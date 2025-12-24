Китай провёл военные тесты с имитацией боёв в Карибском и Охотском морях

На одном из экранов репортажа были показаны «индикаторы» противоборствующих подразделений – представленные самолётами и кораблями – маневрирующие вблизи побережья Кубы и Мексики. Часть «синей» стороны собралась у Хьюстона, штат Техас, и направилась на юго-восток в Мексиканский залив, в то время как «красная» сторона была замечена в Карибском море.

Государственное телевидение Китая вышло с репортажем, в котором рассказывается об особенных тренировках НОАК. В сюжете китайского ТВ рассказывается о том, что китайские военные проводили имитацию боевых действий в Карибском море, а также в районе Тайваня.Для гостелевидения Китая такой сюжет является неординарным. Обычно репортажи об учениях ограничиваются весьма общими формулировками, а в данном случае раскрыты районы, которые изучались в плане имитации боевых действий, да ещё и далеко от морских границ Китая. Взять то же Карибское море.Обращает на себя внимание ещё пара мест на карте, которое было выбрано командованием НОАК для имитационной отработки боёв. Это Охотское море и Мексиканский залив.Напомним, что после принятия заявки России на континентальный шельф Охотского моря ООН эту заявку одобрила, что юридически закрепило право нашей страны на ресурсы недр и морского дна. Однако это не распространяется непосредственно на поверхность моря и на воздушное пространство над ним, за исключением, естественно, прибрежных полос. Охотское море омывает не только российскую территорию, но и, например, японский остров Хоккайдо. Центральная часть моря имеет международный статус.В Охотском море красными точками на китайских электронных картах были обозначены ВМС НОАК - ближе к российской территории, а синими - силы противника. В качестве противника воспринимается Япония, так как синими точками были обозначены части в районе упомянутого Хоккайдо.Гонконгская пресса пишет о том, что сама по себе имитация боёв за пределами акватории, относящейся к КНР, говорит о растущих амбициях Пекина.Из материала SCMP:Комментарий британской прессы:В связи с событиями вокруг Венесуэлы, сигнал Китая действительно обращает на себя внимание.