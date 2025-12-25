НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов

4 845 17
НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов

Россия отстает в вопросе создания беспилотников для действий на воде, но ускоренными темпами пытается преодолеть это отставание. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

В следующем году в зоне СВО начнут применяться надводные и подводные беспилотники, разработанные российскими специалистами. Причем в НПЦ «Ушкуйник» есть чем удивить противника, но раскрывать секреты гендиректор не стал. По словам Чадаева ТАСС, на сегодняшний день центр очень активно занимается этой темой.



Мы много занимаемся водой. Говорить об этом пока рано. Тем более что именно по вопросу беспилотной войны на воде в целом у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году.


Как подчеркнул глава «Ушкуйника», многие идеи и решения, применяемые в создании как морских, так и воздушных дронов, были опробованы еще во времена СССР и незаслуженно забыты.

Говоря о воздушных БПЛА, Чадаев подчеркнул, что «Ушкуйник» делает ставку на дальность применения, чтобы поражать не только передний край, но и ближайший тыл.

Основная тенденция в зоне СВО — увеличение дальности применения БПЛА. Мы находим различные неожиданные и элегантные способы поражать противника не только в ближней зоне, но и там, где у него размещены склады, штабы, органы управления, логистика и все остальное. Будем надеяться, что ВСУ удастся удивить предметно.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:44
    Как подчеркнул глава «Ушкуйника», многие идеи и решения, применяемые в создании как морских, так и воздушных дронов, были опробованы еще во времена СССР и незаслуженно забыты.

    Хорошо, что хоть теперь вспомнили.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:51
      Ну,получили хороший урок.Тут уж деваться,некуда.Да,и если вспомнить отношение к БПЛА лет так десять назад..Даже в СССР,при том уровне технологий к беспилотному вооружению было отношение гораздо лучше и умнее,чем совсем недавно.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        0
        Сегодня, 08:31
        Это следствие длительного отрицательного отбора за последние 35 лет. Идеи Гайдара о том, что надо делать только то, что мы лучше (дешевле) делаем, до СВО активно внедрялись в нашу жизнь. Под руководством его последователей - либералов, шла активная "оптимизация" расходов без учета реальных интересов государства. Чего стоит только "оптимизция" Сердюкова!!!
        Сейчас государство фактически финансирует частные банки, так как компенсирует кредиты взятые у частных банков военными предприятиями. В царские времена поступали намного умнее.
        До революции в России государство активно привлекало частные банки, но только через выпуск госзаймов (например, первый военный заем 1914 года), делая их основными кредиторами и держателями военных обязательств. Это был механизм перераспределения средств, когда банки покупали государственные бумаги, а государство, по сути, финансировало оборонный заказ через эти финансовые институты.
        1. Netl Звание
          Netl
          0
          Сегодня, 09:11
          Цитата: Naum_2
          До революции в России государство активно привлекало частные банки, но только через выпуск госзаймов

          Госзаймы есть и сейчас, но проблема в том, что в отличие от тех времен сейчас доля государства в экономике выше. И если госзаймы будут покупать госбанки - это перекладывание между карманами.

          А основная проблема компетенции в армии была и в СССР. Заключается она в порядке поступления в военную Академию (необходимо для занятия должностей выше определенного уровня). И для поступления помимо экзаменов, требуется рекомендация командира части. А он, как любой человек не безгрешен, и отправит на обучение и повышение не самых талантливых, а в первую очередь разнообразных блатных. Потом (если останутся места) постарается таким образом избавится от местных идиотов. А самых адекватных, наоборот, оставит служить вместе с собой. sad

          И воевать с укро-нацистами приходится выпускникам подобной системы. sad
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:14
        По словам Чадаева , на сегодняшний день центр очень активно занимается этой темой.

        Зачем пресса это озвучивает. Когда будет результат, тогда бандерлоги прочувствуют это на собственной шкуре без всяких громких заявлений. И еще, в то время, когда люди гибнут от терр.актов , неуместно называть какие-либо конкретные имена и названия промышленных и научных учреждений.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Егоза
      Хорошо, что хоть теперь вспомнили.

      Ещё бы...даже Верховный Суд вспомнил "советское",только весьма своеобразно ! Постановил,что хаять советское -это вполне законно и решил реабилитировать всех антисоветчиков ! bully
    3. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 09:47
      Точно..., как говориться - "лучше поздно, чем никогда". winked
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:50
    ❝ В НПЦ «Ушкуйник» есть чем удивить противника, но раскрывать секреты гендиректор не стал ❞ —

    — «Сюрприз будет» ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      но раскрывать секреты гендиректор не стал ❞ —

      И правильно сделал. А то любят у нас бегом в сетях засветиться и хвастаться заранее. А так - подарочки будут, хоть под елку, хоть на весь год.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 07:18
    [quote][i]НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов
    Да, удивлять мы умеем, вот только разобраться под каким знаком минусом или плюсом.
  4. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +1
    Сегодня, 07:26
    В следующем году или годы... Хмм... Не радостная перспектива. А следующий год это январь и, например, декабрь smile
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Ростислав_
      В следующем году или годы. Не радостная перспектива.

      Ну что ж...не впервой !История помнит немало примеров,когда "новейшие" разработки "супер-пупер-оружия" опаздывали на войну или устаревали во время разработки ! Сейчас "бум" БПЛА,но надолго ли это ?Есть ли у МО РФ аналитический центр ,определяющий эффективность беспилотных систем в будущем ,как на ближайшую перспективу ,так и более отдалённую ? (Сейчас ускорено ведутся разработки энергетического (микроволнового) вооружения ,способного бороться с "роями" БПЛА !
  5. Апис1962 Звание
    Апис1962
    +3
    Сегодня, 07:43
    ...Но мы уже подготовили набор неожиданных решений...
    И это на четвёртый год войны (спецоперации) при потерях от такого оружия противника нескольких боевых кораблей! Как то не очень торопится руководство ВМФ использовать такое оружие. Да, нет у 404 крупных надводных целей для морских БПЛА. Хотя почему нет? А транспортные суда, идущие в Одессу и другие порты, портовые сооружения, мосты и т.п. Да и организация противодействия надводным БПЛА врага. Вариантов применения много, были бы эти БПЛА.
    Их отсутствие нельзя объяснить только недофинансированием, здесь на лицо очередной пример слабости командования ВМФ.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 07:50
    Лучше позже чем никогда, а картинки не веселят, ТТХ в студию.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 08:56
    Россия отстает в вопросе создания беспилотников для действий на воде, но ускоренными темпами пытается преодолеть это отставание.

    Россия отстает в вопросе применения беспилотников для действий на воде, но ускоренными темпами пытается преодолеть это отставание.
    К Чаадаеву...(актуально и для Чадаева)
    Любви, надежды, тихой славы
    Недолго нежил нас обман,
    Исчезли юные забавы,
    Как сон, как утренний туман;
    Но в нас горит еще желанье,
    Под гнетом власти роковой
    Нетерпеливою душой
    Отчизны внемлем призыванье.
    Мы ждем с томленьем упованья
    Минуты вольности святой,
    Как ждет любовник молодой
    Минуты верного свиданья.
    Пока свободою горим,
    Пока сердца для чести живы,
    Мой друг, отчизне посвятим
    Души прекрасные порывы!
    Товарищ, верь: взойдет она,
    Звезда пленительного счастья,
    Россия вспрянет ото сна,
    И на обломках самовластья
    Напишут наши имена!
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 09:37
    Не сложно определить какие решения могут быть как вновь вспомнившиеся. Например надводные суда с подводными крыльями и экранопланов. Они на порядки быстроходнее и маневреннее. Но есть и новые решения связанные с новыми движителями.
  9. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 09:53
    Примерно. Противотанковое ружьё во время ВОВ создавали пару недель. Это забытый советский опыт. У нас народ на пусковых работах за месяц "нарабатывал" месяц отгулов. В "Ушкуйнике" по ночам свет горит? Иначе не очень понятно, откуда такая уверенность в неординарных решениях. Насчёт основной тенденции- увеличения дальности БПЛА, сомнительно. Увеличение функционала, числа сенсоров, гибкости применения, ...