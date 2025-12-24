Украинский агент ликвидирован в Тюменской области при подготовке теракта
В Тюменской области российские силовики предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры, который готовил уроженец Украины. При попытке задержания он попытался оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно публикации, теракт готовился на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Готовил его завербованный украинскими спецслужбами уроженец Винницкой области Украины, получивший российское гражданство. Как уточнили в ФСБ, украинский агент активно через иностранные мессенджеры общался с представителем одной из украинских террористических организаций, получая инструкции и т.д.
По заданию куратора агент собирал информацию об объектах топливно-энергетического сектора, позднее получив задачу совершить подрыв самодельного взрывного устройства на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть». Взрывное устройство он хранил в тайнике, при попытке его достать оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован силовиками.
24 декабря 2025 года указанное лицо, приступив к реализации преступного замысла по подготовке террористического акта, предприняло попытку извлечения из схрона средств террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован.
