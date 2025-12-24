Распространяемые украинскими околовоенными пабликами военные карты не соответствуют реальной боевой обстановке на линии фронта, на это обратил внимание немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.По версии немца-русофоба, внимательно следящего за событиями на Украине, военные карты паблика Deep State заметно отстают от происходящего на фронте, особенно в Днепропетровской и Запорожской областях. Временной разрыв составляет более месяца. Как подчёркивает Рёпке, как минимум в восьми населенных пунктах этих регионов идут бои, тогда как на украинских картах они обозначены как прифронтовые.В качестве примера немецкий эксперт обращает внимание на село Радостное в Днепропетровской области, которое еще в 20-х числах ноября перешло под полный контроль российских войск, тогда как у Deep State оно находится в тылу украинских формирований. По его словам, это дает искаженную картину происходящего на фронте, многие эксперты на Украине и на Западе используют эти карты для собственной аналитики.О том, что украинские карты нагло врут, говорили и другие эксперты, Киеву не нужна реальная картина боевых действий. Поэтому у Зеленского и Покровск не взят, ни в Мирнограде никого не окружили, да и вообще ситуация под контролем.

