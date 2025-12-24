Наши войска вышли на юго-западную окраину Гуляйполя, увеличив охват ВСУ

Вооружённые силы сегодня добились новых успехов на территории Запорожской области. Как уже сообщалось «Военным обозрением», было освобождено село Заречное на стыке с Днепропетровской областью. Также успех ВС РФ фиксируется в Гуляйполе.

По последним данным, российские войска продвинулись в черте города и достигли юго-западной его окраины. В результате увеличился охвата гарнизона ВСУ в центральной части города.



Напомним, что ранее российские войска после интенсивного огневого воздействия, подавив активность противника, форсировали протекающую через Гуляйполе реку Гайчур по «центральной оси».



На северо-западе армия России взяла под контроль часть улицы 1 Мая, приблизившись к западной окраине Гуляйполя.

Теперь, сжимая оперативные клещи, подразделения Вооружённых сил России, оказывают увеличивающееся давление на противника в городской черте. Для ВСУ возникает опасность не только котла для очередного гарнизона, но также и разрезания этого гарнизона на части. Как говаривал в своё время один небезызвестный человек, «слона надо есть по частям». Что, собственно, и происходит. Также происходило в своё время в Покровске (Красноармейске) и Северске, которые в итоге были освобождены.
  severok1979
    severok1979
    +2
    Сегодня, 21:01
    Прямой результат Зелиных указявок снять резервы со всех других направлений и бросить их на Покровск и Купянск ради медийной картинки для "улучшения переговорных позиций".
  Naum_2
    Naum_2
    +2
    Сегодня, 21:28
    Зеленский нам выгоден. Он сточил десятки тысяч наиболее мотивированных на Курском направлении. Теперь проявляется нехватка этих боеспособных частей и проблема резервов.
    Тем не менее ВСУ не бегут и пока сдаются в плен лишь в крайнем случае. Противник пока ещё далеко не сломлен и его не следует недооценивать.