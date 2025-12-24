Совфед РФ одобрил отмену ежегодного декларирования доходов госслужащих

2 331 39
Совфед РФ одобрил отмену ежегодного декларирования доходов госслужащих

На завершающем пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания России был принят ряд законопроектов, в числе которых документ, отменяющий обязанности государственных служащих ежегодно заполнять декларации о своих доходах в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля. Голосование состоялось сегодня, утвержденный законопроект опубликован на сайте верхней палаты.

Обязанность декларирования своих доходов государственными чиновниками и служащими сохраняется лишь в нескольких случаях. Декларацию они обязаны подавать при возникновении отдельно оговоренных оснований такового декларирования и при назначении на должность члена правительства. Кроме того, свои доходы следует декларировать при совершении разовых сделок на сумму, превышающую доход чиновника и его ближайших родственников, полученный за предыдущий трехлетний период. Декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.



При этом в законопроекте расширен перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах. В него включены сотрудники некоторых государственных корпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений. Предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.

Чиновники, за которыми сохраняется обязанность заполнения декларации о доходах, обязаны публиковать их на онлайн-ресурсах и в печатных средствах массовой информации.

Соответствующие поправки в закон «О правительстве Российской Федерации» и в антикоррупционное законодательство вступят в силу с 1 января следующего года.

Некоторые российские правоведы, комментируя нововведения, отмечают, что предлагаемые изменения в порядок декларирования доходов чиновников могут привести к ослаблению ключевых механизмов проверки законности полученных госслужащими доходов. До этого нововведения ежегодная декларация была базовым инструментом проверки, поскольку заполняется она самими госслужащими, а указанные данные сопоставлялись с результатами цифрового мониторинга.

С другой стороны, самостоятельное декларирование чиновниками своих доходов зачастую может содержать недостоверные сведения, которые в любом случае требуют проверки, в том числе в сопоставлении с расходами, владением имуществом не только самими декларантами, но и их родственниками. Нововведения не отменяют этот порядок, соответствующие службы будут проводить проверки в постоянном режиме, в том числе на основе данных финмониторинга.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aerolab Звание
    Aerolab
    +12
    Сегодня, 19:06
    Зашибись! Теперь чинуши могут творить, что хотят.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +7
      Сегодня, 19:17
      Их родственники наконец-то вздохнут свободно, не придется на родню переписывать заводы машины квартиры.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 19:25
        СМЕРШ становится актуальным как никогда!
        1. Wratch Звание
          Wratch
          +8
          Сегодня, 19:37
          СМЕРШ( смерть шпионам),это фронтовая контрразведка. Внутренними скотами ( врагами народа)занималось НКВД,а позднее МГБ ,и потом, КГБ.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 19:45
            Это было при Сталине! А сейчас нужен СМЕРШ, который этих отправит на нары, можно без деклараций о доходах!
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:47
        Что-то мне подсказывает, что когда война закончится, то как раз родственники и ответят...
        Советую вспомнить опыт хохла перед майданом! Там чиновников озеленяли и в мусорные баки окунали...
        Да, и декларацию не требовали!
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 19:47
      Зашибись! Теперь чинуши могут творить, что хотят.

      Так они и раньше творили что хотели. Просто теперь им не нужно переписывать всё на родственников. Клич : Мы своих не бросаем! Актуален как ни когда.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +8
    Сегодня, 19:07
    был принят ряд законопроектов, в числе которых документ, отменяющий обязанности государственных служащих ежегодно заполнять декларации о своих доходах в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля.

    Все для себя, любимых!
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +8
    Сегодня, 19:07
    И правда, к чему эти игры. Будет команда свыше - возьмут за опу, не будет - не возьмут.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Фразах
      И правда, к чему эти игры. Будет команда свыше - возьмут за опу, не будет - не возьмут.

      Только закрепленный за моим охот.оружием участковый инспектор, который ходит не один год в одних протертых до дыр брюках, рассказывал, как он каждый год, пишет в кадры эти килограммы бумаг по декларациям своих доходов.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 19:50
        А у него дофига источников? Какие нафиг килограммы?
  4. Aerolab Звание
    Aerolab
    +16
    Сегодня, 19:10
    Самый страшный враг России, не гейропа, не США, не мигранты, а Российские чиновники. Это самый страшный враг.
  5. avdkrd Звание
    avdkrd
    +16
    Сегодня, 19:10
    Так действительно, зачем нужно это декларирование? У нас поголовно,мвсе чиновники нищие, живут на зарплату и подачки от престарелых родственников.
    В Самаре прокурор к 50-летию получил в подарок от бабушки бизнес стоимостью 2,4 млрд и решил выйти на пенсию. (https://pikabu.ru/story/v_samare_prokuror_k_50letiyu_poluchil_v_podarok_ot_babushki_biznes_stoimostyu_24_mlrd_i_reshil_vyiyti_na_pensiyu_13533690)
    Жалко чиновников и так хлопот полон рот, ещё на декларации отвлекаться.
  6. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    +9
    Сегодня, 19:10
    И с какого это перепугу? Чтоб можно было непосильным трудом нажитое не прятать по углам? Зашибись!
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Сегодня, 19:11
    Воровали, воруем и будем воровать.
    Интересно, кто из них помнит, зачем вводили закон о ежегодном декларировании доходов госслужащих.
    Как любят у нас чиновники наступать на грабли, видимо получают от этого удовольствие.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:27
      Госномера ВОР и ХАМ подорожали как никогда ранее!)))
  8. 123_123 Звание
    123_123
    +11
    Сегодня, 19:14
    Причина отмены непонятна. При расхождении поданных данных и реальности еще можно было бы придумать статью за обман доаолнительно. Столько ругали ссср за количество чиновников, с тех пор компьютерные технологии шагнули вперед, а число служащих стало больше, чем в рсфср. Деградация.
    1. al3x Звание
      al3x
      +8
      Сегодня, 19:21
      У нас на каждого врача или учителя приходится по 2-3 чиновника. И эта армия чинуш жрет бюджет, как не в себя, постоянно придумывая какие-то очередные плюшки и бонусы в своей "профессии".
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +5
    Сегодня, 19:18
    надежда на хакеров..пусть вываливают..сколько ЭТИ нажили непосильным трудом..
    Эти судя по всему взяли курс на хохлочинуш..те тоже не считают нужным отсчитываться перед холопами..)
    С этого Майданы и начинаются..если эти забыли..
  10. Сердитый либерал
    Сердитый либерал
    +6
    Сегодня, 19:18
    Поздравляю народ России с такой властью. Кстати, в следующем году у нас намечается типа-какбэ выборы. Кто же победит на выборах в Думу? Интрига-интрига.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 19:31
      Я тут побывал в одном месте... Там строят дом стоимостью млрд руб. За забором второй такой же и то же за млрд. Семья даа рыла, одно по виду шофёр, но на самом деле это муж. А второе я не видел, но это как раз для неё закон и сделали!
      Так и живём, Кто-то землю русскую отвоевывает, а кто-то депутатствует на миллиарды...
  11. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 19:19
    Ждите, Президент отвергнет. И будет прав. Ну и плюсом ему в карму будет.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:43
      Я утром поднял вопрос, что скажет верх по поводу двух взрывов в Москве? Башни ответили!
    2. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 19:52
      Счаз. 10 раз отменит. Скорее новую статью за шатание скреп и раскачивание лодки введет.
  12. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 19:19
    Все и так прекрасно знают, что там большинство работает на свой карман, а не на благо страны и народа. Подобные законы прекрасное тому подтверждение.
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 19:21
    Оно и давно пора. А то показухи наделали, тех же оперов уголовного розыска по благам к госслужащим и близко не приравняли, а этой тенью от хрена, которую два дня заполнять все эти таблицы и разделы, обложили. До 50% некомплект, но кто остался - отписывайся за свои 40тыс. "дохода".
  14. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Сегодня, 19:24
    Это означает лишь одно. Коррупцию мы уже победили!!! Или она нас... )))
  15. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +4
    Сегодня, 19:26
    Ну а реально кому нужны эти декларации? Обычному человеку - нафиг не нужны. Навальному для расследований, так его в тюрьме сгноили до смерти. Лоялен - воруй, но не наглей, попался - сядешь. Не лоялен, воруй не воруй, все равно посадят.
  16. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 19:27
    Но ведь у народа терпение не бесконечно...Правда не бесконечное....не бесконечное....Блин, кого я обманываю... sad
  17. A503 Звание
    A503
    0
    Сегодня, 19:29
    Уряяяяя! Теперь могут воровать спокойно! А вы живите на 20 т. р. и радуйтесь. С вами бог! Всё развалили, разворовали. И ещё военных и силовиков валят как куропаток. А им всё хорошо. Но ничего и до них доберутся, или думают что никто их никто не тронет? С таким отношением к людям, и учитывая сколько оружия и неадекватов приходит с войны, этим не спрятаться. Будет хуже чем в 90.-е.
  18. Wratch Звание
    Wratch
    +2
    Сегодня, 19:31
    Раньше ,крали миллиардами,а сейчас начнут триллионами тырить. Зато простым гражданам нужно ДОКАЗЫВАТЬ,что деньги заработаны ,а не украдены. Логично,чего уж там. Госдума себя не обидит. Наверняка и зп не забудут поднять, себе любимым. Ни стыда,ни совести.
  19. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +2
    Сегодня, 19:32
    Не рвите сердца, граждане, минимум по двум причинам: 1) существующее декларирование ни как не мешало (и уверен не помешает сейчас) "честно зарабатывать" миллиардные состояния, для примера вспоминаем громкие дела судей и глав районов в текущем году. Т.е. не смотря на декларирование, никто из соответствующих структур долгие годы не замечал, что концы (финансовые) с концами не сходятся. 2) существующее государство (РФ) никакие косметические работы, в этом я уверен, уже не спасут. Т..к. экономический фундамент дал порядочную такую трещину и стал местами осыпаться, в силу изначально ошибочного проектирования. Расписывать второй пункт достаточно долго, лишь напомню интервью владельца Ростсельмаша, на Дзене эта статья называлась - "Владелец Ростсельмаша рассказал о кризисе в отрасли, провале импортозамещения и неконкурентности производства в России". sad
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 19:54
      Так то УК никак не мешает убивать. Давайте и его уберем.
  20. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    +1
    Сегодня, 19:34
    Пчелы ожидаемо прогллосовали за мёд :))
  21. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 19:35
    Жизнь становится все чудесатее и чудесатее... sad ...и у "этого" всё хорошо прекрасная маркиза... no
  22. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 19:36
    Если воровство не получается победить, то его нужно возглавить!
  23. RoninO Звание
    RoninO
    +1
    Сегодня, 19:45
    Более чем странное решение ! Это безусловно поможет в борьбе с коррупцией !
  24. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:45
    читаю комментарии и понимаю, лишь бы пукнуть в воду, эти декларации людям мозг выносили, обычные чиновники получают 50-100 тр и начинается за эти копейки разборки, люди разводятся даже из-за этого. Где-то забыл счет указать, причем пустой, часто банки не закрывают сами, а по заявлению, кредит или еще что. депримируют и раком поставят.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 19:57
      так может нужно было процедуру для мелких сумм упростить? а так можно и статью за тяжкие телесные отменить. Не ну сколько народу ежегодно дерутся ,а там весь ущерб в паре синяков.