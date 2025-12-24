Зеленский пообещал разработать ответ на размещенный в Белоруссии «Орешник»

Украина совместно с европейскими партнерами разработает меры против размещенного в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом заявил Зеленский.

Киевского клоуна не устраивает появление на территории соседней страны «Орешника», потому что украинская ПВО против него бессильна. Поэтому он уже поручил украинской разведке собрать подробную информацию о российском комплексе, местах его размещения и т.д., чтобы передать ее «европейским партнерам». Как подчеркивает просрочка, на Западе должны знать все данные об «Орешнике», чтобы учитывать этот фактор в своих «защитных схемах».



Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов.


Первый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» был размещен на территории Белоруссии 17 декабря, он уже заступил на боевое дежурство. Как заявил Александр Лукашенко, всего в республике будет размещено порядка 10 аналогичных комплексов. Причем Минск сам будет определять цели для ударов. Об этом заявил глава Минобороны РБ Виктор Хренин.

Цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты.
  1. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 20:15
    Судя по высказывания этот человек получил гарантии от Творца.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 20:36
      gridasov
      Сегодня, 20:15
      Судя по высказывания этот человек получил гарантии от Творца.

      hi У бандеронацистского отморозка нет Творца, а гарантию ему предоставит Международный военный трибунал или шарфик Березовского.
    2. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 21:42
      Мда, "едет-едет доктор, везёт целебный порошок", примет зеля зелье и печаль отступит, и печаль уйдёт.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 20:16
    Не парься, Зе, это не про тебя, это для твоих хозяев в Европке.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 20:53
      Если отрешиться от болтовни и клоунады от шута и его хозяев евро лохов, то вырисовывается здравый вопрос, а мы то что?
      Давно пора комплексно применить комплекс по западной Украине! Именно по западной, чтобы спонсоры прочувствовали применение апокалипсиса...
  3. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 20:16
    Ну тут подлизнуть Западу у просроченного получилось)) Но Батька цацкаться с ними не будет (если кого поймают в белорусских лесах)... А вообще, вой стоит нешуточный на той строне гейропы, эт факт!!
  4. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 20:24
    Ну вот,Батьке и мучаться с выбором не нужно,первая цель себя обозначила. Неужели эту мелкую парнокопытную скотину устранить нельзя? И так зажился болезный,на кладбище давно прогулы ставят.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 21:09
      Цитата: Wratch
      Ну вот,Батьке и мучаться с выбором не нужно,первая цель себя обозначила. Неужели эту мелкую парнокопытную скотину устранить нельзя? И так зажился болезный,на кладбище давно прогулы ставят.

      Прогулы по ошибке ставят. Персонажу не место на кладбище, прежде всего как лицедею, потом как христопродавцу, нацисту и массовому убийце. Бешеных собак пристреливают и захоранивают в лесу и на пустыре, и то в санитарных целях...
  5. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 20:33
    У этого инордного негодяя один ответ, не надо испытывать иллюзий.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:39
    Зеленский пообещал разработать ответ на размещенный в Белоруссии «Орешник»
    да что он может сделать?!
    поедет клянчить что-нить в европе
  7. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 21:04
    он уже поручил украинской разведке собрать подробную информацию о российском комплексе, местах его размещения и т.д., чтобы передать ее «европейским партнерам»

    Скорее всего, всё происходит строго наоборот - это «европейским партнерам» сливают ему информацию о развертывании "Орешника" для подготовки диверсионных ударов.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 21:36
      Сегодня, председатель КГБ Беларуси, доложил Президенту, о ликвидации сети зарубежных спецслужб, которая занималась прослушкой переговоров пилотов, как гражданской авмации, так и военных.
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:05
    Киевского клоуна не устраивает появление на территории соседней страны «Орешника», потому что украинская ПВО против него бессильна.

    А что, кроме как не в цирке кто-то в мире может поспорить с "Орешником"?! Насколько помнится, после первой демонстрации Путин предложил желающим попробовать перехватить комплекс, что то до сих пор тишина, все стараются обходить тему стороной... lol
  9. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 21:11
    На самом деле лучше бы Орешник вообще никому не передавали. Того гляди продадут третьим странам и потом будут удивляться, откуда у них это?
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 21:18
    Выбор " братского народа"- " разработает.. У него все ноздри уже сгорели "от разработки". Каким надо быть целому народу,чтобы проголосовать за клоуна и наркомана! Какой уровень мышления и кругозора должен быть у этого " братского народа". И на кой нам такие " братья"?..
  11. Bersaglieri Звание
    Bersaglieri
    0
    Сегодня, 21:45
    "Мы не сеем, мы не пашем, мы- валяем дурака! С колокольни х... машем- разгоняем облака!"- это принцип работы Зеленского.