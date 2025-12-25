НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов

Мы много занимаемся водой. Говорить об этом пока рано. Тем более что именно по вопросу беспилотной войны на воде в целом у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году.

Основная тенденция в зоне СВО — увеличение дальности применения БПЛА. Мы находим различные неожиданные и элегантные способы поражать противника не только в ближней зоне, но и там, где у него размещены склады, штабы, органы управления, логистика и все остальное. Будем надеяться, что ВСУ удастся удивить предметно.