«Если готова снаружи, то и изнутри тоже» - эксперт о строительстве АПЛ в КНДР
Лидер КНДР посетил площадку, на которой идёт строительство атомной подводной лодки. По сообщениям из Пхеньяна, водоизмещение субмарины составит 8,7 тыс. тонн. Для сравнения: водоизмещение (полное надводное) АПЛ класса Virginia (США) составляет около 7,6 тыс. тонн.
Новейшая северокорейская атомная подводная лодка будет нести на своём борту ядерное оружие.
Ким Чен Ына на верфи сопровождали представители отрасли, а также, как пишет Центральное телеграфное агентство КНДР, учёные из сферы исследований в области национальной безопасности и обороны.
Ким Чен Ын в ходе посещения верфи, сделал ряд заявлений:
Глава КНДР напомнил о том, что Южная Корея имеет план по разработке собственной АПЛ, и этот план согласован с Вашингтоном.
Ким Чен Ын:
Сопровождала лидера Северной Кореи при посещении площадки по строительству АПЛ и его дочь.
Западная и южнокорейская пресса крайне болезненно реагирует на постройку в Северной Корее атомной подводной лодки.
Южнокорейский эксперт по подводному флоту Мун Гын Сик из Университета Ханьян (Сеул):
В американской прессе назвали сам факт такого строительства «угрозой» для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Строящаяся АПЛ станет первой атомной субмариной, которой обзаведётся северокорейский флот.
Информация