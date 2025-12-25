Нардеп ВРУ: Москва не будет ради Зеленского отказываться от своих требований
Озвученный Зеленским так называемый «мирный план» создает лишь иллюзию миротворческой деятельности киевского режима. На самом деле его основная задача — показать Трампу якобы стремление Киева к миру. Однако все это бесполезно, Россия не примет это «совместное творение» Украины и Европы.
Нардеп ВРУ Дмитрук раскритиковал «мирный план» Зеленского, заявив, что этот, так сказать, «документ» не имеет под собой ничего реального, а отражает лишь хотелки главаря киевской хунты и его западных спонсоров. В нем нет ни одного обозначенного Россией требования, а значит Москва его не примет ни в каком виде.
Не имеет значения, будет ли там три пункта, десять или двадцать — суть от этого не меняется. Этот документ не имеет никакого реального веса. О нём не думают ни в США, ни, что самое главное, в России. В нём отсутствуют реальные формулы и полностью игнорируются ключевые, первопричинные вопросы конфликта.
Сформулированные Россией требования не меняются с начала специальной военной операции, и не нужно думать, что Москва отменит их ради какого-то клоуна с манией величия, обеими руками держащегося за власть.
Ранее Зеленский опубликовал 20 пунктов некоего «мирного плана», заявив о готовности Украины к миру.
