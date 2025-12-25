Нардеп ВРУ: Москва не будет ради Зеленского отказываться от своих требований

Нардеп ВРУ: Москва не будет ради Зеленского отказываться от своих требований

Озвученный Зеленским так называемый «мирный план» создает лишь иллюзию миротворческой деятельности киевского режима. На самом деле его основная задача — показать Трампу якобы стремление Киева к миру. Однако все это бесполезно, Россия не примет это «совместное творение» Украины и Европы.

Нардеп ВРУ Дмитрук раскритиковал «мирный план» Зеленского, заявив, что этот, так сказать, «документ» не имеет под собой ничего реального, а отражает лишь хотелки главаря киевской хунты и его западных спонсоров. В нем нет ни одного обозначенного Россией требования, а значит Москва его не примет ни в каком виде.



Не имеет значения, будет ли там три пункта, десять или двадцать — суть от этого не меняется. Этот документ не имеет никакого реального веса. О нём не думают ни в США, ни, что самое главное, в России. В нём отсутствуют реальные формулы и полностью игнорируются ключевые, первопричинные вопросы конфликта.


Сформулированные Россией требования не меняются с начала специальной военной операции, и не нужно думать, что Москва отменит их ради какого-то клоуна с манией величия, обеими руками держащегося за власть.

Ранее Зеленский опубликовал 20 пунктов некоего «мирного плана», заявив о готовности Украины к миру.
  1. Елис_С Звание
    Елис_С
    +2
    Сегодня, 07:19
    Артём Дмитрук - православный человек, за Церковь боролся, за УПЦ.
    Хоть один он- "в поле воин".
    Не переведутся на Руси отважные воины! Пусть он и депутат ВРУ - наш человек!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:39
      Цитата: Елис_С
      Хоть один он- "в поле воин".
      Не переведутся на Руси отважные воины! Пусть он и депутат ВРУ - наш человек!

      Да уже вынужден был за границу податься. Его уже в международный розыск объявили,
      1. Елис_С Звание
        Елис_С
        +1
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Егоза
        Цитата: Елис_С
        Хоть один он- "в поле воин".
        Не переведутся на Руси отважные воины! Пусть он и депутат ВРУ - наш человек!

        Да уже вынужден был за границу податься. Его уже в международный розыск объявили,

        Однако он и дальше продолжает правду говорить! И хунту обличать. Молодец, Артём!
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 07:46
    Сформулированные Россией требования не меняются с начала специальной военной операции, и не нужно думать, что Москва отменит их ради какого-то клоуна с манией величия, обеими руками держащегося за власть.

    Для реального слома власти хунты необходима работа НАБУ и САП по нарастающей с разоблачением всего гнилого сообщества Карлсона ( Миндич ) Али- Бабы с другими корррЮпционерами, включая жыдо наркофюрера, а также устранением самых одиозных личностей типа буданова, малюка и проч. am