Американское агентство назвало рубль самой прибыльной валютой 2025 года
Американское информационное агентство Bloomberg выходит с публикацией, в которой говорится о наиболее прибыльных активах мира за последние годы.
Если верить «Блумбергу», то в пятёрку наиболее прибыльных активов вошёл российский рубль. Экономисты обращают внимание на то, что в 2025 году рубль оказался самой крепкой мировой валютой, показав «сильное укрепление как минимум с 1994 года».
Авторы исследования пишут, что на укрепление российского рубля наибольшее влияние оказал крупный спад спроса на иностранную валюту внутри Российской Федерации.
Агентство отмечает, что высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублёвых депозитов для россиян. Также это стало привлекать и крупных инвесторов, для которых ставки по депозитам на уровне 20% казались настоящим подарком под инвестирование.
При этом эксперты считают, что переоценка национальной валюты рано или поздно может сыграть в негативную сторону. Например, речь может пойти о снижении конкурентоспособности российской экономики.
Напомним, что Минфин прогнозирует по итогам 2025 года рост ВВП в размере 1% (в прошлом году было выше 4-х). Независимые экономисты полагают, что рост будет и того скромнее – около 0,8-0,9%.
Помимо российского рубля по итогам 2025 года наиболее прибыльными активами названы такие драгоценные металлы как серебро, золото, платина и палладий.
