Украинский агент ликвидирован в Тюменской области при подготовке теракта

В Тюменской области российские силовики предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры, который готовил уроженец Украины. При попытке задержания он попытался оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно публикации, теракт готовился на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Готовил его завербованный украинскими спецслужбами уроженец Винницкой области Украины, получивший российское гражданство. Как уточнили в ФСБ, украинский агент активно через иностранные мессенджеры общался с представителем одной из украинских террористических организаций, получая инструкции и т.д.



По заданию куратора агент собирал информацию об объектах топливно-энергетического сектора, позднее получив задачу совершить подрыв самодельного взрывного устройства на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть». Взрывное устройство он хранил в тайнике, при попытке его достать оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован силовиками.

24 декабря 2025 года указанное лицо, приступив к реализации преступного замысла по подготовке террористического акта, предприняло попытку извлечения из схрона средств террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован.


  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:36
    ❝ При попытке задержания он попытался оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован ❞ —

    — Туда ему и дорога ...
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 17:39
    А сколько их таких , получивших Российское гражданство? Особенно в тех регионах где сильна окраинная диаспора...
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 17:44
    Россия щедрая и добрая душа,паспорта чуть ли не из вертолетов разбрасываем,вот и становится гражданами всякая шваль.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:45
    Неплохой арсенал, Наган похож на травматический, но КО-44 с оптикой настоящий. И патрончики ПМ 9х18 тоже.
  5. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    Сегодня, 17:50
    При задержании визжал и похрюкивал !!!
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:50
    единственно верный способ борьбы с заразой украинства, ни каких тюрем, и колоний, только ликвидация