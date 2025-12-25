Армия России подошла к Запорожью на расстояние менее 17,5 км
Российские войска развивают успех в Запорожской области. После освобождения села Заречное на стыке с Днепропетровской областью и после выхода на юго- и северо-западные окраины Гуляйполя российские Вооружённые силы продвинулись и к югу от областного центра.
Поступают сообщения о том, что ВС РФ приблизились к Запорожью со стороны Степногорска ещё примерно на 1,5 км, сократив расстояние менее 17,5 км.
Одновременно с этим расстояние до Малокатериновского лимана (по реке Конка) сократилось до 5,5 км. Это главная естественная преграда к югу от Запорожья. Пока противник на неё свои силы не отводит, рассчитывая при использовании своей привычной тактики, сдерживать наступление армии России к югу от Конки.
Напомним, что в Степногорске окружена часть украинского гарнизона. Там продолжается зачистка.
Выход наших войск севернее этого посёлка городского типа фактически ведёт к полному переходу важнейшего Больше-Токмакского марганцево-рудного месторождения. Река Конка считается северной границей этого месторождения, в котором сосредоточено около 1,75 млрд тонн марганцевых руд. Ещё в советское время геологоразведка показала содержание марганца на Больше-Токмакском месторождении на уровне 26 процентов. Это выше, чем на остающемся под контролем киевского режима Никопольско-Марганецком месторождении, где зафиксировано 23-процентное среднее содержание этого металла в руде.
Несколько месяцев назад Зеленский попытался использовать Больше-Токмакское марганцевое месторождение как предмет торга с США. По его задумке, пообещав разработку недр Трампу, можно было дальше получать американское оружие в крупных объёмах. Теперь территория с месторождением в значительной степени под контролем армии России. То есть, противник лишён важной экономической подпитки.
