos Gibbs & Cox будет в первую очередь заниматься проектированием в поддержку предварительного проектирования (PD), контрактного проектирования (CD) и других видов проектирования, необходимых для поддержки программы строительства линкоров с управляемыми ракетами BBG(X)», — говорится в другом уведомлении.
Ориентировочный срок выполнения этого контракта — 72 месяца.
Если применить такую страшную штуку, как калькулятор, то получается, что 72 месяца — это шесть лет. Если бы этот срок начался в январе 2026 года, то период реализации проекта закончился бы в 2032 году. А ожидаемое начало строительства заявлено в начале 2030-х годов. Нет, всё хорошо, 2032 год — это начало 2030-х годов в целом, но что-то подсказывает, что всё начнется несколько позже.
Здесь также интересно отметить, что изначально ВМС США планировали начать строительство новых эсминцев DDG(X) в 2032 году. По состоянию на январь этого года сроки были перенесены как минимум на 2034 год.
Ранее ВМС США опубликовали изображение условного проекта DDG(X)
Поскольку BBG(X) всё ещё находится на ранней стадии проектирования, представитель ВМС США также сообщил, что в настоящее время нет никаких сроков, когда будет спущен на воду будущий USS Defiant. После этого потребуется некоторое время, чтобы завершить строительство судна, провести первые ходовые испытания и ввести его в эксплуатацию. В общем, дело не на пять минут, как говорится.
Тем временем NAVSEA поделилась некоторыми дополнительными подробностями об ожидаемых возможностях военных кораблей класса «Трамп». В нынешнем виде длина судов должна составлять от 256 до 268 метров, ширина — от 32 до 35 метров, водоизмещение — не менее 35 000 тонн, а максимальная скорость — более 30 узлов.
Изображение с описанием ожидаемых характеристик корабля класса «Трамп»
Для сравнения: новейшие эсминцы класса Arleigh Burke Flight III и крейсеры класса Ticonderoga имеют заявленное водоизмещение 10 864 тонны и 10 752 тонны соответственно при полной боевой нагрузке. Оба этих корабля короче и уже, чем планируемый BBG(X).
Корабли класса «Трамп» будут иметь лётную палубу и ангар на корме, достаточно большие, чтобы вместить V-22 Osprey, а также любой летательный аппарат, разработанный в соответствии с требованиями ВМС к перспективному вертикальному взлёту (Future Vertical Lift, FVL). На уже опубликованных рендерах также изображён вертолёт Seahawk, базирующийся на корабле.
Конструкция BBG(X) будет включать 128 ячеек системы вертикального пуска (VLS) Mk 41, расположенных в двух отдельных массивах, один из которых находится в носовой части, а другой — в кормовой. Крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками, или SLCM-N, будут входить в число боеприпасов, размещаемых в этих ячейках. Общее количество ячеек Mk 41 у корабля такого размера могло быть и больше. Для сравнения: эсминцы типа Flight IIA и эсминцы типа Flight III Arleigh Burke класса имеют по 96 ячеек VLS Mk 41, а на крейсерах типа Ticonderoga класса их 122.
Рисунок, демонстрирующий различные возможности кораблей класса «Трамп»
Обратите внимание, упоминание «28 ячеек Mk 41 VLS» является опечаткой, поскольку в другой официальной информации ВМС США говорится, что на кораблях будет 128 таких ячеек.
В носовой части также будет установлена отдельная 12-ячеечная вертикальная пусковая установка для гиперзвуковых ракет Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS). Такое же количество ракет IRCPS должны были нести на борту представители класса эсминцев-неудачников «Замволт», теперь вот – перспективные линкоры. При небольшом уточнении: если ракеты выйдут из стадии разработки.
Основное артиллерийское вооружение корабля будет состоять из электромагнитной рельсовой пушки мощностью 32 мегаджоуля и двух 127-мм корабельных орудий. Пока неясно, как ВМС будут закупать рельсовую пушку. Служба приостановила свои последние разработки в области корабельных рельсовых пушек, по крайней мере публично, в начале 2020-х годов.
Корабли будут оснащены четырьмя системами вооружения Mk 38, вооружёнными 30-мм автоматическими пушками, и двумя пусковыми установками для зенитных управляемых ракет RIM-116 Rolling Airframe Missiles (RAM) для ближней обороны. В состав вооружения кораблей также войдут две неуказанные специализированные системы борьбы с беспилотниками.
Планы BBG(X) предусматривают создание двух лазерных систем направленной энергии мощностью от 300 до 600 киловатт, а также четырёх менее мощных AN/SEQ-4 оптических ослепляющих подавителей (ODIN). Как следует из названия, ODIN — это лазерный «ослепитель», предназначенный в первую очередь для того, чтобы ослеплять оптические системы противника, в том числе оптические головки самонаведения приближающихся ракет или беспилотников, а не для нанесения какого-либо физического ущерба.
Лазер для оптических помех AN/SEQ-4 ODIN установлен перед главной надстройкой эсминца Stockdale
Что касается других систем, NAVSEA сообщает, что BBG(X) будут оснащены радаром противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1 (AMDR), системой радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32(V)7 Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block III, а также широким спектром возможностей для управления и контроля. Ожидается, что для управления BBG(X) потребуется от 650 до 850 человек, что намного больше стандартного состава экипажа любого существующего эсминца или крейсера ВМС.
Но есть более серьезные вопросы по поводу плана создания военных кораблей класса «Трамп», в том числе сколько может стоить производство, а также эксплуатация и техническое обслуживание этих кораблей.
Хотя военно-морской флот еще не обнародовал официальную цифру, уже появились отчеты, предлагающие очень широкий диапазон оценок базовых удельных затрат: от 5 до 15 миллиардов долларов. Ожидалось, что стоимость будущих эсминцев DDG(X) составит от 3,3 до 4,4 миллиарда долларов.
Для сравнения: стоимость каждого эсминца ВМС США класса «Замволт» выросла до более чем 10 миллиардов долларов, включая расходы на исследования и разработки, по данным Управления правительственной отчётности (GAO). И хоть многие в США уверены в том, что такой рост стоимости вызван в первую очередь сокращением серии кораблей с 32 до 3, в этом случае дело даже не столько в деньгах, сколько в вооружении этих кораблей. Вооружении, которого так и не появилось, да еще и с перспективой потратить дополнительно около 8 миллиардов.
Эсминец ВМС США Zumwalt класса Michael Monsoor принимает участие в учениях в 2021 году
Практическая значимость такого корабля, как BBG(X), особенно если общий размер флота окажется относительно небольшим, быстро становится предметом жарких споров.
Способность американской судостроительной промышленности поддерживать планы Трампа в дополнение к текущим потребностям, что в последние годы вызывает всё большую обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности, является ещё одним открытым вопросом.
Ожидаемые контракты с единственным поставщиком — компанией Bath Iron Works и HII — подчёркивают, что это единственные две компании в Соединённых Штатах, имеющие реальный опыт производства надводных боевых кораблей любого типа с большим водоизмещением.
Учитывая нынешние сроки, классу Трампа придётся пережить несколько президентских администраций и созывов Конгресса. Программа вполне может претерпеть значительные изменения или даже быть отменена ещё до того, как будет заложен первый корпус, но уже после того, как на разработку будут потрачены миллиарды.
Абсолютно реальная ситуация, особенно если к власти придут те, кому курс Трампа не по душе. Сегодня Дональд решил запилить себе игрушку, что ж, никто на свете не может ему в этом помешать. Однако даже всемогущему президенту США стоит помнить о том, что даже если он и выиграет себе еще один президентский срок, а напомню, этот закончится 20 января 2029 года, это все равно не поможет.
2029 год — последний, дальше будут либо политические ухищрения, либо что-то еще, дабы позволить занять кабинет в Белом доме еще на 4 года. Но это всего-навсего 2033-й год, и при всем желании Трамп не сможет довести свои детища до заветного финала. То есть до постановки в строй.
Тем более, что, по собственному признанию, ВМС всё ещё находятся на ранней стадии работы над кораблями класса «Трамп». Строительство будущего корабля ВМС США «Дефиант» начнётся не раньше начала 2030-х годов, так что запланированный флот из этих военных кораблей появится ещё очень нескоро.
Мы, конечно, постараемся увидеть то, к чему приведет этот внезапный всплеск гигантомании в США, тем более что не так давно там очень яро критиковали наш «Адмирал Нахимов». Будет более чем интересно, чем закончится очередная попытка создать сильномогучий военно-морской флот для Соединенных Штатов. С линкорами.
А что, а вдруг получится?
Впрочем, даже если дело не выгорит (как с «Замволтом», «Созвездием», DDG(X)), денег-то подзаработать немного точно получится.
