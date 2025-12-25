НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов
Россия отстает в вопросе создания беспилотников для действий на воде, но ускоренными темпами пытается преодолеть это отставание. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.
В следующем году в зоне СВО начнут применяться надводные и подводные беспилотники, разработанные российскими специалистами. Причем в НПЦ «Ушкуйник» есть чем удивить противника, но раскрывать секреты гендиректор не стал. По словам Чадаева ТАСС, на сегодняшний день центр очень активно занимается этой темой.
Как подчеркнул глава «Ушкуйника», многие идеи и решения, применяемые в создании как морских, так и воздушных дронов, были опробованы еще во времена СССР и незаслуженно забыты.
Говоря о воздушных БПЛА, Чадаев подчеркнул, что «Ушкуйник» делает ставку на дальность применения, чтобы поражать не только передний край, но и ближайший тыл.
