На Украине призвали выпускников школ сразу идти на войну

1 419 6
На Украине призвали выпускников школ сразу идти на войну

Киевский режим и украинские пропагандисты вовсю продавливают в обществе идею о неизбежности воевать до последнего украинца в прямом смысле слова. Готовиться к этому следует еще со школьной скамьи. И уж тем более, «священный долг и почетная обязанность» добровольно вступить в ряды ВСУ — это правильный выбор всех парней, а там и девушек, окончивших учебные заведения.

Именно этому посвящен милитаристский видеоролик с призывом идти воевать сразу после окончания школы. Что более всего примечательно, снят он и распространяется в сети благотворительным фондом «Украинский Центр военной карьеры».



Авторы сего творческого проекта делают упор на «безнадегу», которая якобы наступает у выпускников школ. Мол, что будете делать после получения аттестата. Бежать за границу? Учиться еще пять лет, чтобы потом «и дня не работать по специальности»? Еще и работать по ночам в период получения высшего образования, чтобы было на что жить. Не стоит выбирать такую скучную и бесперспективную судьбу, когда есть альтернатива, убеждают авторы ролика.

Ты не поверишь, но... есть совершенно иной путь! Карьера офицера.




Причем в ролике актеры не только парни, но и девушки (их большинство), все в камуфляже. Правда, на последнем кадре «будущий офицер» отдает характерное нацистское приветствие. Это вызвало вопросы в комментариях даже у самих украинцев. В целом, креатив «благотворителей» с призывом стать воином, да сгинуть за киевских коррупционеров, не сильно вдохновил тех, кто его просмотрел. Пишут в комментах:

Ну да, после школы лучше в гроб.

Пойти на «ноль» сразу после ВЛК — отличная перспектива.

Остальные комментарии цитировать нельзя по причине их нецензурного содержания.

Впрочем, процесс подготовки из украинских детей «будущих воинов» запущен киевским режимом и безо всякой агитации. В конце ноября этого года министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что «в каждой области должно быть по одному новейшему военному учебному заведению» для несовершеннолетних. Первый такой лицей в качестве альтернативы гражданскому обучению откроют в Николаевской области. Детские военизированные лагеря существуют на Украине уже не первый год.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 19:04
    ❝ Не стоит выбирать такую скучную и бесперспективную судьбу, когда есть альтернатива ❞ —

    — «При всём богатстве выбора другой альтернативы нет» © ...
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:17
    Настоящему бандеровцу и школа не нужна.
    Любой бандеровец с детства... нет, не академик, а злобный террорист.
  3. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 19:19
    Небратья с таким азартом уничтожают свой генофонд, что диву даёшься. Результаты уже налицо - мотивированных нацистов, на лбс, днём с огнём не найдешь. Они все во власти и пропаганде. Так называемые пасионарии, уже удобряют почву на Донбассе, с поправкой на не самые умные. Пришел черед подрастающего поколения. Все идёт под копирку. Гитлерюгенд это показатель агонии.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:29
      avdkrd
      Гитлерюгенд это показатель агонии.

      Свою судьбу они выбирали сами.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:44
      Гитлерюгенд это показатель агонии.

      Ну до агонии ещё далеко, а все эти призывы воспитание патриотизма по бандеровски. И заметьте у них это неплохо получается.
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 19:36
    Интересно, а если наносить удары по этим лагерям, это будет считаться красной линией?