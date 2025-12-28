Искусственный интеллект в военной сфере
Барражирующий боеприпас «Ланцет». Некоторые его модификации имеют систему управления с ИИ. Фото «Ростех»
В настоящее время одним из наиболее интересных и многообещающих направлений является искусственный интеллект. Программно-аппаратные комплексы такого рода способны решать широкий круг задач, помогая человеку или полностью заменяя его. Военные ведущих стран уже обратили внимание на такие технологии, в результате чего стартовала разработка массы новых проектов. Некоторые системы такого рода уже внедряются в практику и демонстрируют реальные результаты.
С широкими возможностями
Активно развиваются системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе искусственных нейронных сетей (ИНС). По сути, это компьютеры со специализированным программным обеспечением, способным обрабатывать большие объёмы необходимой информации, искать в ней закономерности и делать на их основе выводы. Такие вычислительные системы могут обучаться самостоятельно или получать готовые базы данных со стороны.
Современные ИНС могут обрабатывать информацию разного рода — текстовую, графическую, в т.ч. видеосигнал, а также телеметрию и т.д. При этом обеспечивается высокое быстродействие и выдача результатов с минимальной задержкой или в режиме реального времени, в зависимости от сложности вычислений.
ИИ могут применяться в разных сферах, в т.ч. в военном деле. Таким системам можно доверить работу вместе с оптико-электронными или радиолокационными системами с целью поиска различных объектов. Также они способны проводить разнообразные расчёты, необходимые для применения вооружения. Возможен и анализ тактической информации с поиском оптимальных решений и выдачей рекомендаций человеку.
Преимущества таких систем очевидны. ИИ способен быстро анализировать большой объём информации, в т.ч. поступающий из разных источников. Он может просчитывать массу различных сценариев и искать оптимальные. При этом, в теории, можно обеспечить управление крупными группировками, включая межвидовые, а также оборону больших районов.
В то же время, имеются заметные затруднения и потенциальные риски. Системы на основе ИИ отличаются высокой сложностью. Они требовательны к программным и аппаратным компонентам, а также к материалам для обучения. Кроме того, ИНС пока не застрахованы от ошибок. При этом доступ ИИ к вооружению и военной технике превращает такие ошибки в потенциальную угрозу для окружающих.
Терминал одной из систем управления войсками армии США. Фото Военного министерства США
В целом ИИ и ИНС имеют большой потенциал и достаточно давно заинтересовали военных и разработчиков различных систем. В развитых странах идут активные исследования в этом направлении, а также создаются полноценные работоспособные системы и комплексы с разными функциями. Некоторые подобные разработки уже дошли до внедрения в войсках и использования на практике.
Беспилотная сфера
Технологии ИИ уже нашли применение в области беспилотных систем. Летательные аппараты, наземные платформы или катера не всегда могут работать под прямым управлением оператора, а в некоторых ситуациях двусторонняя связь и передача команд оказывается невозможной. На этот случай требуются системы управления с высокой степенью автономности, достигаемой разными способами, в т.ч. за счёт ИНС.
Известно, что при помощи ИИ модернизируются российские БПЛА. Наибольшую известность получила соответствующая модификация барражирующего боеприпаса «Ланцет». За счёт полноценного компьютера на борту такой беспилотник способен осуществлять полёт в заданный район, искать цель и наводиться на неё. ИИ и ИНС дублируют, а в некоторых ситуациях заменяют оператора.
В нескольких странах разрабатываются более сложные системы управления с ИИ для БПЛА типа «верный ведомый». На такие беспилотники планируется возложить ряд задач, характерных для тактической авиации. Они будут вести воздушную разведку, искать различные цели и выдавать целеуказание, обмениваясь данными. Также БПЛА смогут наносить удары по наземным объектам и вести воздушный бой.
Подобный список функций предъявляет особые требования к системам управления. Также возникает необходимость в системах и средствах для связи и взаимодействия с пилотируемой авиацией или пунктами управления. Тем не менее, ряд организаций, как утверждается, уже создал требуемые программно-аппаратные комплексы и уже испытывает их.
Тема «верного ведомого» получила большое развитие в США. Уже разработаны и вышли на испытания несколько типов такой техники. Эти БПЛА показали способность самостоятельно осуществлять полёт и искать цели. Также отрабатывается взаимодействие беспилотников друг с другом и с самолётами.
«Верный ведомый» БПЛА XQ-58A американской разработки. Фото Военного министерства США
Схожие системы управления, но со своей спецификой, разрабатываются для автономной техники других классов. ИИ находит применение при создании наземных робототехнических платформ. Он берёт на себя вождение машины по пересечённой местности, управляет нагрузкой и т.д. Как и в случае с БПЛА, искусственный интеллект позволяет снизить нагрузку на человека и/или обеспечить работоспособность комплекса в сложных условиях.
ИНС и ИИ находят применение в сфере безэкипажных судов и подводных аппаратов. На такие системы в целом возлагаются те же задачи, что и в случае с БПЛА. При этом имеет место своя специфика, связанная с ограничениями по связи, обмену данными и т.д. Всё это делает ИИ более ценным для морской и подводной сферы.
Тактические вопросы
Ведущие вооружённые силы мира давно внедрили различные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) во всех звеньях. Развитие таких средств продолжается, и в новых проектах используются наработки по ИИ и ИНС. По известным данным, некоторые такие АСУ уже доведены до эксплуатации в войсках нескольких стран.
В теории, АСУВ на основе ИНС могут использоваться на разных уровнях. Они могут собирать и обрабатывать данные непосредственно на поле боя, а также вырабатывать рекомендации для командиров на уровне не выше роты-батальона. ИИ, обученный соответствующим образом, может выполнять подобную работу и на уровне полка или выше.
Как и в других случаях, специализированные программно-аппаратные комплексы ускоряют проведение вычислений и анализ обстановки. Также считается, что они защищены от «человеческого фактора» и работают эффективнее людей. По мере роста масштабов операции, ценность таких возможностей растёт.
Заметные результаты в области АСУВ и ИИ демонстрируют США. Например, в последние годы в интересах Пентагона разрабатывалась система Joint All-Domain Command and Control (JADC2). С её помощью собираются усовершенствовать контуры управления от роты до объединённого командования. ИНС будут анализировать обстановку на театре военных действий в целом и на отдельных участках, а также выдавать рекомендации командирам.
Китайский ракетный комплекс «Дунфэн-17». В интересах таких комплексов могут работать АСУВ с ИИ. Кадр из репортажа ТВ КНР
Для решения вспомогательных задач разработана система Maven. Она предназначается для использования в тактическом звене и должна упрощать отслеживание опасных зон, планирование маршрутов перемещения, снабжение и т.д. Система проходит опытную эксплуатацию в Центральном, Африканском и Индо-Тихоокеанском командованиях вооружённых сил.
Имеются сведения о разработке аналогичных АСУВ в Китае. Народно-освободительная армия хочет получить системы с разными функциями и возможностями. С их помощью собираются упростить анализ обстановки и выработку тактических решений, проводить прогнозирование обстановки, управлять снабжением и т.д.
К сожалению, полный список китайских проектов такого рода пока остаётся неизвестным. Также под вопросом достигнутые успехи и сроки внедрения АСУВ в вооружённых силах. Однако очевидно, что закрытый характер проектов не помешает их успешному завершению и последующему освоению новых средств в НОАК.
Преимущества и риски
Таким образом, ведущие армии мира проявляют интерес к системам на основе искусственного интеллекта. Они запускают разработку различных программно-аппаратных комплексов такого класса, испытывают их и даже принимают на вооружение. Благодаря этому удаётся получить новые возможности и преимущества перед потенциальным противником.
Однако принципиально новые технологии всё ещё нуждаются в дальнейшей отработке и проверке. Такие системы должны не только продемонстрировать работоспособность, но и доказать безопасность во всех ситуациях. Вне зависимости от поставленных задач, ИНС и ИИ должны помогать человеку или заменять его, но не создавать принципиально новые проблемы. Как скоро удастся решить все подобные вопросы и в полной мере внедрить такие технологии во всех основных сферах, пока неизвестно.
