Совфед РФ одобрил отмену ежегодного декларирования доходов госслужащих

На завершающем пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания России был принят ряд законопроектов, в числе которых документ, отменяющий обязанности государственных служащих ежегодно заполнять декларации о своих доходах в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля. Голосование состоялось сегодня, утвержденный законопроект опубликован на сайте верхней палаты.Обязанность декларирования своих доходов государственными чиновниками и служащими сохраняется лишь в нескольких случаях. Декларацию они обязаны подавать при возникновении отдельно оговоренных оснований такового декларирования и при назначении на должность члена правительства. Кроме того, свои доходы следует декларировать при совершении разовых сделок на сумму, превышающую доход чиновника и его ближайших родственников, полученный за предыдущий трехлетний период. Декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.При этом в законопроекте расширен перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах. В него включены сотрудники некоторых государственных корпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений. Предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.Чиновники, за которыми сохраняется обязанность заполнения декларации о доходах, обязаны публиковать их на онлайн-ресурсах и в печатных средствах массовой информации.Соответствующие поправки в закон «О правительстве Российской Федерации» и в антикоррупционное законодательство вступят в силу с 1 января следующего года.Некоторые российские правоведы, комментируя нововведения, отмечают, что предлагаемые изменения в порядок декларирования доходов чиновников могут привести к ослаблению ключевых механизмов проверки законности полученных госслужащими доходов. До этого нововведения ежегодная декларация была базовым инструментом проверки, поскольку заполняется она самими госслужащими, а указанные данные сопоставлялись с результатами цифрового мониторинга.С другой стороны, самостоятельное декларирование чиновниками своих доходов зачастую может содержать недостоверные сведения, которые в любом случае требуют проверки, в том числе в сопоставлении с расходами, владением имуществом не только самими декларантами, но и их родственниками. Нововведения не отменяют этот порядок, соответствующие службы будут проводить проверки в постоянном режиме, в том числе на основе данных финмониторинга.