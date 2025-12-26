Милитаризация Скандинавии: на северных границах России неспокойно
Викинги вооружаются
Норвегия — богатая страна. На каждого жителя приходится до 340 тысяч долларов, аккумулированных в суверенном фонде благосостояния, стоимость которого превышает пару триллионов долларов. Зачем им воевать, у них и так всё хорошо? Но норвежцы так не считают. Милитаризация идет полным ходом. Разумеется, неприятелем выбрана Россия и её интересы в Арктике и Северной Атлантике.
Граница двух стран небольшая – всего 198 км, и Россия не имеет никаких (подчеркиваем, совсем никаких интересов) в холодной, пусть и богатой Норвегии. Но потенциальный противник вооружается и очень интенсивно. Осло запустил самый масштабный со времен холодной войны процесс милитаризации. Идея в том, чтобы обеспечить блокирующий контроль НАТО над Северным морским путем и бастионами Северного флота России. И это совершенно не оборонительная стратегия, как уверяют первые лица страны.
Например, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, указавший на «непредсказуемость России». Ничего нового в риторике викингов от политики нет – точно такую же идеологию продвигают в остальных странах НАТО. Пропаганда пытается объяснить резкий рост оборонных расходов северной страны. В 2025 году оборонный бюджет Норвегии достиг 170 млрд норвежских крон или 16,5 млрд долларов. Это на 19,2 млрд крон больше, чем в 2024-м. Норвежцы взяли под козырек и перевыполнили целевой показатель НАТО, потратив на армию 3,3% ВВП. Этим не сложно – у них денег много. К 2036 году оборонный бюджет может составить гигантские 600-611 млрд крон.
Выглядит всё хорошо, но есть один нюанс. И он огромный – это киевский режим. Точнее, помощь ему со стороны Осло. На волне роста оборонных расходов расследователи заинтересовались, как обстоят дела в норвежской армии. Оказалось, части обмундирования, экипировки и вооружений просто нет в наличии. Бригада «Север» решила принять участие в местных учениях, но бойцам не в чем было выйти на мороз. Нехватка одежды, балаклав, бронежилетов, ботинок и защитных наушников. В итоге маневры отменили. Главный уполномоченный по охране труда в ВМС Роберт Хансен беспокоится:
Разумеется, ситуация с дефицитом вещей первой необходимости больше анекдотичная, чем симптоматичная, но очень хорошо описывается реальный «боевой дух» потенциального противника. Но это картина на сегодняшний день, в будущем всё может быть по-другому.
Норвегия тратит деньги на восстановление наследия холодной войны. Скоро в строй встанут авиабаза Бардуфосс и база подлодок Олавсверн. Много денег уйдет на флот Норвегии. Ключевой проект — закупка подводных лодок Type 212CD. В 2021-м подписан контракт на четыре субмарины, но в декабре 2025-го правительство активировало опцию на две дополнительные, доведя флот до шести единиц. Общая стоимость программы приблизилась к 100 млрд крон (около 9,7 млрд долларов).
Эти малозаметные неатомные подлодки с воздухонезависимой установкой на водородных элементах предназначены для длительного патрулирования в Арктике и слежки за российским стратегическим ракетоносцем проекта «Борей». Первые поставки — с 2029 года. Параллельно Норвегия закупает не менее пяти фрегатов Type 26 от британской BAE Systems стоимостью до 125 млрд крон. Это стало крупнейшей разовой закупкой оружия в истории страны. Корабли несут крылатые ракеты и предназначены для патрулирования Баренцева моря. Еще в Норвегии десятки F-35, способных нести ядерное оружие. И постоянные учения, в том числе с отработкой применения оружия массового поражения — Nordic Response и Cold Response.
Прямо сейчас и прямо у самых границ России норвежцы комплектуют отдельную бригаду «Финнмарк». Наращивается мобилизационный резерв — так называемая Home Guard увеличена до 45 тыс. человек. В северной провинции Будё создается центр операций НАТО, а страна готовит арктические войска. Всё вышесказанное говорит о том, что наши северные небратья от сугубо оборонительной стратегии, которая еще просматривалась до 2022 года, перешли к формированию полноценного ударного эшелона.
1340 км
Финляндия воевала с нами 86 лет назад и не вполне удачно. Реваншизм обычно столько не живет, но мир полон открытий. Например, вступление финнов в НАТО. Ранее это была спокойная внеблоковая страна, а теперь потенциальная цель для ядерных ударов. Времена меняются, и не всегда в лучшую сторону.
Одно сказать можно точно – в потенциальной войне с Россией Финляндии на севере будет больнее всех. Во-первых, граница слишком велика – 1340 км, почти как линия фронта на Украине. Во-вторых, Финляндия гораздо беднее Норвегии и не может позволить себе траты подобного уровня. В 2025 году оборонный бюджет Финляндии достиг около 6,5–6,8 млрд евро (примерно 2,4–2,5% ВВП), с планами повышения до 3% ВВП к 2029 году и дальнейшим ростом до 11,5 млрд евро к 2032-му. Это почти в три раза меньше трат норвежцев на армию.
Деньги, в частности, идут на антидроновые системы по всей границе с Россией – все под впечатлением от конфликта на Украине. Ближе к границам становятся современные F-35, которые уже начали поступать в финские ВВС. Планируют полностью заменить стелсами старичков F/A-18 к 2030 году, и стоить это будет порядка 10 млрд. долларов. И еще раз напомним, F-35 могут нести тактическое ядерное оружие. Финляндия обладает крупнейшим в Европе артиллерийским арсеналом – например, 700 гаубиц, 700 минометов и 100 РСЗО. В современной войне это очень ценный актив.
Финляндия очень активно включилась в антироссийские игры НАТО на северных флангах. В конце 2024 года подписано соглашение с США об оборонном сотрудничестве, разрешающее размещение американских войск, техники и инфраструктуры на 15 базах, аэродромах и портах. Согласовали финны развертывание центра НАТО по воздушным операциям в Арктике для контроля Северного флота России и Северного морского пути. Напомним, аналогичный объект открывают в Норвегии.
Фрегаты тип 26 для ВМС Норвегии
На межгосударственном уровне скандинавы договорились о строгой координации военной логистики. Общие инициативы включают создание «военных коридоров» для быстрого перемещения войск через границы. Всё это в рамках соглашения министров обороны Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии в декабре 2025 года. От Норвегии через Швецию в Финляндию тянут железную ветку для оперативной переброски личного состава и техники. Разумеется, всё обставляется в рамках оборонительной парадигмы от «российской агрессии».
Внутри стран Скандинавии сложилось определенное распределение ролей. Дания контролирует проливы, Норвегия отвечает за активности на Северном морском пути и арктические спецподразделения, а Финляндия делает ставку на сухопутные силы. Финны на себя в полной мере берут обязательства некого буфера в гипотетической войне с Россией. Очевидно, именно с этих территорий и вторжение. Шведы пока не так воинственны, но они набирают темп НАТО. Стокгольм активно тратится на модернизацию истребителей Gripen, перевооружение ВМС, системы ПВО (контракты на Patriot из США) и киберзащиту. Формируется бригада арктического спецназа.
А что остается России в такой ситуации? Когда обложили по всей западной границе? Вспомнить в очередной раз, что у нас два истинных союзника – Армия и Флот. И продолжить военное строительство. Для небратьев скандинавов развертываются силы Московского и Ленинградского военных округов. Чем они будут внушительнее, тем меньше соблазна у «северного НАТО» предпринимать что-то агрессивное. Теорема, как видим, предельно проста.
