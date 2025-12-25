Армия России подошла к Запорожью на расстояние менее 17,5 км

Армия России подошла к Запорожью на расстояние менее 17,5 км

Российские войска развивают успех в Запорожской области. После освобождения села Заречное на стыке с Днепропетровской областью и после выхода на юго- и северо-западные окраины Гуляйполя российские Вооружённые силы продвинулись и к югу от областного центра.

Поступают сообщения о том, что ВС РФ приблизились к Запорожью со стороны Степногорска ещё примерно на 1,5 км, сократив расстояние менее 17,5 км.



Одновременно с этим расстояние до Малокатериновского лимана (по реке Конка) сократилось до 5,5 км. Это главная естественная преграда к югу от Запорожья. Пока противник на неё свои силы не отводит, рассчитывая при использовании своей привычной тактики, сдерживать наступление армии России к югу от Конки.



Напомним, что в Степногорске окружена часть украинского гарнизона. Там продолжается зачистка.

Выход наших войск севернее этого посёлка городского типа фактически ведёт к полному переходу важнейшего Больше-Токмакского марганцево-рудного месторождения. Река Конка считается северной границей этого месторождения, в котором сосредоточено около 1,75 млрд тонн марганцевых руд. Ещё в советское время геологоразведка показала содержание марганца на Больше-Токмакском месторождении на уровне 26 процентов. Это выше, чем на остающемся под контролем киевского режима Никопольско-Марганецком месторождении, где зафиксировано 23-процентное среднее содержание этого металла в руде.

Несколько месяцев назад Зеленский попытался использовать Больше-Токмакское марганцевое месторождение как предмет торга с США. По его задумке, пообещав разработку недр Трампу, можно было дальше получать американское оружие в крупных объёмах. Теперь территория с месторождением в значительной степени под контролем армии России. То есть, противник лишён важной экономической подпитки.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 06:58
    Удачи бойцам.Но тут есть препятствие-лиман.И внимание на правый фланг
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 08:11
      Цитата: dmi.pris1
      Но тут есть препятствие-лиман.

      Лиман это ряд рыбоводческих прудов, часть которых спущена, и слева по водохранилищу наши проходят, там сейчас воды нет, заросли ивняка и камышей до 5 метров.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 09:05
        Вообще-да.Водохранилище ушло,после разрушения ГЭС.Но надо учитывать и то,что бы с Никополя не полезли форсировать по обмелевшему водохранилищу
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 09:16
          Цитата: dmi.pris1
          с Никополя не полезли форсировать по обмелевшему водохранилищу

          Да, водохранилища сейчас нет, но сам Днепр то никуда не делся.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 07:34
    Что полный секрет, что с островом "Карабельный", куда наши отважные, смелые ребята зашли.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 07:44
      что с островом "Карабельный"
      ПисАли, что там работали наши ДРГ. Форсирование Днепра основными силами никто не осуществлял. Сейчас нет для этого возможностей. Это дело будущего.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:23
    Поступают сообщения о том, что ВС РФ приблизились к Запорожью со стороны Степногорска ещё примерно на 1,5 км, сократив расстояние менее 17,5 км.
    И Запорожье будет нашим!
  4. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 08:45
    Цитата: пылесос
    Что полный секрет, что с островом "Карабельный", куда наши отважные, смелые ребята зашли.

    Если бы был успех то мы бы услышали, скорей всего наши друг оттуда просто не вернулись, "зачистка" острова разрекламированная нашими чинуша и и блогера и, обернулась полным провалом судя по всему. Кто то очень сильно поспешил, так же как с Купянском.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 09:22
    Одновременно с этим расстояние до Малокатериновского лимана (по реке Конка) сократилось до 5,5 км. Это главная естественная преграда к югу от Запорожья.


    После взрыва плотины Каховской ГЭС сейчас это не лиман, а заболоченная пойма реки Конка, зарастающая кустарником.