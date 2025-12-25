«Если готова снаружи, то и изнутри тоже» - эксперт о строительстве АПЛ в КНДР

Лидер КНДР посетил площадку, на которой идёт строительство атомной подводной лодки. По сообщениям из Пхеньяна, водоизмещение субмарины составит 8,7 тыс. тонн. Для сравнения: водоизмещение (полное надводное) АПЛ класса Virginia (США) составляет около 7,6 тыс. тонн.

Новейшая северокорейская атомная подводная лодка будет нести на своём борту ядерное оружие.



Ким Чен Ына на верфи сопровождали представители отрасли, а также, как пишет Центральное телеграфное агентство КНДР, учёные из сферы исследований в области национальной безопасности и обороны.

Ким Чен Ын в ходе посещения верфи, сделал ряд заявлений:

Современный мир отнюдь не спокойный, ситуация и перспективные угрозы несомненно подчеркивают то, что решения, принятые нами в связи с будущей безопасностью страны, являются самым правильным выбором и проявлением воли к ответственной защите суверенитета и интересов государства.

Глава КНДР напомнил о том, что Южная Корея имеет план по разработке собственной АПЛ, и этот план согласован с Вашингтоном.

Ким Чен Ын:

Реализация такого плана повлечёт за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове. Мы считаем это наступательным поведением, серьёзно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, а также угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.



Сопровождала лидера Северной Кореи при посещении площадки по строительству АПЛ и его дочь.


Западная и южнокорейская пресса крайне болезненно реагирует на постройку в Северной Корее атомной подводной лодки.

Южнокорейский эксперт по подводному флоту Мун Гын Сик из Университета Ханьян (Сеул):

Пока неясно, насколько близка Северная Корея к завершению строительства подводного корабля. Но поскольку подводные лодки обычно строятся изнутри наружу, публикация фотографии, на которой, судя по всему, запечатлён почти готовый корпус, говорит о том, что многие основные компоненты, включая двигатель и, возможно, реактор, уже установлены.

В американской прессе назвали сам факт такого строительства «угрозой» для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строящаяся АПЛ станет первой атомной субмариной, которой обзаведётся северокорейский флот.
  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    -1
    Сегодня, 08:04
    Я чего то не понимаю, или ТА каких то эпических размеров?
    533 мм для сравнения.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:08
      А что Вас смущает? На глаз, по фото конечно точно не определишь, носовые ТА в районе 540-650 мм...
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 08:12
        Цитата: a.s.zzz888
        А что Вас смущает? На глаз, по фото конечно точно не определишь, носовые ТА в районе 540-650 мм...


        Ну не знаю, как на мой глаз, так не меньше метра, сравнивая с людьми. Корейцы конечно не суперздоровяки, но и не хоббиты.
        Ну или с вагонным колесом сравнить, которое не менее полуметра.
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          -1
          Сегодня, 08:21
          Да, согласен на глаз) трудно определить. Есть, конечно комп.программы...Полагаю, где то вылезут ТТХ этих ТА.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 08:10
    Молодцы северяне! Строят, клепают вооружение не смотря ни на какие окрики из вне.
    1. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 08:19
      А что им еще делать, вариантов кот наплакал.
      1. Самоед Звание
        Самоед
        0
        Сегодня, 09:12
        А я их уважаю, не " виляют как маркитантская лодка", гордые люди. Никуда не "встраиваются", типа российских верхушек.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 08:47
      Цитата: a.s.zzz888
      Строят, клепают вооружение не смотря ни на какие окрики из вне.

      Можно вполне предположить, что налаженное военно-техническое сотрудничество с РФ поможет КНДР укрепить обороноспособность страны. Опыт создания подводного флота у России богатейший. Ничего не утверждаю, просто мысли вслух.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 08:19
    Самое ценное в кореяках это воля и решимость применить все что у них есть, невзирая на недовольные рожи западных партнёров и хозяев счетов. Вот нам бы такое руководство!
  4. moreman78 Звание
    moreman78
    +1
    Сегодня, 08:37
    Вот кому надо было в аренду АПЛ давать, а не хитро...ым индусам! Толку и выгоды больше было б.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:14
    Судя по размерам рубки в ней 3-4 ракеты. С.корейцы молодцы!