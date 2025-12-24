«Герани» снова поразили ключевые объекты энергетики в Черниговской области

2 794 8
«Герани» снова поразили ключевые объекты энергетики в Черниговской области

Российские беспилотники-камикадзе семейства «Герань» нанесли серию ударов по объектам энергетики в Чернигове. Местные власти сетуют, что, помимо прочего, БПЛА поразили «очень важный энергообъект».

Как это уже бывало ранее, «Герани» летели к намеченным целям на предельно малых высотах. Помимо электростанций, в регионе ударам подверглись объекты украинской нефтянки. Руководство «Укрнафты» жалуется, что по данному сегменту в течение суток отработали не менее ста дронов-камикадзе. Сообщается о критических разрушениях и остановке поврежденного ударами оборудования.



Кроме того, минувшей ночью и утром была атакована энергетическая инфраструктура в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. В ряде регионов энергетические компании перешли на графики аварийных отключений.

По словам гендиректора украинской энергетической компании ДТЭК Тимченко, эта зима обещает быть самой тяжелой для Украины с момента начала СВО. В комментарии американскому изданию Bloomberg Тимченко рассказал, что Украиной уже потеряно около половины своей генерации электроэнергии. Даже если температура воздуха не будет опускаться существенно ниже нуля, многие регионы будут обесточены в течение 15–20 часов в сутки. Как показывает пример Одесской области, даже при отсутствии новых атак даже частичное восстановление электроснабжения может занять недели. Повторные удары по недавно восстановленным энергообъектам значительно усугубляют дефицит электроэнергии.

Таким образом, все очевиднее, что системные удары по ключевым объектам украинской энергетики обладают накопительным эффектом и способны привести к серьезному энергодефициту в подконтрольных Киеву регионах.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:10
    А в мирном плане зеленского и Европы есть что то об этом ,о Рождестве - " праздник к нам приходит".Или есть только план ?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:12
    ❝ Руководство «Укрнафты» жалуется, что по данному сегменту в течение суток отработали не менее ста дронов-камикадзе ❞ —

    — Интересно, куда они всё время жалуются? ...
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 18:16
    Кошмарят укров не по-детски! Добивать,а то слишком оптимистично настроены.))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Лимон
      Кошмарят укров не по-детски!

      ТГ-канал "Украина.ру" о прилёте в Черкассах:
      Ракетный удар нанесён по ТЭЦ в Черкассах (https://t.me/ukr_2025_ru/285022)

      Удар наносился, предварительно, крылатыми ракетами Х-69. Горожане сообщают о мощнейшем взрыве, сильной вибрации во всех районах города. Зарево взрыва видно было даже в центре Черкасс (ТЭЦ находится на окраине города).
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 18:31
        Сегодня же обновлённый Tango совершил первый испытательный полёт.На старой модификации самолёта стоял двигатель UL Power 520is бельгийского производства.На новой АПД-520 мощностью 200 л.с..

        . Испытания прошли на базе СибНИА в Новосибирске. Tango находился в воздухе 10 минут. Во время полёта специалисты проверили работоспособность систем и управляемость. ...разработчики решили заменить западный силовой агрегат на российский. Для самолёта создали двигатель АПД-520 «Лидер». Сейчас он проходит испытания


        https://www1.ru/news/2025/12/24/samolet-tango-provel-polet.html

    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Лимон
      Кошмарят укров не по-детски!

      Повторные удары по недавно восстановленным энергообъектам значительно усугубляют дефицит электроэнергии.

      Прямо приятно читать такое! good
  4. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    -1
    Сегодня, 18:51
    Стоило ли было ждать четыре года и генерала Зиму? По поводу зимы не злорадствую.
  5. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Сегодня, 18:53
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Руководство «Укрнафты» жалуется, что по данному сегменту в течение суток отработали не менее ста дронов-камикадзе ❞ —

    — Интересно, куда они всё время жалуются? ...

    «Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ» В.В.Путин