«Если готова снаружи, то и изнутри тоже» - эксперт о строительстве АПЛ в КНДР

Современный мир отнюдь не спокойный, ситуация и перспективные угрозы несомненно подчеркивают то, что решения, принятые нами в связи с будущей безопасностью страны, являются самым правильным выбором и проявлением воли к ответственной защите суверенитета и интересов государства.

Реализация такого плана повлечёт за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове. Мы считаем это наступательным поведением, серьёзно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, а также угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.

Пока неясно, насколько близка Северная Корея к завершению строительства подводного корабля. Но поскольку подводные лодки обычно строятся изнутри наружу, публикация фотографии, на которой, судя по всему, запечатлён почти готовый корпус, говорит о том, что многие основные компоненты, включая двигатель и, возможно, реактор, уже установлены.