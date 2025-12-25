Судя по словам Трампа, США переходят к наземной операции в Латинской Америке
7133
Соединенные Штаты в ближайшее время перейдут к наземной операции против наркокартелей в Латинской Америке, анонс таких действий озвучил Дональд Трамп в рождественском обращении к американским военным.
По словам президента США, усилия американцев по борьбе с наркотрафиком уже привели к тому, что объем контрабанды наркотиков морским путем сократился на 96%, теперь необходимо переходить к наземной части операции и положить конец наркокартелям. Как подчеркнул Трамп, на суше это сделать будет проще, однако от подробностей отказался.
Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле, на суше это будет проще.
Как предполагается, США нанесут удары по возможным базам наркокартелей на территории нескольких стран, прежде всего Венесуэлы, с лидером которой у Трампа отношения не сложились. Ранее сообщалось, что США уже стянули значительные силы в район Карибского моря.
На данный момент Береговая охрана США осуществляет «морскую блокаду» Венесуэлы, задерживая подсанкционные танкеры с венесуэльской нефтью.
