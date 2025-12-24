«Герани» снова поразили ключевые объекты энергетики в Черниговской области
2 7948
Российские беспилотники-камикадзе семейства «Герань» нанесли серию ударов по объектам энергетики в Чернигове. Местные власти сетуют, что, помимо прочего, БПЛА поразили «очень важный энергообъект».
Как это уже бывало ранее, «Герани» летели к намеченным целям на предельно малых высотах. Помимо электростанций, в регионе ударам подверглись объекты украинской нефтянки. Руководство «Укрнафты» жалуется, что по данному сегменту в течение суток отработали не менее ста дронов-камикадзе. Сообщается о критических разрушениях и остановке поврежденного ударами оборудования.
Кроме того, минувшей ночью и утром была атакована энергетическая инфраструктура в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. В ряде регионов энергетические компании перешли на графики аварийных отключений.
По словам гендиректора украинской энергетической компании ДТЭК Тимченко, эта зима обещает быть самой тяжелой для Украины с момента начала СВО. В комментарии американскому изданию Bloomberg Тимченко рассказал, что Украиной уже потеряно около половины своей генерации электроэнергии. Даже если температура воздуха не будет опускаться существенно ниже нуля, многие регионы будут обесточены в течение 15–20 часов в сутки. Как показывает пример Одесской области, даже при отсутствии новых атак даже частичное восстановление электроснабжения может занять недели. Повторные удары по недавно восстановленным энергообъектам значительно усугубляют дефицит электроэнергии.
Таким образом, все очевиднее, что системные удары по ключевым объектам украинской энергетики обладают накопительным эффектом и способны привести к серьезному энергодефициту в подконтрольных Киеву регионах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация