Рёпке: Военные карты Киева не соответствуют реальной ситуации на фронте

Распространяемые украинскими околовоенными пабликами военные карты не соответствуют реальной боевой обстановке на линии фронта, на это обратил внимание немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.

По версии немца-русофоба, внимательно следящего за событиями на Украине, военные карты паблика Deep State заметно отстают от происходящего на фронте, особенно в Днепропетровской и Запорожской областях. Временной разрыв составляет более месяца. Как подчёркивает Рёпке, как минимум в восьми населенных пунктах этих регионов идут бои, тогда как на украинских картах они обозначены как прифронтовые.



В качестве примера немецкий эксперт обращает внимание на село Радостное в Днепропетровской области, которое еще в 20-х числах ноября перешло под полный контроль российских войск, тогда как у Deep State оно находится в тылу украинских формирований. По его словам, это дает искаженную картину происходящего на фронте, многие эксперты на Украине и на Западе используют эти карты для собственной аналитики.


О том, что украинские карты нагло врут, говорили и другие эксперты, Киеву не нужна реальная картина боевых действий. Поэтому у Зеленского и Покровск не взят, ни в Мирнограде никого не окружили, да и вообще ситуация под контролем.
  123_123
    123_123
    +1
    Сегодня, 18:20
    Странно, от него критика всу все чаще слышится.
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:34
      Цитата: 123_123
      Странно, от него критика всу все чаще слышится.

      Разочарован Рёпке, не оправдал украинский Генштаб его надежд. request
      А карты до сих пор исправно отрицают окружение Мирнограда, хорошо хоть красные стрелочки наступления ВС РФ показывают движение в правильную сторону. smile
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:26
    О том, что украинские карты нагло врут,


    На войне врут все. Не соврёшь - не проживёшь. Но врать, что бы поверили- это высокое искусство.

    Себенза
      Себенза
      +3
      Сегодня, 18:45
      Первая жертва войны-это правда. Давно уже сказано.
  gridasov
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:56
    Как говорят, а какая разница. Им нравиться и ради Бога. пусть веселяться.