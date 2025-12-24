Первый построенный в России танкер для перевозки СПГ передан заказчику

Первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного газа «Алексей Косыгин» передан заказчику, торжественная церемония прошла на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.Как подчеркивается, «Алексей Косыгин» — это первый построенный в России танкер-газовоз мембранного типа усиленного ледового класса Arc7, способный самостоятельно двигаться во льдах толщиной до 2-х метров. Судно уже успешно прошло все необходимые испытания и теперь вошло в состав «Совкомфлота».Стоит отметить, что строительство этого танкера, да и всей серии в целом, столкнулось с очень большими проблемами из-за введенных санкций, ухода южнокорейской Samsung Heavy Industries (SHI) и французской Gaztransport & Technigaz, отвечавшей за криогенные емкости для хранения. Однако наши судостроители справились, первые два танкера получили еще французские мембраны, остальные получат российские, нашим удалось создать собственную криогенную установку, производство которой уже одобрено.«Алексей Косыгин» является головным судном проекта Yamalmax Samsung 172 (SN2366). Длина – 300 м, ширина – 48,8 м, осадка – 11,7 м, дедвейт – 81 тыс. тонн, вместимость – 172,6 тыс. м3, система хранения СПГ – мембранного типа, ледовый класс – Arc7, порт приписки – Санкт-Петербург.

