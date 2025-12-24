Первый построенный в России танкер для перевозки СПГ передан заказчику

2 173 10
Первый построенный в России танкер для перевозки СПГ передан заказчику

Первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного газа «Алексей Косыгин» передан заказчику, торжественная церемония прошла на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.

Как подчеркивается, «Алексей Косыгин» — это первый построенный в России танкер-газовоз мембранного типа усиленного ледового класса Arc7, способный самостоятельно двигаться во льдах толщиной до 2-х метров. Судно уже успешно прошло все необходимые испытания и теперь вошло в состав «Совкомфлота».



Стоит отметить, что строительство этого танкера, да и всей серии в целом, столкнулось с очень большими проблемами из-за введенных санкций, ухода южнокорейской Samsung Heavy Industries (SHI) и французской Gaztransport & Technigaz, отвечавшей за криогенные емкости для хранения. Однако наши судостроители справились, первые два танкера получили еще французские мембраны, остальные получат российские, нашим удалось создать собственную криогенную установку, производство которой уже одобрено.

«Алексей Косыгин» является головным судном проекта Yamalmax Samsung 172 (SN2366). Длина – 300 м, ширина – 48,8 м, осадка – 11,7 м, дедвейт – 81 тыс. тонн, вместимость – 172,6 тыс. м3, система хранения СПГ – мембранного типа, ледовый класс – Arc7, порт приписки – Санкт-Петербург.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:45
    ❝ Первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного газа «Алексей Косыгин» передан заказчику ❞ —

    — «Семь футов под килем!» ...
    1. vargo Звание
      vargo
      -1
      Сегодня, 19:25
      — «Пути без дронов!»

      актуалочка
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 18:52
    Стоит отметить, что строительство этого танкера, да и всей серии в целом, столкнулось с очень большими проблемами из-за введенных санкций, ухода южнокорейской Samsung Heavy Industries (SHI) и французской Gaztransport & Technigaz, отвечавшей за криогенные емкости для хранения. Однако наши судостроители справились, первые два танкера получили еще французские мембраны, остальные получат российские, нашим удалось создать собственную криогенную установку, производство которой уже одобрено.


    Всё повторяется в этом мире. Наш очередной "Ответ Чемберлену".

  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:59
    Зачем-то ледокол Сибирь сегодня прошёл севернее Новосибирских островов на восток.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -2
      Сегодня, 19:02
      Может опять полосатые куда то вмёрзли!)
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +5
    Сегодня, 19:17
    Это серьезное достижение. Такие суда строят только несколько стран в мире. Некоторые говорят дороже чем южнокорейцы. И по срокам тоже. Но это технологический и промышленный суверенитет.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 19:41
      Странно, при всей мощи,декларируемой "Гарантом" и его прихлебателей bully платить втридорога за суверенитет... request
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Victor19
      Такие суда строят только несколько стран в мире.

      Такие ни кто не строит, строят газовозы, а это ещё и ледокол, такие ледоколы ни кто не строит, а это ещё и газовоз.
  5. Vlad Gor
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 19:55
    Танкер в 81 тыс. тонн это конечно не MAX, но здесь главное ледового класса, а это многого стоит. Два метра льда он пройдёт без ледокола, это означает круглогодичную навигацию. Нам надо два десятка таких газовозов и нефтяных танкеров. Ледовый класс – Arc7 судна ещё означает, что украинский БЭК просто борт не сможет пробить.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:55
    Доброе дело сделано, семь футов под килем.