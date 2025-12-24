На Украине призвали выпускников школ сразу идти на войну

Ты не поверишь, но... есть совершенно иной путь! Карьера офицера.

Ну да, после школы лучше в гроб.

Пойти на «ноль» сразу после ВЛК — отличная перспектива.

Киевский режим и украинские пропагандисты вовсю продавливают в обществе идею о неизбежности воевать до последнего украинца в прямом смысле слова. Готовиться к этому следует еще со школьной скамьи. И уж тем более, «священный долг и почетная обязанность» добровольно вступить в ряды ВСУ — это правильный выбор всех парней, а там и девушек, окончивших учебные заведения.Именно этому посвящен милитаристский видеоролик с призывом идти воевать сразу после окончания школы. Что более всего примечательно, снят он и распространяется в сети благотворительным фондом «Украинский Центр военной карьеры».Авторы сего творческого проекта делают упор на «безнадегу», которая якобы наступает у выпускников школ. Мол, что будете делать после получения аттестата. Бежать за границу? Учиться еще пять лет, чтобы потом «и дня не работать по специальности»? Еще и работать по ночам в период получения высшего образования, чтобы было на что жить. Не стоит выбирать такую скучную и бесперспективную судьбу, когда есть альтернатива, убеждают авторы ролика.Причем в ролике актеры не только парни, но и девушки (их большинство), все в камуфляже. Правда, на последнем кадре «будущий офицер» отдает характерное нацистское приветствие. Это вызвало вопросы в комментариях даже у самих украинцев. В целом, креатив «благотворителей» с призывом стать воином, да сгинуть за киевских коррупционеров, не сильно вдохновил тех, кто его просмотрел. Пишут в комментах:Остальные комментарии цитировать нельзя по причине их нецензурного содержания.Впрочем, процесс подготовки из украинских детей «будущих воинов» запущен киевским режимом и безо всякой агитации. В конце ноября этого года министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что «в каждой области должно быть по одному новейшему военному учебному заведению» для несовершеннолетних. Первый такой лицей в качестве альтернативы гражданскому обучению откроют в Николаевской области. Детские военизированные лагеря существуют на Украине уже не первый год.